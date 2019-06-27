Футбол

«Сочи» может приобрести оптом несколько игроков «Зенита»Нева Спорт 11:49

Телеграм-канал «Ненобель» идет дальше, говоря о том, что в «Сочи» перейдут не только вышеназванные футболисты, но и Эльмир Набиуллин, Эрнани, Матиас Краневиттер, Ибрагим Цаллагов и Егор Бабурин. По сведениям канала, «Зенит» поставил условие — забирать игроков целым пакетом.
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Основываясь на измерении обнаруженной кости, ученые пришли к выводу, что вес животного мог достигать 450 килограммов — это в два раза больше веса самого крупного вымершего моа из Новой Зеландии, в три раза тяжелее самой крупной из ныне существующих птиц (страуса).
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«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

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В Сети появилось видео аварийной посадки самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» в аэропорту Нижнеангарска Республики Бурятия, в результате погибли два человека.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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