Футбол
«Сочи» может приобрести оптом несколько игроков «Зенита»Нева Спорт 11:49
Телеграм-канал «Ненобель» идет дальше, говоря о том, что в «Сочи» перейдут не только вышеназванные футболисты, но и Эльмир Набиуллин, Эрнани, Матиас Краневиттер, Ибрагим Цаллагов и Егор Бабурин. По сведениям канала, «Зенит» поставил условие — забирать игроков целым пакетом.
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