«Сочи» может приобрести оптом несколько игроков «Зенита»Нева Спорт 11:49

Телеграм-канал «Ненобель» идет дальше, говоря о том, что в «Сочи» перейдут не только вышеназванные футболисты, но и Эльмир Набиуллин, Эрнани, Матиас Краневиттер, Ибрагим Цаллагов и Егор Бабурин. По сведениям канала, «Зенит» поставил условие — забирать игроков целым пакетом.

«Сочи» может приобрести оптом несколько игроков «Зенита»

Шоу-бизнес Клара Новикова сделала заявление насчет онкологии Звезда "Аншлага" Клара Новикова ответила на слухи о том, что у нее нашли онкологическое заболевание и поэтому она якобы избегает публики.

Политика Захарову возмутил отказ Украины от возвращения своих моряков Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина отказалась даже обсуждать вопрос возвращения задержанных в Керченском проливе моряков.

Политика Путин назвал либеральную идею изжившей себя Либералы «просто не могут больше диктовать что-либо подобно тому, как они пытались это делать на протяжении последних десятилетий», заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.

Футбол Сборная России обыграла Украину на Европейских играх Сборная России по пляжному футболу переиграла команду Украины в третьем туре Европейских игр, которые проходят в Минске.

Политика Премьер Грузии обвинил Саакашвили в беспорядках в Тбилиси Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что ответственность за беспорядки в ходе митинга в Тбилиси несут бывший президент страны Михаил Саакашвили и его сторонники.

Шоу-бизнес В Москве простились с Аллой Покровской Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.

Армия и оружие Минобороны получит 76 истребителей Су-57 Минобороны РФ получит 76 многоцелевых истребителей Су-57 в рамках контракта с компанией "Сухой", сообщил в пятницу журналистам на форуме "Армия-2019" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Происшествия СК возбудил против основателя «Рольфа» уголовное дело Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении ряда руководителей группы компаний «Рольф», в том числе основателя компании Сергея Петрова.

Происшествия Неизвестный открыл стрельбу возле мечети на западе Франции В городе Брест на западе Франции неизвестный открыл стрельбу возле мечети, сообщает BFM TV.

Общество Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение Туристическую группу украинцев вместе с детьми выселили из отеля на острове Каламос в Греции из-за публичной демонстрации желто-голубого флага Украины и красно-черного знамени "Организации украинских националистов – Украинской патриотической армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ).

Политика Началось: К офису Зеленского принесли гроб К офису президента Владимира Зеленского принесли гроб, акцию назвали «Похороны Конституции».

Политика Инвалид из Тюмени обратился к президенту США Дональду Трампу Тюменский правозащитник, блогер Андрей Романов записал видеообращение, адресованное президенту США Дональду Трампу, с просьбой «принять все необходимые меры по принуждению чиновников Российской Федерации из города Тюмени к исполнению Международных правовых актов, Всеобщей декларации прав человека и Конвенции ООН о правах инвалидов».

Наука В Крыму в пещере нашли останки гигантской птицы весом в полтонны Основываясь на измерении обнаруженной кости, ученые пришли к выводу, что вес животного мог достигать 450 килограммов — это в два раза больше веса самого крупного вымершего моа из Новой Зеландии, в три раза тяжелее самой крупной из ныне существующих птиц (страуса).

Экономика Эксперты прогнозируют рост стоимости обучения в вузах России За последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15-19 процентов, сообщают "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

Общество Умер известный историк Андрей Сахаров Ушел из жизни известный российский историк и профессор Андрей Сахаров.

Политика Украинскую делегацию в ПАСЕ обругали на всех европейских языках Лидер движения «Парус» Юрий Кот рассказал о реакции делегатов из разных стран на поведение представителей Украины во время заседания в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Происшествия Появилось видео аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии В Сети появилось видео аварийной посадки самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» в аэропорту Нижнеангарска Республики Бурятия, в результате погибли два человека.

Транспорт Александр Беглов открыл движение по Усть-Ижорскому шоссе в Колпино Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл рабочее движение по Усть-Ижорскому шоссе, ставшему продолжением Софийской улицы.

Политика Путин ответил на вопрос о преемнике Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о своем преемнике.