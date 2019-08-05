Футбол
«Сочи» и «Уфа» сыграли вничью в матче чемпионата РоссииРИА Новости 16:27
Футболисты "Сочи" и "Уфы" сыграли вничью в матче 4-го тура чемпионата России. Встреча в Сочи завершилась вничью – 0:0. "Уфа" (4 очка) занимает 11-е место в турнирной таблице.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 18:14, Ашберн
Происшествия
Одной из жертв стрелка в Огайо оказалась его сестра
Среди жертв оказалась его младшая сестра, пишет Fox News со ссылкой на заявление сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 17:01
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила госсекретаря США Майка Помпео в неуважении волеизъявления жителей Крыма быть в составе России.
Обновлено в 14:48
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Политика
National Interest оценил мощь российского флота на параде в Петербурге
Американский журнал National Interest оценил главный парад, прошедший в День ВМФ в Петербурге.
Обновлено вчера в 21:21
Теннис
Медведев вышел в финал турнира в Вашингтоне
Даниил Медведев преодолел стадию полуфинала турнира в Вашингтоне (США). Российский теннисист в двух партиях обыграл немца Петера Годжовчика.
Обновлено вчера в 22:51
Наука
Радиация в Старом свете: почему молчат европейцы
«Поджигателем» на сей раз стал научный доклад «Концентрации в воздухе и химические факторы радиоактивного рутения в результате не заявленного крупного ядерного выброса в 2017 году», подготовленный учеными из 32 стран и опубликованный в американском журнале Proceedings of the National Academy of Sciences («Известия национальной Академии наук»).
Обновлено в 17:01
Гаджеты
Redmi Note 8 с 64-мегапиксельной камерой представят 7 августа
У конкурентов пока нет 64-мегкапиксельной камеры, а в Redmi Note 8 она будет.
Обновлено в 11:25
Происшествия
«Сапсан» загорелся из-за забравшегося на крышу мужчины
«В поезде «Сапсан» сообщением Санкт-Петербург–Москва произошло искрение в токоприемнике из-за забравшегося на крышу поезда зацепера», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 17:40
Армия и оружие
Эрдоган заявил о намерении начать военную операцию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара начнет операцию против боевиков на территории Сирии.
Обновлено в 13:35
Игры
Creative Assembly работает над карточной Total War и возродит «Арену»
На днях Creative Assembly объявила о подписании договора с компанией NetEase, которая поспособствует релизу множества частей Total War в Китае, а вдобавок ещё и поможет в выпуске карточного спиноффа Total War: Elysium.
Обновлено в 05:54
Футбол
Футболистка «Чертаново» Березина умерла в возрасте 21 года
Обновлено в 16:15
Общество
Врачи предупредили об опасности «неправильных» кроссовок
Как пояснила врач-ортопед Кристина Роу-Бауэр, неподходящая обувь может стать причиной не только боли в конечностях, вызванной дискомфортом, но и спровоцировать подошвенный фасциит (воспалительный процесс, поражающий связку), стрессовый перелом, а также потерю ногтя на пальце.
Обновлено в 08:53
Наука
В Китае создали первый в мире эмбрион-химеру человека и обезьяны
Группой ученых из Испании и США вырастили на территории Китая первый эмбрион-химеру, состоящий из клеток обезьяны и человека.
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия
В Ленинградской области обнаружили тело скованного наручниками мужчины
В Волховском районе Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили мужчину со скованными наручниками руками и ногами.
Обновлено в 15:35
Политика
Американские санкции не смогут остановить «Северный поток-2»
«Северный поток-2» будет построен, даже если США введут санкции против компаний-подрядчиков.
Обновлено 02 августа в 05:06
Происшествия
На Кубани из-за угрозы смерча из двух лагерей эвакуировали 250 детей
В Славянском районе Краснодарского края из-за угрозы формирования смерчей в акватории Черного моря спасатели эвакуировали свыше 300 человек из двух детских лагерей.
Обновлено в 15:14
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу
4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 02:34
Происшествия
Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации
Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 13:17
Наука
В России нашли выигравших от пожаров в Сибири
Обновлено 02 августа в 11:34
Интернет
Instagram и WhatsApp переименуют
Компания Facebook решила подчеркнуть, что Instagram и WhatsApp принадлежат ей, переименовав данные приложения.
Обновлено вчера в 12:24
Футбол
«Манчестер Сити» выиграл Суперкубок Англии
Больше команды забить не сумели, поэтому судьба матча решалась в серии послематчевых пенальти.
Обновлено в 12:44
Шоу-бизнес
Принц Гарри поздравил Меган Маркл с днем рождения
Принц Гарри поздравил свою супругу Меган Маркл с днем рождения. Запись появилась в официальном инстаграме.
Обновлено в 05:26
Общество
В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Общество
Лидер группы «Чайф» назвал интернет-терроризмом комментарии в соцсетях
Поводом для негатива стало участие группы «Чайф» в фестивале «Шашлык Live», который мэрия Москвы провела накануне во время протестов.
Обновлено в 16:00
Происшествия
Женщину госпитализировали с подозрением на вирус Эбола в Японии
В Японии пожилую женщину госпитализировали с подозрением на заражение болезнью, вызываемой вирусом Эбола (БВВЭ).
Обновлено вчера в 23:43
Авто
Названы топ-5 лучших кроссоверов в России до 1 млн рублей
Замкнули «пятерку» лучших SUV в пределах миллиона «любимчик россиян» Renault Duster (от 714 000 руб.) и Nissan Qashqai (от 1,29 млн руб.).
Обновлено в 05:38
Происшествия
Виновники смертельной аварии на Малышева угнали автомобиль
Виновники аварии с двумя погибшими, которая произошла в центре Екатеринбурга, угнали автомобиль, пишет «РИА Новости» со ссылкой на отделение пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено в 05:47