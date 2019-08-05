Футболисты "Сочи" и "Уфы" сыграли вничью в матче 4-го тура чемпионата России. Встреча в Сочи завершилась вничью – 0:0. "Уфа" (4 очка) занимает 11-е место в турнирной таблице.

«Сочи» и «Уфа» сыграли вничью в матче чемпионата России

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