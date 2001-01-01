Футбол
«Сочи» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛИнтерфакс-Спорт вчера в 16:25
Федор Кудряшов
|19′
Иван Миладинович
|41′
Евгений Песегов
Александр Карапетян
|62′
|71′
Сильвестр Игбоун
Николай Гиоргобиани
|73′
Даниил Фомин
|78′
Андрей Козлов
Ловро Бизяк
Дмитрий Полоз
Владимир Обухов
|83′
Ян Казаев
Душан Лагатор
|85′
|86′
Оливье Тилль
Артем Голубев
|90′+1′
Александр Беленов
Сочи
Расстановка 5‑4‑1
35
Джанаев
34
Маргасов
13
Кудряшов
25
Новосельцев
45
Миладинович
26
Калугин
94
Лагатор
15
Цаллагов
87
Карапетян
17
Мостовой
11
Обухов
31
Беленов
27
Неделчару
15
Пуцко
55
Табидзе
33
Сухов
8
Карп
22
Голубев
74
Фомин
77
Алиев
11
Бизяк
17
Гиоргобиани
Уфа
Расстановка 3‑5‑2
Футбольные клубы "Сочи" и "Уфа" завершили вничью матч четвертого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).
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