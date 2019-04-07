Футбол

«Сочи» и «Тюмень» сыграли вничью, «Армавир» и «Факел» голов не забилиСпорт-Экспресс вчера в 11:08

"Сочи" и "Тюмень" сыграли вничью матче 30-го тура Олимп-ФНЛ – 1:1. Голами в матче отличились Иван Чудин и Евгений Песегов. В другом матче дня "Армавир" и "Факел" голов не забили – 0:0. "Сочи" занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 52 очка.
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«Сочи» сыграл вничью с «Тюменью» в матче ФНЛ

РИА Новостивчера в 11:51

«Сочи» потерял очки в матче с «Тюменью», «Факел» и «Армавир» сыграли вничью

Sport24.ruвчера в 11:07

«Сочи» и «Тюмень» сыграли вничью, «Армавир» и «Факел» голов не забили

Спорт-Экспрессвчера в 11:08

«Сочи» с «Тюменью» и «Факел» с «Армавиром» поделили очки

Чемпионатвчера в 11:12

ФК «Сочи» не смог одолеть соперника в домашнем матче

Sochinewsвчера в 11:00

«Сочи» не смог обыграть «Тюмень», «Факел» и «Армавир» не выявили победителя

Матч ТВвчера в 10:56

«Сочи» не смог обыграть «Тюмень», «Факел» и «Армавир» не выявили победителя

Sportbox.RUвчера в 10:56
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Экономика

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Транспорт

ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД

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Обновлено вчера в 17:01
Экономика

СМИ узнали о просьбе Interjet к России починить простаивающие SSJ100

Всего в эксплуатации, как отмечает «Коммерсантъ» у авиакомпании сейчас находятся семь лайнеров, остальные простаивают (ранее такие же данные приводил портал FlightGlobal).
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Общество

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Политика

Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для Европы

Возможный выход России из Совета Европы и Brexit могут стать для Старого Света настоящим потрясением.
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия

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Как сообщили в пресс-службе МУП «Новосибирский метрополитен», в ходе расследования выяснилось, что машинист Илья Алейников действительно катал свою знакомую в кабине пассажирского поезда и уступал ей свое место на полном ходу в феврале 2015 года.
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Происшествия

В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком

В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.
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Политика

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Армия и оружие

Военная полиция РФ обнаружила схрон ИГ в лагере Ярмук

В лагере Ярмук под Дамаском был найден схрон боевиков ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) с боеприпасами.
Обновлено вчера в 22:52
Армия и оружие

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Обновлено вчера в 22:32
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Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
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Шоу-бизнес

«Сейчас я более счастливый человек, чем 10 лет назад»: Матвейчук вспомнил отношения с Макеевой

Актер добавил, что после расставания с Анастасией Макеевой он не планировал новых отношений, однако Глазкова стала его судьбой.
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Армия и оружие

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После начала активных боевых действий в районе ливийской столицы расположенный в районе Триполи американский воинский контингент был экстренно эвакуирован силами ВМС США.
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Финансы

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Общество

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Ученые назвали главную причину возникновения рака

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Дмитрий Нагиев примерял образ «стильного бродяги»

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Происшествия

Землетрясение произошло в Черном море

Магнитуда сотрясений, произошедших на глубине в 10 километров составила 3,8. Информация об этом опубликована на сайте геофизической службы РАН.
Обновлено вчера в 13:37
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак

Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
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Роструд рассказал, как будем отдыхать в мае

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Умер экс-гендиректор Korean Air Lines

Бывший гендиректор Korean Air Lines Чо Ян Хо скончался в возрасте 70 лет.
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