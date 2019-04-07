«Сочи» и «Тюмень» сыграли вничью, «Армавир» и «Факел» голов не забилиСпорт-Экспресс 11:08

"Сочи" и "Тюмень" сыграли вничью матче 30-го тура Олимп-ФНЛ – 1:1. Голами в матче отличились Иван Чудин и Евгений Песегов. В другом матче дня "Армавир" и "Факел" голов не забили – 0:0. "Сочи" занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 52 очка.

«Сочи» и «Тюмень» сыграли вничью, «Армавир» и «Факел» голов не забили

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