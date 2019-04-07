Футбол

«Сочи» и «Тюмень» сыграли вничью, «Армавир» и «Факел» голов не забилиСпорт-Экспресс 11:08

"Сочи" и "Тюмень" сыграли вничью матче 30-го тура Олимп-ФНЛ – 1:1. Голами в матче отличились Иван Чудин и Евгений Песегов. В другом матче дня "Армавир" и "Факел" голов не забили – 0:0. "Сочи" занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 52 очка.
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«Сочи» сыграл вничью с «Тюменью» в матче ФНЛ

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«Сочи» и «Тюмень» сыграли вничью, «Армавир» и «Факел» голов не забили

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Sport24.ru11:07

«Сочи» с «Тюменью» и «Факел» с «Армавиром» поделили очки

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«Сочи» не смог обыграть «Тюмень», «Факел» и «Армавир» не выявили победителя

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Евро-футбол.ру11:00
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Стреляющий дровами танк Т-80 сняли на видео

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ЦИК Украины официально подвела итоги первого тура выборов президента

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