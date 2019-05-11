Футбол

«Сочи» и «Тамбов» впервые вышли в РПЛКоммерсантъ 10:51

Шинник — Томь
1 – 0
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Шинник»
Эльдар Низамутдинов
6′
Футбольные клубы «Сочи» и «Тамбов» впервые вышли в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Это произошло после того, как ярославский «Шинник» обыграл томскую «Томь» в 36-м туре ФНЛ со счетом 1:0. «Сочи» и «Тамбов» после 35 туров получили по 67 очков и занимают первые места в турнирной таблице ФНЛ.
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