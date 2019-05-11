«Сочи» и «Тамбов» впервые вышли в РПЛКоммерсантъ 10:51

Футбольные клубы «Сочи» и «Тамбов» впервые вышли в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Это произошло после того, как ярославский «Шинник» обыграл томскую «Томь» в 36-м туре ФНЛ со счетом 1:0. «Сочи» и «Тамбов» после 35 туров получили по 67 очков и занимают первые места в турнирной таблице ФНЛ.

«Сочи» и «Тамбов» впервые вышли в РПЛ

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