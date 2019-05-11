Футбол

«Сочи» и «Тамбов» впервые вышли в РПЛКоммерсантъ 10:51

Шинник — Томь
1 – 0
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Шинник»
Эльдар Низамутдинов
6′
Футбольные клубы «Сочи» и «Тамбов» впервые вышли в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Это произошло после того, как ярославский «Шинник» обыграл томскую «Томь» в 36-м туре ФНЛ со счетом 1:0. «Сочи» и «Тамбов» после 35 туров получили по 67 очков и занимают первые места в турнирной таблице ФНЛ.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Сочи» и «Тамбов» вышли в Премьер-Лигу

Чемпионат10:11

«Тамбов» и «Сочи» вышли в РПЛ

Sports.ru09:53

«Сочи» и «Тамбов» завоевали право сыграть в Премьер-Лиге в сезоне-2019/20

Sport24.ru09:59

«Тамбов» и «Сочи» впервые вышли в российскую футбольную премьер-лигу

РИА Новости09:56

РФС рассмотрит вопрос о допуске «Сочи» и «Тамбова» к участию в РПЛ

Матч ТВ11:41

РФС рассмотрит заявки «Сочи» и «Тамбова» в РПЛ 15 мая

Спорт-Экспресс11:21

РФС рассмотрит вопрос допуска «Сочи» и «Тамбова» к участию в премьер-лиге 15 мая

ТАСС11:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 11:48, Ашберн
Происшествия

Погибшие пассажиры SSJ-100 не успели даже расстегнуть ремни, пишут СМИ

Источник в правоохранительных органах опроверг версию ряда СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не смогли выбраться из самолета из-за того, что сидящие впереди пассажиры забирали свою ручную кладь, передает ТАСС.
Обновлено в 10:29
Армия и оружие

Пентагон наращивает группировку войск на Ближнем Востоке

Обновлено в 00:51
Происшествия

На Камчатке медведь украл у охотников холодильник с едой

На Камчатке медведь обокрал охотников, которые припарковались на обочине дороги.
Обновлено в 10:34
Политика

Грызлов отверг вариант капитуляции ЛНР и ДНР

В ДНР 11 мая отмечают День республики, поскольку ровно пять лет назад, в 2014 году, в Донецке прошел референдум о самоопределении региона.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Боевики атаковали гостиницу в Пакистане

Обновлено в 11:32
Футбол

«Краснодар» в гостях разгромил «Енисей»

Обновлено в 08:52
Происшествия

Школьника из Первоуральска забили до смерти из-за сигареты

В Первоуральске Свердловской области хулиганы забили до смерти 15-летнего школьника за отказ поделиться сигаретой.
Обновлено в 11:31
Политика

В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в ВОВ

Обновлено в 10:44
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Испании

Обновлено в 10:07
Наука

Ученые выяснили, кто больше сплетничает

Психологи из Калифорнийского университета (США) Меган Роббинс и Александр Каран решили выяснить, кто чаще всего сплетничает и на какие темы, пишет «Российская газета».
Обновлено в 07:09
Общество

Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ

Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.
Обновлено в 10:22
Музыка

Лазарев анонсировал русскую версию своей песни для «Евровидения»

Обновлено в 09:53
Здоровье

Главный диетолог Минздрава дал рекомендации по приему витаминов

В России регулярно принимают витамины 5–7% граждан, отметил он и добавил, что большинство россиян страдают от сочетанного дефицита витаминов.
Обновлено в 06:26
Политика

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено в 07:26
Гаджеты

Fujifilm готовит преемника для премиальной камеры X100F

Презентация новой камеры должна состоятся в январе 2020 года, а презентация Fujifilm X100F была проведена в январе 2017 года.
Обновлено в 09:36
Политика

Гройсман раскрыл секрет своего похудения

Обновлено в 04:40
Политика

В ДНР началось празднование пятой годовщины образования республики

В честь пятой годовщины образования ДНР около 40 тыс. человек принимают участие в шествии «Лента времени» в центре Донецка.
Обновлено в 11:19
Автоспорт

Феттель: SF90 не хватает сцепления в медленных поворотах

Обновлено вчера в 14:40
Политика

В РПЦ не считают необходимостью обязательную службу в армии

Священнослужитель пояснил, что сам проходил службу в армии. Однако не считает это обязательным для всех. Его слова передает "Россия 24".
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес

Кирилл Сафонов показал фото с прогулки со своим новорожденным сыном

Артист с удовольствием публикует фотографии с новорожденным сыном, сделанными во время прогулки, подписывая их с гордостью «Яжотец-молодец» и сопровождая хэштегами #яжбать #вдекрете.
Обновлено в 04:16
Общество

Мэр Лондона рассказал о получении множественных угроз

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что в его адрес поступают многочисленные угрозы, из-за чего главе города обеспечили круглосуточную охрану.
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес

Сын Рудковской и Плющенко рассказал о «несчастливом детстве»

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко 6-летний Саша рассказал о «несчастливом детстве».
Обновлено в 07:23
Политика

Адвокат Трампа объяснил отмену поездки на Украину

Адвокат президента США Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани решил отменить поездку в Киев.
Обновлено в 04:15
Экономика

Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн

Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено вчера в 12:47
Общество

Виторган объяснился за призыв отказаться от празднования Дня Победы

Российский актер Максим Виторган объяснил свой призыв не праздновать День Победы.
Обновлено вчера в 04:40
Шоу-бизнес

Ани Лорак скрывает свои доходы от государства

Обновлено в 10:43
Шоу-бизнес

Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже

Певец Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже.
Обновлено в 04:57
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Космос

NASA планирует сбить астероид с орбиты

Обновлено в 06:52
Наука

Возродился вымерший более 130 тыс. лет назад вид птиц

Вымерший 136 тысяч лет назад вид наземных птиц Dryolimnas cuvieri (кювьеров пастушок) возродился в прежнем состоянии.
Обновлено в 03:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное