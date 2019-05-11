Футбол
«Сочи» и «Тамбов» впервые в истории вышли в футбольную Премьер-лигуРБК 09:58
«Сочи» и «Тамбов» впервые в истории пробились в российскую футбольную Премьер-лигу. После выездного поражения томской «Томи» от ярославского «Шинника» со счетом 0:1 в матче 36-го тура ФНЛ (второго по силе дивизиона чемпионата России) они стали недосягаемыми для конкурентов.
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Сыр помогает предотвратить возникновение диабета
Обновлено в 02:37
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Со скандалом уволенная Самбурская рассекретила переписку с режиссером
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Происшествия
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Политика
В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в ВОВ
Обновлено в 10:44
Авто
Названы топ-10 самых популярных автомобилей премиум-класса в РФ
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Обновлено в 06:01
Общество
Мэр Лондона рассказал о получении множественных угроз
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Политика
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Экономика
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Кино
Спойлеры к финалу «Игры престолов» появились в сети
Заключительная серия «Игры престолов» официально выйдет 19 мая.
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Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
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Обновлено в 07:26
Происшествия
Россиянин пытался незаконно вывезти с Украины более 450 наручных часов
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Обновлено в 12:27
Происшествия
Боевики атаковали гостиницу в Пакистане
Обновлено в 11:32
Культура
Венецианская биеннале современного искусства открывается для публики
Совет директоров биеннале под председательством президента Паоло Баратты объявит обладателей "Золотых львов" - лучшего художника и лучший павильон.
Обновлено вчера в 17:08
Политика
В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой»
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.
Обновлено в 08:48
Политика
Турецкого посла вызвали в МИД Болгарии из-за слов о языке
"Высказывание посла Турции, соседнего и партнерского государства, не соответствует ожиданиям Болгарии о том, каким образом должны развиваться наши добрососедский и партнерские отношения", — отмечается в сообщении пресс-службы болгарского МИД, выдержки из которого приводит ТАСС.
Обновлено в 13:03
Авто
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Происшествия
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В Москве обнаружили мертвым помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже
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Обновлено в 04:57
Политика
Зеленский обратился к Раде с требованием по инаугурации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием "от имени народа" провести церемонию инаугурации в воскресенье, 19 мая.
Обновлено вчера в 13:04
Политика
В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 02:36
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Происшествия
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Обновлено в 07:35
Футбол
«Факел» и «Чертаново» разделили очки в матче ФНЛ
Обновлено в 13:00
Футбол
В «Енисее» пошутили по поводу вылета команды из РПЛ
Обновлено в 09:19
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в блокировке экономических зон в Черном море
Замминистра обороны Украины Анатолий Петренко заявил, что российские корабли под видом учений постоянно блокируют акватории на Черном и Азовском морях.
Обновлено в 12:28
Футбол
«Ахмат» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ
Грозненский футбольный клуб «Ахмат» победил самарские «Крылья Советов» в 28 туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:30
Общество
Объявлено о переносе похорон Сергея Доренко
«Говорит Москва» объявила, что информация о переносе похорон не соответствует действительности.
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