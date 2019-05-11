«Сочи» и «Тамбов» впервые в истории вышли в футбольную Премьер-лигуРБК вчера в 09:58

«Сочи» и «Тамбов» впервые в истории пробились в российскую футбольную Премьер-лигу. После выездного поражения томской «Томи» от ярославского «Шинника» со счетом 0:1 в матче 36-го тура ФНЛ (второго по силе дивизиона чемпионата России) они стали недосягаемыми для конкурентов.

«Сочи» и «Тамбов» впервые в истории вышли в футбольную Премьер-лигу

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