Футбол
«Сочи» и «Тамбов» сыграют в следующем сезоне в РПЛГазета.Ru 10:15
"Сочи" и "Тамбов" досрочно стали обладателями путевки в Российскую премьер-лигу (РПЛ), сообщает "Советский спорт". Команды выступают в Олимп - ФНЛ (Футбольная национальная лига, второй дивизион России). За три тура до конца "Сочи" и "Тамбов" имеют в активе 67 очков и лидируют в турнирной таблице.
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