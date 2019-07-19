Футбол

«Сочи» арендовал у «Зенита» МостовогоСпорт-Экспресс 10:20

Сочи — Зенит
21 июля
в 14:30
Чемпионат России
Сочи, Стадион «Фишт»
Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой перешел на правах аренды в "Сочи", сообщает официальный сайт петербуржцев. Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2019/20. 21-летний хавбек ранее играл за молодежку "Локомотива", после чего защищал цвета "Долгопрудного" и "Химок".
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