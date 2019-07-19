Футбол

«Сочи» арендовал у «Зенита» МостовогоРИА Новости 10:41

Сочи — Зенит
21 июля
в 14:30
Чемпионат России
Сочи, Стадион «Фишт»
"Сочи" взял в аренду у петербургского "Зенита-2" полузащитника Андрея Мостового до конца сезона-2019/20, сообщается на сайте сочинского футбольного клуба. Мостовой ранее также играл в "Химках". В составе подмосковного клуба хавбек провел 87 матчей и забил четыре мяча.
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