Футбол
«Сочи» арендовал у «Зенита» МостовогоРИА Новости 10:41
"Сочи" взял в аренду у петербургского "Зенита-2" полузащитника Андрея Мостового до конца сезона-2019/20, сообщается на сайте сочинского футбольного клуба. Мостовой ранее также играл в "Химках". В составе подмосковного клуба хавбек провел 87 матчей и забил четыре мяча.
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