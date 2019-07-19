"Сочи" взял в аренду у петербургского "Зенита-2" полузащитника Андрея Мостового до конца сезона-2019/20, сообщается на сайте сочинского футбольного клуба. Мостовой ранее также играл в "Химках". В составе подмосковного клуба хавбек провел 87 матчей и забил четыре мяча.

Политика Премьер Косово подал в отставку Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Мутко доложил Путину о сроках восстановления жилья в Иркутской области Полное восстановление жилья в пострадавших от паводка районах Иркутской области планируется завершить в третьем квартале 2020 года, сообщил вице-премьер Виталий Мутко президенту РФ Владимиру Путину на совещании в терминале аэропорта Братска.

Общество ГОСТ на фотосессии для новорожденных отменили Принятый в июле ГОСТ на оказание населению фотоуслуг, связанных с проведением фотосессий для новорожденных, отправлен Росстандартом на доработку, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Политика Зеленский оттолкнул министра обороны Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.

Политика В Донбассе открестились от поддержки плана Медведчука Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) не поддерживают план лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука по созданию автономного региона.

Экономика Статистики: уровень госдолга растет в 11 странах Евросоюза По данным за первый квартал 2019 года уровень госдолга вырос в 11 странах-членах Евросоюза из 28, сообщили в службе статистики ЕС в пятницу, 19 июля.

Происшествия «Задымился жестко»: названы версии ЧП с Boeing в Шереметьево Экипаж авиалайнера, выполнявшего рейс «Москва — Ереван», остановил самолёт на взлётной полосе в Шереметьево из-за задымления, возникшего в салоне.

Транспорт В Петербурге по Фрунзенскому радиусу прошел пробный поезд В Петербурге между станциями метро "Проспект Славы" и "Шушары" прошел пробный поезд.

Спорт Алафилипп выиграл 13-й этап «Тур де Франс» Французский велогонщик Жулиан Алафилипп стал победителем индивидуальной гонки с раздельным стартом, которая проходила на 13-м этапе многодневки «Тур де Франс».

Армия и оружие Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57 Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова.

Авто Nissan показал обновленный минивэн Serena Компания Nissan показала обновленный минивэн Serena пятой генерации, его дебют состоялся еще в 2016 году.

Армия и оружие В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник Ранее Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.

Религия Патриарх Кирилл назначил первого викария "Распоряжением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла епископ Воскресенский Дионисий назначен первым викарием Патриарха Московского и всея Руси с сохранением должности первого заместителя управляющего делами Московской патриархии", - говорится в сообщении.

Политика В ОБСЕ призвали Киев освободить Вышинского Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выступает за немедленное освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщил РИА Новости представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

Гаджеты Redmi представила портативные аккумуляторы на 10 000 и 20 000 мА•ч Портативный аккумулятор емкостью 10 000 мА•ч будет оснащен двумя разъемами MicroUSB, двумя USB-C и одним полноразмерным USB-A.

Кино В сети появился второй трейлер сериала «Темные начала» В сети появился второй трейлер сериала "Темные начала". Новое фэнтези снимают по одноименной трилогии английского писателя Филипа Пулмана.

Футбол «Спартак» обыграл «Ростов» в молодежном первенстве России Завершился матч второго тура первенства России среди молодежных команд. Спартак на выезде обыграл Ростов 3:1.

Политика В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17 Переговоры носят закрытый характер, заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает РИА "Новости".

Происшествия Инну Чурикову перевели из реанимации Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая получила травму во время спектакля на сцене театра в Москве, переведена из реанимации в обычную палату.

Общество Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.

Политика Зеленский объявил бойкот спикеру Рады Парубию Президент Украины Зеленский на брифинге в пятницу, 19 июля, заявил, что больше не будет обращаться к председателю Верховной рады Парубию.

Политика Трех генералов Росгвардии заменили сотрудниками ФСБ По указу президента в отставку были отправлены сразу три генерал-лейтенанта. Одного из них заменил сотрудник, служивший в ФСБ.