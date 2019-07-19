Футбол
«Сочи» арендовал полузащитника «Зенита»Soccer.ru 11:01
Пресс-служба «Сочи» сообщила о переходе в команду полузащитника «Зенита» Андрея Мостового. Футболист перешел в сочинскую команду на правах аренды до конца текущего сезона. Напомним, что Мостовой перебрался в «Зенит» из «Химок» минувшей зимой.
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