Футбол

Сочи — Зенит 0:2Чемпионат вчера в 16:28

Сочи — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Сочи, Стадион «Фишт»
Иван Миладинович
29′
30′
Сердар Азмун
Иван Новосельцев
43′
46′
Игорь Смольников
Денис Терентьев
Иван Миладинович
Игорь Юрганов
46′
Никита Бурмистров
Александр Карапетян
59′
65′
Александр Ерохин
Артем Дзюба
Владимир Обухов
Дмитрий Полоз
72′
83′
Сердар Азмун
Юрий Жирков
88′
Магомед Оздоев
«Зенит» обыграл «Сочи» со счётом 2:0 в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи.
Читать в источнике
Обсудить1

Подробнее о событии

Семак придумал, как «Зенит» может играть и без Дзюбы. Помогли новая роль Азмуна и трансфер Сутормина

Матч ТВ12:27

Видеообзор победы «Зенита» над «Сочи» на «Фиште»

Sport.ruвчера в 18:14

«Сочи» - «Зенит»: Оздоев увеличил разрыв в счете

Спорт-Экспрессвчера в 16:22

«Зенит» обыграл «Сочи» в матче РПЛ благодаря голам Азмуна и Оздоева

Чемпионатвчера в 16:28

Азмун отпраздновал гол в ворота «Сочи» жестом Дзюбы

Советский спортвчера в 15:33

Дзюба: «Бессонная ночь была ужасная. Горло пылает, воду не могу пить, мечтаю поесть, если честно»

Sport24.ruвчера в 17:50

Азмун отпраздновал гол в ворота «Сочи» в стиле Дзюбы

Sports.ruвчера в 16:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 12:45, Вашингтон
Происшествия

В Петербурге убита активистка Елена Григорьева

Обновлено в 11:18
Общество

Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Музыка

Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя

Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Политика

Лукашенко заявил о готовности развивать диалог с ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности развивать диалог с Евросоюзом (ЕС) по различным направлениям.
Обновлено в 05:26
Происшествия

В Липецке повредили бюст Сталина и атаковали отделение КПРФ

Обновлено в 11:20
Игры

Rockstar намекнула на выход Red Dead Redemption 2 для РС

21 июля Rockstar третий раз намекнула на выход игры для РС. На сайте статистики проекта Social Club есть возможность изменения платформы.
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия

Погоня британских полицейских за «динозавром» попала на видео

Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес

Ксения Собчак написала бранное стихотворение в ответ на шутку Шнурова

Обновлено в 10:28
Авто

УАЗ «Патриот» получит дизельный двигатель от Ford Transit

Обновлённый внедорожник УАЗ «Патриот» 2020 модельного года получит 2,2-литровый турбодизель от Ford Transit.
Обновлено в 00:52
Политика

Турчинов заявил о желании украинцев «стать рабами»

Бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что значительная часть украинцев "готова обменять свободу на рабство".
Обновлено в 12:05
Кино

Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82»

В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
Обновлено в 06:47
Политика

Партия Зеленского лидирует после обработки 42% протоколов

Обновлено в 02:15
Футбол

«Краснодар» сыграет с «Порту» в квалификации Лиги чемпионов

В соперники "Краснодару" достался португальский "Порту".
Обновлено в 07:04
Кино

Вышел трейлер сериала HBO о Екатерине II

В YouTube опубликован трейлер сериала «Екатерина Великая». Роль Екатерины II в проекте HBO сыграла Хелен Миррен.
Обновлено в 06:05
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Политика

Итоги парламентских выборов на Украине. Главное

ЦИК Украины признала выборы состоявшимися.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Самолет с отказавшим двигателем готовится к посадке во «Внуково»

Пассажирский самолет, вылетевший из Москвы в Анталию, возвращается из-за отказа двигателя во «Внуково».
Обновлено в 11:41
Кино

«Король Лев» собрал более 1 миллиарда рублей за выходные

Обновлено в 05:24
Интернет

В Сети появились поддельные версии приложения FaceApp

Эксперты антивирусной компании ESET обнаружили новую мошенническую схему, связанную с популярным приложением для обработки фотографий FaceApp.
Обновлено в 10:41
Политика

Путин отменил санкции против Эритреи

Президент России Владимир Путин отменил санкции в отношении Эритреи, введенные девять лет назад.
Обновлено в 08:47
Спорт

FINA вынесла предупреждение Хортону из-за бойкота на награждении

Обновлено в 08:40
Политика

Трамп опроверг арест шпионов ЦРУ в Иране

Президент США Дональд Трамп в понедельник в своем Twitter опроверг сообщение об аресте в Иране 17 шпионов, работавших на ЦРУ.
Обновлено в 09:48
Происшествия

В Свердловской области в жилом доме произошел хлопок газа

В поселке Буланаше Свердловской области в двухэтажном доме произошел хлопок газа, об этом сообщает главное управление МЧС России по региону.
Обновлено в 11:50
Происшествия

Канадский сержант «превратилась» в кошку, говоря про двойное убийство

Королевская канадская конная полиция извинилась за происшествие и позднее залила версию без фильтров.
Обновлено в 11:50
Футбол

Сын Лилиана Тюрама перешел в менхенгладбахскую «Боруссию»

Старший сын чемпиона мира по футболу 1998 года в составе сборной Франции Лилиана Тюрама Маркус Тюрам перешел из "Генгама" в менхенгладбахскую "Боруссию", сообщается на официальном сайте немецкого клуба.
Обновлено в 10:55
Происшествия

Похититель картины Куинджи возместил стоимость реставрации

Обновлено в 06:51
Происшествия

Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына

Обновлено в 11:17
Происшествия

В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем

На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.
Обновлено в 01:59
Кино

Джеймс Кэмерон поздравил «Мстители: Финал» с победой

В прошедшие выходные блокбастер «Мстители: Финал» окончательно стал самым кассовым фильмом в истории (без учета инфляции), собрав за 12 с половиной недель проката 2,790 млрд долларов.
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес

Адвокат Оксаны Воеводиной: «Люди завидуют их браку»

На днях в СМИ появилась информация о том, что бывший король Малайзии и Оксана Воеводина подали на развод.
Обновлено 20 июля в 05:00
Чемпионат России по футболуБольше новостей по теме
Главное