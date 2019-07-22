«Зенит» обыграл «Сочи» со счётом 2:0 в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи.

Общество Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.

Музыка Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».

Политика Лукашенко заявил о готовности развивать диалог с ЕС Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности развивать диалог с Евросоюзом (ЕС) по различным направлениям.

Игры Rockstar намекнула на выход Red Dead Redemption 2 для РС 21 июля Rockstar третий раз намекнула на выход игры для РС. На сайте статистики проекта Social Club есть возможность изменения платформы.

Авто УАЗ «Патриот» получит дизельный двигатель от Ford Transit Обновлённый внедорожник УАЗ «Патриот» 2020 модельного года получит 2,2-литровый турбодизель от Ford Transit.

Политика Турчинов заявил о желании украинцев «стать рабами» Бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что значительная часть украинцев "готова обменять свободу на рабство".

Кино Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82» В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.

Кино Вышел трейлер сериала HBO о Екатерине II В YouTube опубликован трейлер сериала «Екатерина Великая». Роль Екатерины II в проекте HBO сыграла Хелен Миррен.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Интернет В Сети появились поддельные версии приложения FaceApp Эксперты антивирусной компании ESET обнаружили новую мошенническую схему, связанную с популярным приложением для обработки фотографий FaceApp.

Политика Путин отменил санкции против Эритреи Президент России Владимир Путин отменил санкции в отношении Эритреи, введенные девять лет назад.

Политика Трамп опроверг арест шпионов ЦРУ в Иране Президент США Дональд Трамп в понедельник в своем Twitter опроверг сообщение об аресте в Иране 17 шпионов, работавших на ЦРУ.

Происшествия В Свердловской области в жилом доме произошел хлопок газа В поселке Буланаше Свердловской области в двухэтажном доме произошел хлопок газа, об этом сообщает главное управление МЧС России по региону.

Происшествия Канадский сержант «превратилась» в кошку, говоря про двойное убийство Королевская канадская конная полиция извинилась за происшествие и позднее залила версию без фильтров.

Футбол Сын Лилиана Тюрама перешел в менхенгладбахскую «Боруссию» Старший сын чемпиона мира по футболу 1998 года в составе сборной Франции Лилиана Тюрама Маркус Тюрам перешел из "Генгама" в менхенгладбахскую "Боруссию", сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Происшествия В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.

Кино Джеймс Кэмерон поздравил «Мстители: Финал» с победой В прошедшие выходные блокбастер «Мстители: Финал» окончательно стал самым кассовым фильмом в истории (без учета инфляции), собрав за 12 с половиной недель проката 2,790 млрд долларов.