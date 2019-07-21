Футбол

Онлайн-трансляция матча РПЛ «Сочи» - «Зенит»Российская газета вчера в 17:10

Сочи — Зенит
0 – 1
Перерыв
Чемпионат России
Сочи, Стадион «Фишт»
Иван Миладинович
29′
30′
Сердар Азмун
Иван Новосельцев
43′
Забили все команды, вышедшие на поле. Это вселяет надежду и в воскресные игры. Одной из таких встреч будет первое в истории РПЛ противостояние "Сочи" и "Зенита".
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