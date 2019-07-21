Футбол
Онлайн-трансляция матча РПЛ «Сочи» - «Зенит»Российская газета вчера в 17:10
Иван Миладинович
|29′
|30′
Сердар Азмун
Иван Новосельцев
|43′
Сочи
Расстановка 5‑4‑1
12
Заболотный
34
Маргасов
13
Кудряшов
25
Новосельцев
45
Миладинович
24
Набиуллин
18
Бурмистров
15
Цаллагов
7
Песегов
55
Казаев
11
Обухов
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
91
Сутормин
27
Оздоев
11
Дриусси
5
Барриос
21
Ерохин
7
Азмун
Зенит
Расстановка 4‑5‑1
Забили все команды, вышедшие на поле. Это вселяет надежду и в воскресные игры. Одной из таких встреч будет первое в истории РПЛ противостояние "Сочи" и "Зенита".
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