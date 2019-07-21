Футбол
«Зенит» вышел на поле против «Сочи»Мойка78 14:30
Сине-бело-голубые играют против «Сочи». Матч второго тура российского чемпионата «Зенит» проводит на выезде. Игра на стадионе «Фишт» стартовала в 21:30 по московскому времени.
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Путешествия
В России увлеклись новым видом туризма
В России набирает популярность новый вид туризма bleisure-путешествия, являющийся синтезом отдыха и деловой поездки.
Обновлено в 00:51
Политика
Медведчук отказался от коалиции со «Слугой народа»
Медведчук заявил, что не до конца доволен таким итогом.
Обновлено в 15:03
Экономика
Инвестиции в краудфандинг ограничат 600 тыс. рублей в год
Рядовые граждане смогут вложить в краудфандинговые проекты не более 600 тыс. руб. в год, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Обновлено вчера в 13:40
Футбол
РФС отреагировал на избиение болельщиков «Спартака» в Ростове
Российский футбольный союз (РФС) выразил надежду, что Российская премьер-лига (РПЛ) разберется в инциденте после матча между "Ростовом" и московским "Спартаком", где в подтрибунных помещениях "Ростов Арены" произошли столкновения фанатов "красно-белых" с представителями правопорядка.
Обновлено в 01:58
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Политика
Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
Обновлено в 14:11
Спорт
Российские шпажистки выиграли серебро чемпионата мира
Женская сборная России по фехтованию на шпагах уступила команде Китая в финале чемпионата мира в Будапеште.
Обновлено в 14:32
Политика
Зеленский прокомментировал возможное премьерство Тимошенко
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе брифинга после закрытия избирательных участков, что премьер-министром страны должен стать новый человек с экономическим образованием.
Обновлено в 13:58
Политика
Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады
Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено вчера в 10:12
Кино
«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
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Шоу-бизнес
Виктор Рыбин: «Дома меня ласково зовут: «Эй, иди сюда!»
Обновлено в 15:00
Политика
Зеленский не исключил проведения досрочных местных выборов на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский не исключает проведения досрочных выборов в местные органы власти.
Обновлено в 13:47
Политика
«Слуга народа» Зеленского идет с провальными цифрами
Слуга народа - 37.20% Оппозиционный платформа - 17.56 Отказались ответить - 15.80 Батькивщина - 5.88 ЕС Порошенко - 5.52 Оппоблок - 3.38 Сила и честь Смешко - 3.21 Голос Вакарчука - 2.59.
Обновлено в 05:52
Политика
Порошенко пообещал оправдать доверие украинцев
Лидер партии «Европейская солидарность» — бывший президент Украины Пётр Порошенко — пообещал приложить все усилия, чтобы оправдать доверие, оказанное избирателями.
Обновлено в 13:37
Единоборства
Два перелома ноги диагностированы у бойца Олейника
Обновлено в 11:41
Происшествия
Турист погиб под лавиной в Горном Алтае
Турист погиб под лавиной в районе Северо-Чуйского хребта в Республике Алтай, еще один получил травмы.
Обновлено в 06:17
Происшествия
В Приамурье ливни размыли участок федеральной трассы
В Амурской области участок федеральной трассы Чита — Хабаровск временно закрыт для проезда в районе Сковородино из-за размыва дорожного полотна после ливней.
Обновлено в 00:55
Политика
Явка на выборах в украинскую Раду превысила 50%
Обновлено в 14:45
Авто
Новые Renault Logan и Sandero появились у дилеров
Обновленные Renault Logan, Sandero и Sandero Stepway начали поступать к дилерам в Бразилии.
Обновлено в 09:12
Происшествия
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
Полиция Гонконга в воскресенье применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона участников массовой акции протеста, сообщают западные СМИ.
Обновлено в 11:32
Экономика
Орешкин предупредил о взрыве в экономике из-за кредитов россиян
Глава МЭР Максим Орешкин рассказал, через сколько времени количество кредитов россиян станет проблемой для экономики России, передает ТАСС.
Обновлено в 14:17
Общество
Предостережение вынесли иркутскому министру из-за наводнения
Обновлено в 09:34
Футбол
Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заявили, что пребывание в колонии является для них уроком.
Обновлено в 09:07
Политика
Косачев: Зеленскому удалось переформатировать Раду в более лояльную
Без всякого сомнения, Зеленскому удалось решить задачу-минимум: переформатировать Верховную Раду таким образом, чтобы превратить ее из оппозиционной в хотя бы относительно лояльную.
Обновлено в 14:09
Общество
Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц
Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.
Обновлено в 12:37
Общество
В Петербурге и Кронштадте прошла тренировка военно-морского парада
В центре Петербурга и на Кронштадтском рейде боевые корабли прошли строем в рамках первой совместной тренировки перед Главным военно-морским парадом.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Стендап-комик умер на сцене во время выступления
Стендап-комик из Индии Манджунатх Найду умер во время выступления в Дубае.
Обновлено в 06:55
Кино
Marvel анонсировала новую фазу киновселенной
Студия Marvel анонсировала четвертую фазу киновселенной. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.
Обновлено в 12:15
Наука
Создан инновационный метод обследования внутренних органов
Ученые из Университета Карнеги-Меллона разработали инновационный метод ультразвуковой неинвазивной эндоскопии.
Обновлено 19 июля в 05:34
Экономика
Русфинанс Банк предлагает особые кредитные условия для покупки Kia Soul
Русфинанс Банк предлагает особые кредитные условия для будущих владельцев кроссовера Kia Soul, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Обновлено в 08:24