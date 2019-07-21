Футбол

«Зенит» вышел на поле против «Сочи»Мойка78 14:30

Сине-бело-голубые играют против «Сочи». Матч второго тура российского чемпионата «Зенит» проводит на выезде. Игра на стадионе «Фишт» стартовала в 21:30 по московскому времени.
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«Сочи» — «Зенит». Дзюба остался в запасе

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Sports.ru04:50
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