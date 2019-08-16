Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Оренбурга» на матч 6-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт РПЛ. Встреча начнется в 18.00 (мск).

Спорт день за днем

Общество Google трижды проигнорировал требование Роскомнадзора Три запроса Роскомнадзора об удалении сетевого контента, оскорбляющего государственные символы России, проигнорировала американская компания Google.

Политика Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкой Замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко поделилась фотографиями картин современных художников, которых президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса.

Происшествия В Ульяновской области расследуют факты отравления подсолнечным маслом Управление Роспотребнадзора и прокуратура Ульяновской области начали расследование по факту отравления семи жителей региона, предположительно, подсолнечным маслом домашнего производства.

Общество Росстат рассказал об изменениях в рационе россиян за 40 лет За почти 40 лет, согласно отчёту Росстата, жители России стали есть вдвое меньше картофеля.

Происшествия Под Киевом напали на депутата Верховной рады, введён план «Перехват» В Киевской области полиция разыскивает неизвестных, которые этим утром напали на внефракционного депутата Верховной рады Виталия Куприя и скрылись на сером "опеле".

Общество В центре Гонконга демонстранты заблокировали несколько дорог Сотни протестующих заблокировали несколько дорог в центре Гонконга, устроив сидячую забастовку, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).

Происшествия В Подмосковье проверили мусорные объекты у Жуковского после ЧП с А321 Сотрудники Росприроднадзора и Министерства экологии и природопользования Московской области провели проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский, где утром 15 августа совершил аварийную посадку самолёт А321.

Политика Экспорт российского леса в Китай может быть полностью прекращен Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что если Пекин не станет вместе с Москвой решать проблему незаконных вырубок, Россия может полностью запретить экспорт своего леса в Китай.

Армия и оружие Позиции российских военных в Сирии атакованы израильскими ракетами Обозреватели военного интернет-ресурса Avia.pro заявили о том, что выпущенные со стороны Израиля ракеты являются попыткой рассорить Россию с Ираном и «Хезболой».

Политика Ушаков: Путин и Макрон обсудят обеспечение безопасности в Европе Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече 19 августа обсудят обеспечение безопасности в Европе и сотрудничество РФ с ЕС.

Игры Mail.ru Group запустит глобальную игровую платформу Бренд My.Games (игровое подразделение Mail.ru Group) представит собственную игровую платформу, говорится в сообщении компании.

Недвижимость Спрос на московские новостройки обвалился По мнению управляющего партнера компании «Метриум» Марии Литинецкой, спад в годовом выражении связан с эффектом высокой базы — слишком больших показателей продаж прошлого года.

Здоровье Врач назвал простой способ защититься от гриппа и простуды Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал о методах профилактики ОРЗ и гриппа.

Армия и оружие Российские летчики могут получить вместо Калашникова новый ПП-2000 Агентство отмечает, что сейчас в состав носимого аварийного запаса летчика входят не только еда, вода, аптечка, средства связи и другие вещи, которые могут пригодиться в мирное время, но также автомат Калашникова АКС-74У, боеприпасы к нему и гранаты.

Политика Госдеп пригрозил последствиями экипажу иранского танкера Grace 1 Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что экипаж иранского танкера Grace 1 ждут последствия.

Происшествия Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.

Армия и оружие В ДНР пресекли попытку проникновения украинских диверсантов Военнослужащие Народной милиции ДНР предотвратили попытку проникновения диверсионной группы ВСУ на территорию республики, сообщили 16 августа в пресс-службе Народной милиции ДНР.

Политика ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.

Происшествия Американец сбежал от СБУ перед экстрадицией в Израиль Находящийся в международном розыске гражданин США и Израиля Амос Дов Сильвер сбежал от сотрудников Службы безопасности Украины, которые должны были передать его израильским правоохранительным органам в киевском аэропорту, сообщается на сайте прокуратуры украинской столицы.

Экономика Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года.