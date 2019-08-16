Футбол

«Сочи» забил первый гол в РПЛ. Заболотный заработал пенальтиSports.ru 12:39

«Сочи» на выезде играет с «Оренбургом» (1:1, второй тайм) в 6-м туре РПЛ. Во втором тайме сочинцы сравняли счет и забили первый гол в текущем сезоне чемпионата России. На 68-й минуте пенальти, заработанный форвардом Антоном Заболотным, реализовал нападающий Дмитрий Полоз.
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