Финансы
Сочетание слабого доллара и дорогой нефти играет на руку рублюАК&М 04:20
В понедельник рубль прилично подрос против бивалютной корзины. В паре с долларом наша валюта восстановилась почти на 0,5%, отправив котировки к минимумам конца марта под отметкой 65 руб. Евро/рубль просела скромнее, в пределах четверти процента, благодаря укреплению единой валюты на форексе.
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Энергетика
Нефтяники указали на риск аварий из-за запрета отработанных труб
В обращении нефтяники указали на возросшие риски аварий и разливов нефти, связанные с долгими административными процедурами, сопровождающими замену труб.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Суд изъял имущество Шестуна на 10 млрд рублей
Обновлено вчера в 10:15
Общество
ЕСПЧ признал политическим дело «Ив Роше» в отношении Навального
ЕСПЧ признал, что власти РФ нарушили в деле Алексея Навального три статьи Конвенции по правам человека: ст. 5 (право на свободу и безопасность), ст. 10 (свобода выражения мнения), редко применяемую ЕСПЧ ст. 18 — о запрете ограничения прав заявителя по политическим мотивам.
Обновлено в 04:26
Политика
Досрочные президентские выборы в Казахстане пройдут 9 июня
Обновлено в 03:15
Армия и оружие
В США оценили предложение о модернизации «Акул» в носители «Калибров»
В Соединенных Штатах вполне серьезно отнеслись к ранее озвученной идее переоборудования российских гигантских субмарин типа "Акула" в носители крылатых ракет, передает "Российская газета" со ссылкой на американское издание Military Watch Magazine.
Обновлено вчера в 11:05
Политика
Глава ДНР: Донбасс хочет вернуться в РФ полноправным членом
"Понятно, что есть геополитический подтекст и мы с пониманием относимся к тому, что наш путь тяжелее и тернистее, но цель понятна и мы к ней идем", сказал глава ДНР.
Обновлено в 01:53
Авто
Hyundai рассекретила внешность нового бюджетного кроссовера
Корейский автопроизводитель начал тизерную кампанию своего нового кроссовера Hyundai Venue, дебют которого состоится через неделю.
Обновлено в 01:45
Происшествия
В администрации Сочи прошли выемки документов
Выемки документов в рамках следственных мероприятий прошли в понедельник в администрации Сочи, сообщили РИА Новости мэрии.
Обновлено в 03:54
Хоккей
«Авангард» достиг финала в шестом периоде
Омский клуб выиграл серию у «Салавата Юлаева» Омский «Авангард» стал первым финалистом Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 15:25
Политика
Украина решила выдать России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова
Украина в 2018 году приняла решение выдать России 22 человека, среди которых фигурант дела об убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова Магомед Дукузов.
Обновлено в 02:22
Общество
Суд оставил экс-главу Сахалина Хорошавина в тюрьме
Обновлено в 01:38
Кино
В Доме кино началось прощание с Георгием Данелией
Обновлено в 04:32
Армия и оружие
Группа террористов уничтожена на севере сирийской провинции Хама
Группу боевиков «Джебхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожило подразделение сирийской армии 6 апреля в поселке Аль-Хувейз на севере провинции Хама, передает сирийское агентство SANA.
Обновлено 06 апреля в 05:02
Политика
Япония продлила на два года санкции против КНДР
Правительство Японии приняло решение о продлении на два года односторонних санкций против КНДР, действие которых истекает 13 апреля.
Обновлено вчера в 22:53
Армия и оружие
Более 30 самолётов и вертолётов ЧФ подняты по учебной тревоге
В рамках ежедневных тренировок были задействованы самолёты Су-24М, Ан-26, Бе-12, вертолёты морской авиации и ПВО ЧФ.
Обновлено в 02:21
Происшествия
Актера Виктора Сухорукова выписали из больницы
Актер Виктор Сухоруков выписан из больницы домой, сообщили РБК в справочной НИИ имени Склифосовского.
Обновлено в 03:59
Политика
Президент Бразилии допустил военное вторжение в Венесуэлу
Бразильский президент Жаир Болсонару заявил, что сейчас работает совместно с правительством США, чтобы «посеять раздор» в армии Венесуэлы.
Обновлено вчера в 19:20
Происшествия
«Роскосмос» и «Ростех» прокомментировали доклад Генпрокуратуры
В "Ростехе" и "Роскосмосе" прокомментировали доклад генпрокурора РФ Юрия Чайки Совету Федерации, в котором говорится о том, что на подведомственных предприятиях этих госкорпораций было похищено больше 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию.
Обновлено в 04:06
Общество
Челябинского чиновника наказали за кучи грязного снега на берегу озера
В Челябинске чиновника наказали за свалку грязного снега на берегу водоема.В СМИ появились сообщения о том, что на берегу Первого озера навалены кучи грязного снега с реагентами.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Криминального авторитета Таро освободили из колонии
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Обновлено вчера в 15:14
Экономика
Число мигрантов в России достигло исторического минимума
За 2018 г. в страну прибыло всего 124 900 иностранцев, при этом в каждом квартале, не считая первого, их приток был почти вдвое ниже, чем годом ранее, указывают они.
Обновлено вчера в 16:01
Гаджеты
Apple может купить модемы 5G у Huawei
Engadget сообщает сегодня, что Huawei рассмотрит возможность продажи своих модемных чипов 5G Balong 5000 в Apple.
Обновлено вчера в 23:37
Космос
Два запуска спутников перенесли с Байконура на Восточный
Девять запусков ракет "Союз" с космическими аппаратами OneWeb будут проведены с космодрома Байконур, восемь - с космодрома Восточный.
Обновлено вчера в 22:39
Баскетбол
Джеймс Харден признан самым ценным игроком сезона в НБА
Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден признан самым ценным игроком сезона в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Обновлено в 02:58
Кино
Marvel показала новый отрывок из четвертых «Мстителей»
Студия Marvel в рамках начавшейся рекламной кампании показала новый ролик из фильма «Мстители: Финал», премьера которого запланирована на конец апреля.
Обновлено вчера в 14:26
Политика
Климкин возмущен позицией главы Совета Европы по России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter раскритиковал заявление генерального секретаря Советы Европы Турбьерна Ягланда о восстановлении права голоса России в организации.
Обновлено вчера в 22:08
Политика
Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ
Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
Обновлено вчера в 13:57
Общество
Карлос Гон заявил о своей невиновности
Перед пресс-конференцией адвокат заявил, что видео было отредактировано - из него убрали имена реальных людей, которых упоминал Гон.
Обновлено в 02:52