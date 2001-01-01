Сочетание слабого доллара и дорогой нефти играет на руку рублюАК&М 04:20

В понедельник рубль прилично подрос против бивалютной корзины. В паре с долларом наша валюта восстановилась почти на 0,5%, отправив котировки к минимумам конца марта под отметкой 65 руб. Евро/рубль просела скромнее, в пределах четверти процента, благодаря укреплению единой валюты на форексе.

Сочетание слабого доллара и дорогой нефти играет на руку рублю

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