Экономика
События предстоящего дня: Х5 и «Мечел» раскроют отчетностиFinam.Ru 14:00
Чистая прибыль X5 Retail Group во 2 квартале 2018 года по МСФО снизилась до 8,685 млрд рублей. Рентабельность чистой прибыли составила 2,3%. Финансовую отчетность по МСФО за 1 полугодие 2019 года раскроет "Мечел".
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Политика
Депутат Рады высказался о праве использования русского языка
Ранее сегодня депутат Рады Рабинович устроил скандал в Раде из-за русского языка.
Обновлено в 14:33
Здоровье
Медики оценили идею четырехдневной рабочей недели
Четырехдневная рабочая неделя грозит ростом числа россиян с ожирением и невротическими расстройствами.
Обновлено вчера в 21:58
Экономика
В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан
Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Женщина бросила дочь в кафе с запиской
Полицейские города Белореченск нашли мать девочки, которую та оставила в кафе с запиской, содержащей просьбу найти для ребёнка новых родителей.
Обновлено в 01:30
Экономика
На рынке госдолга США сработал последний индикатор будущей рецессии
Последний раз инверсия доходностей двухлетних и десятилетних гособлигаций США наблюдалась в 2006–2007 годах.
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес
Модель plus-size Эшли Грэхем сообщила о беременности
Популярная американская модель Эшли Грэхем, известная своими пышными формами, скоро впервые станет мамой.
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Футбол
СМИ: Михайличенко возглавит киевское «Динамо»
Согласно информации источника, новым наставником киевского "Динамо" станет Алексей Михайличенко, экс-тренер сборной Украины.
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Экономика
Переводы через СБП выросли до 15 млрд рублей
С 28 января 2019 года в системе быстрых платежей (СБП) россияне совершили 1,74 млн операций на общую сумму 15,72 млрд рублей, рассказали «Известиям» в ЦБ.
Обновлено вчера в 19:06
Наука
Адаптация к условиям среды подправила индейцам форму черепа
Ученые выяснили, что на форму черепа индейцев повлиял не только генетический дрейф, но и окружающая среда.
Обновлено в 12:44
Армия и оружие
В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27
Обновлено в 12:10
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Энергетика
В Польше заявили о намерении поднять цену на транзит российского газа
Контракт на поставку российского газа в Польшу действует до 2022 года, ранее Наимский заявлял, что Варшава не будет продлевать его.
Обновлено в 12:58
Армия и оружие
Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС
На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии.
Обновлено в 12:31
Энергетика
Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре
Слушания по аресту украинским "Нафтогазом" активов российского "Газпрома" в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 13:56
Происшествия
Мать избитой девочки из Ингушетии захотела вернуть ее себе
Мать девочки Айши из Ингушетии, которая перенесла жестокое избиение, заявила о желании забрать дочку и потребовала купить ей билет в Москву, где сейчас находится ребенок.
Обновлено в 12:47
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Политика
Меркель обвинила Россию в развале ДРСМД
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции после официальной встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседом в Берлине заявила о вине России в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
Обновлено в 11:06
Футбол
С «Тюмени» снимут 6 очков за неисполнение решения CAS
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что с «Тюмени» будет снято шесть очков за неисполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о долгах перед бывшими игроками команды — Никитой Фурсиным, Сергеем Шумейко и Маратом Шаймордановым.
Обновлено в 12:26
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено вчера в 05:24
Происшествия
Полицейские и волонтеры ищут в лесу под Омском пропавшего мальчика
Примерно 600 полицейских и волонтеров ищут в лесу малыша, который пропал в Большереченском районе Омской области.
Обновлено в 13:16
Политика
Украина хочет создать морскую режимную зону вокруг Крыма
Украинская Госгидрография собирается создать вокруг Крыма морской режимный район, чтобы в крымские порты не могли заходить судна.
Обновлено в 01:06
Происшествия
Мужчину, напавшего на сотрудницу тира в Анапе, нашли
Напомним, что поздно вечером 11 августа в тире агрессивный мужчина учинил разгром и швырнул в лицо сотруднице заведения винтовку за то, что та отказалась дать ему пострелять.
Обновлено в 04:39
Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв ракеты в Архангельской области
В «Росатоме» сообщили, что взрыв случился на полигоне на морской платформе во время испытаний ракеты.
Обновлено вчера в 04:26
Политика
Маленькая балерина поделилась впечатлениями от встречи с Путиным
Воспитанница Академии хореографии Севастополя Анастасия рассказала о своих впечатлениях от встречи с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:16
Культура
Музыка Льюиса Хэмилтона получила высокую оценку
Обновлено в 06:59
Происшествия
В Подмосковье семейную пару заподозрили в убийстве матери
Супругов в Подмосковье задержали по подозрению в убийстве родственницы, которое было совершено 10 лет назад на глазах у несовершеннолетней дочери, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Сотрудник ФБК заявил об изъятии личных 2 млн рублей при обыске
Пресс-секретарь ФОнда борьбы с коррупцией Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что у одного из сотрудников при обыске следователи изъяли 2,3 млн рублей, которые находились в его квартире после продажи недвижимости в Подмосковье.
Обновлено в 13:54