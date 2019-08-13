Экономика
События предстоящего дня: «Интер РАО» раскроет отчетность, пройдет совет директоров ОГК-2Finam.Ru вчера в 14:00
Совет директоров ОГК-2 определит закупочную политику компании. Совет директоров РКК "Энергия" одобрит доработанную программу финансового оздоровления компании, а также обсудит проект "Морской старт". С ожидаемыми событиями предстоящих дней можно ознакомиться в разделах "Сегодня" и "Важные даты"
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Происшествия
Пресненский суд получил ходатайство об аресте Константина Котова
Пресненский суд 14 августа выберет меру пресечения для Константина Котова, которому Следственный комитет вменил так называемую "дадинскую статью" - уголовную статью о неоднократных нарушениях на уличных акциях.
Обновлено в 07:02
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено вчера в 05:24
Энергетика
Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре
Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» о поставках на Украину газа и его транзите через территорию страны.
Обновлено в 07:34
Политика
Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде
Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.
Обновлено в 07:24
Экономика
На рынке госдолга США сработал последний индикатор будущей рецессии
В последний раз инверсия в двухлетних и десятилетних бумагах произошла примерно за два года до начала рецессии.
Обновлено в 07:51
Происшествия
В Петербурге загорелись торговые павильоны
Торговые павильоны с автомобильными товарами загорелись на площади порядка 400 квадратных метров в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:18
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Общество
Власти Москвы предложили провести митинг без шествия 25 августа
Московские власти предложили организаторам акции 25 августа провести митинг на проспекте Академика Сахарова без шествия по бульварам.
Обновлено в 09:20
Финансы
Ипотечный долг США превысил рекорд времен мирового кризиса 2008 года
Ипотечный долг в США достиг исторического максимума, побив рекорд времен мирового финансового кризиса 2008 года.
Обновлено в 08:05
Политика
Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Россия "дала повод" для окончания договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 09:21
Политика
В Минобрнауки уточнили приказ о контактах ученых России с иностранцами
В Минобрнауки России заявили, что приказ, устанавливающий, что на встрече с иностранными коллегами должны присутствовать как минимум двое российских ученых, носит рекомендательный характер.
Обновлено в 07:58
Футбол
Футболист «Сочи» дисквалифицирован на четыре матча за удар Чалова
Защитник футбольного клуба "Сочи" Иван Миладинович дисквалифицирован на четыре матча за удар локтем в голову нападающего столичного ЦСКА Федора Чалова в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:29
Общество
Лоза раскритиковал идею о четырехдневной рабочей неделе
Певец Юрий Лоза прокомментировал в фейсбуке идею перехода на четырехдневную рабочую неделю. По его словам, эти изменения не имеют смысла.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Впавший в кому после ДТП известный фанат «Спартака» умер
Известный болельщик московского "Спартака", известный в кругах футбольных фанатов как Алексей "Бахыт", скончался 14 августа, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:35
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Происшествия
В Белоруссии 14-летний хоккеист погиб, попав под поезд
14-летний белорусский хоккеист Андрей Мицкевич погиб, попав под поезд по дороге на тренировку, сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея Республики Белоруссия.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие
НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия
В офис НКО «Правовая инициатива» пришли с обыском
Пресс-секретарь некоммерческой организации (НКО) «Правовая инициатива» Ксения Бабич сообщила об обыске в московском офисе.
Обновлено в 05:53
Происшествия
В Курске начался суд над убийцей семилетнего ребенка
Обновлено в 05:46
Экономика
Росстат во второй раз за три недели зафиксировал дефляцию
На предыдущей неделе отмечалась нулевая инфляция, с 23 по 29 июля была дефляция 0,1%. Дефляция фиксируется второй раз за три недели, до этого Росстат фиксировал ее только в начале сентября 2017 года.
Обновлено в 09:33
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Кино
Козловский закончил снимать фильм об аварии на Чернобыльской АЭС
Данила Козловский завершил съемки фильма о трагедии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Порошенко раскритиковал Зеленского за ликвидацию комитета Рады
Пятый президент Незалежной Петр Порошенко снова раскритиковал обскакавшего его на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:45
Политика
Киев раскрыл план на случай остановки транзита российского газа
Ранее секретарь СНБО Украины Александр Данилюк заверил, что у Киева существует «план Б» на случай, если ему не удастся договориться с Москвой о продолжении транзита газа через территорию республики после 2019 года.
Обновлено в 07:43
Экономика
В России зафиксировали снижение продаж мяса
Снижение продаж зафиксировано во всех категориях мясных продуктов, от птицы и свинины до колбасы и сосисок.
Обновлено в 04:00
Культура
Гоблин переведет и озвучит фильмы для «Ростелекома»
Обновлено вчера в 05:57
Авто
BMW презентовала гибридный BMW 330e
Новое поколение BMW 3-Series получила гибридную модификацию мощностью 292 л.с. Спустя год после премьеры нынешнего поколения BMW 3-Series, модельный ряд семейства пополнился гибридной модификацией 330e.
Обновлено в 01:52
Интернет
В WhatsApp для Android появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android-устройств, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес
В Сети опубликовано фото располневшей Аллы Пугачевой
На фан-странице Instagram дочери Примадонны опубликовано архивное фото с Аллой Пугачевой.
Обновлено в 02:12