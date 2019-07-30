Происшествия

Собянин назвал адекватным применение силы полицией на митинге 27 июляМосковский Комсомолец 08:10

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что правоохранители были вынуждены применить силу во время несогласованной акции протеста в центре Москвы 27 июля. В эфире телеканала ТВЦ градоначальник назвал действия силовиков "адекватными".
Читать в источнике
Комментировать615
с чего всё началось

Собянин прокомментировал субботнюю акцию оппозиции в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал ситуацию вокруг несогласованного митинга, прошедшего в субботу в столице.
ТВ Центр07:31

Подробнее о событии

Собянин заявил, что полиция адекватно применяла силу в протестах 27 июля

Интерфакс07:53

Собянин назвал адекватным применение силы полицией на несогласованной акции в Москве

ТАСС07:52

«Я хотел бы сказать спасибо полицейским». Собянин впервые прокомментировал разгон акции 27 июля

Дождь08:34

Собянин заявил, что митингующие в Москве вынудили полицию применить силу

РИА Новости08:44

С.Собянин прокомментировал субботнюю акцию оппозиции в Москве

Агентство Москва07:35

Собянин одобрил применение силы полицией на митинге 27 июля

Ведомости07:46

Собянин прокомментировал субботнюю акцию оппозиции в Москве

ТВ Центр07:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 10:42, Ашберн
Политика

Минобороны оспорило в суде выплаты вдове военного, погибшего в Сирии

Обновлено в 09:59
Транспорт

Из-за паводков в Иркутской области вновь перекрыли трассу «Сибирь»

В Тулуне Иркутской области снова закрыто движение для всех видов транспорта на трассе Р-255. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Прибайкалье".
Обновлено в 01:34
Происшествия

СКР возбудил дело о массовых беспорядках в центре Москвы

Ранее были возбуждены три уголовных дела по статье "применение насилия в отношении представителя власти" – из-за распыления на несанкционированной акции баллончика с перцовым газом, в результате чего пострадали два бойца Росгвардии, кидания камня в сторону военнослужащих и броска мусорного бака в направлении омоновца.
Обновлено в 10:13
Происшествия

Суд арестовал Дмитрия Гудкова на 30 суток

Обновлено в 10:32
Музыка

Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику

Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Происшествия

Двое участников банды «Емели» получили пожизненное заключение

Обновлено в 06:22
Единоборства

С боксером Дадашевым простятся 4 августа в Петергофе

Обновлено в 09:49
Общество

Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Происшествия

В Белоруссии убийцу сестер-пенсионерок приговорили к расстрелу

В Белоруссии убийцу родных сестер-пенсионерок, Виктора Павлова, приговорили к высшей мере наказания — смертной казни, сообщает правозащитный портал «Весна».
Обновлено в 10:13
Шоу-бизнес

Певица МакSим продемонстрировала помолвочное кольцо

О личной жизни певица предпочла не говорить, однако внимательные поклонники заметили на ее безымянном пальце помолвочное кольцо.
Обновлено в 08:03
Общество

Минсельхоз оценил масштабы гибели пчел в России

Позже официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано подчеркнула, что в 2011 году по инициативе Минэкономразвития у ведомства «почти полностью были изъяты и в дальнейшем никому не переданы» полномочия по надзору за безопасным использованием пестицидов, в результате их бесконтрольное использование привело к массовой гибели пчел в России.
Обновлено в 10:25
Гаджеты

ABBYY предложила бизнесу мобильный сервис распознавания документов

Разработчик в области распознавания текстов и лингвистики ABBYY объявил о создании сервиса для распознавания изображений документов в мобильном браузере Mobile Web Capture.
Обновлено в 10:12
Футбол

Краневиттер может перейти в «Галатасарай»

Турецкому клубу стал интересен вариант с приобретением Краневиттера, поскольку руководство «Галатасарая» не может договориться с «Лестером» о переходе полузащитника Нампалиса Менди.
Обновлено в 10:08
Общество

Чеченского подростка заставили извиняться перед Кадыровым за критику

В Чечне 16-летнего подростка заставили публично извиниться за критику политики руководства, сообщает «КП – Северный Кавказ» (Ставрополь).
Обновлено в 05:58
Кино

Петров ушел от Старшенбаум к начинающей актрисе

По информации издания, новой девушкой Петрова стала молодая актриса Стася Милославская. Девушка моложе Александра на шесть лет.
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия

В Румынии глава МВД подал в отставку через шесть дней после назначения

Министр внутренних дел Румынии Николай Мога сообщил во вторник, что уходит в отставку всего через шесть дней после назначения на должность.
Обновлено в 08:12
Происшествия

Установлена личность стрелка на калифорнийском фестивале еды

Обновлено в 06:49
Политика

США попросили Германию помочь с защитой от Ирана в Ормузском проливе

Вашингтон предложил Берлину присоединиться к миссии по обеспечению безопасности в Ормузском проливе и противодействию Ирану, сообщила представитель посольства США в Германии, передает Reuters.
Обновлено в 09:21
Политика

Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Митрохина

Московская городская избирательная комиссия удовлетворила жалобу Сергея Митрохина на решение комиссии по 43-му избирательному округу отказать ему в регистрации кандидатом на выборы депутатов Мосгордумы.
Обновлено в 10:37
Армия и оружие

На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве

Обновлено в 09:53
Кино

Тарантино составил плейлист из лучших песен в своих фильмах

Знаменитый режиссер Квентин Тарантино составил плейлист из самых любимых песен, использованных в его фильмах, сообщает NME.
Обновлено в 09:44
Экономика

Росстат назвал средний размер пенсий в июне

Средний размер назначенных пенсий в июне 2019 года составил 14 тысяч 168 рублей и по сравнению с июнем 2018 года увеличился на 6,2%, говорится в основном докладе Росстата.
Обновлено в 09:12
Политика

На Украине арестовали российский танкер Neyma

Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma, сообщает РИА "Новости". Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:26
Экономика

Мишустин рассказал о развитии кадрового состава налоговых органов

Развитие кадрового состава налоговых органов и совершенствование налогового администрирования обсудили на третьей региональной проектно-аналитической сессии Молодежной проектной платформы ФНС России "ПРОдвижение".
Обновлено в 09:29
Общество

Названы признаки профессионального выгорания

Эксперты НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова назвали основные признаки, свидетельствующие о наличии у работников профессионального выгорания.
Обновлено в 05:58
Футбол

«Спартак» объявил о переходе Фернандо в китайский «Бэйцзин Гоань»

Обновлено в 06:30
Политика

Медведев приказал губернаторам лично контролировать пожары

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предупредил глав регионов о необходимости личного контроля за ситуацией с пожарами, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:37
Происшествия

Боксера Ковалева сняли с рейса за домогательства

Обновлено в 02:36
Футбол

Карасев извинился перед «Оренбургом» за судейство в матче с «Зенитом»

Главный арбитр матча третьего тура чемпионата России по футболу между "Оренбургом" и "Зенитом" Сергей Карасев попросил прощения у оренбургского клуба за плохое судейство.
Обновлено в 09:37
Футбол

«Зенит» намерен объявить о трансфере Малкома в ближайшее время

В Telegram-канале петербургского клуба появилась информация, что уже 30 июля клуб планирует официально объявить о трансфере 22-летнего нападающего «Барселоны» Малкома Филипе Силва де Оливейра более известного, как просто Малком.
Обновлено вчера в 16:02
Выборы в МосгордумуБольше новостей по теме
Главное