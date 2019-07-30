Происшествия

Собянин заявил об адекватном применении силы полицией на акции 27 июляRT на русском 09:10

Мэр Москвы Сергей Собянин считает оправданным применение силы со стороны правоохранительных органов по отношению к участникам несанкционированной акции в столице 27 июля. Об этом Собянин сообщил в прямом эфире телеканала ТВЦ.
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с чего всё началось

Собянин прокомментировал субботнюю акцию оппозиции в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал ситуацию вокруг несогласованного митинга, прошедшего в субботу в столице.
ТВ Центр07:31

Подробнее о событии

«Собянин выглядит марионеткой»: режиссер Вера Кричевская разбирает заявление мэра, зачитанное с суфлера

Дождь14:56

Что произошло за день: вторник, 30 июля

Интерфакс13:23

Столичный мэр назвал адекватными действия силовиков на субботней акции за свободные выборы

Эхо Москвы12:30

Собянин назвал адекватным применение силы полицией на несогласованной акции в Москве

ТАСС07:52

Собянин одобрил применение силы полицией на митинге 27 июля

Ведомости07:46

С.Собянин прокомментировал субботнюю акцию оппозиции в Москве

Агентство Москва07:35

Собянин прокомментировал субботнюю акцию оппозиции в Москве

ТВ Центр07:31
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Общество

Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Политика

Организаторы отозвали заявку на проведение митинга 3 августа в Москве

Либертарианская партия России отозвала заявку на проведение митинга 3 августа.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве

В квартире на улице Пырьева обнаружено тело голой девушки со следами ножевых ранений.
Обновлено 28 июля в 10:55
Футбол

«Палмейрас» объявил о трансфере футболиста «Спартака» Адриано

Обновлено в 14:31
Финансы

Объем выданной в России за полгода ипотеки упал впервые с кризиса

В июне средняя ставка по ипотеке, под которую банки выдают ипотечные кредиты, упала сразу на 0,25 п.п. — с 10,53 до 10,28%.
Обновлено в 14:56
Происшествия

Полиция нашла ножи и молотки у участников протеста в центре Москвы

Замначальника полиции по оперативной работе столичного ГУ МВД Александр Половинка заявил, что у участников несогласованной акции «За честные выборы», прошедшей 27 июля в центре Москвы, были при себе ножи, молотки и баллончики с перцовым газом.
Обновлено в 13:35
Путешествия

В «Турпомощи» объяснили гибель десятков российских туристов в Анталье

Обновлено в 14:30
Общество

Минсельхоз назвал возможные причины гибели пчел в российских регионах

В результате массовой гибели пчел летом 2019 года в 25 регионах России погибло 39,6 тыс. пчелосемей, что составляет 1,3% от их общей численности в стране (3,09 млн пчелосемей), говорится в сообщении Минсельхоза, поступившем в РБК.
Обновлено в 10:31
Экономика

Procter & Gamble потеряла $5 млрд за три месяца. Акции побили рекорд

Предыдущий рекорд был зафиксирован 16 июля; тогда одна ценная бумага стоила $116,52.
Обновлено в 11:52
Происшествия

Петербуржец дал бой трем «мажорам» из Rolls-Royce, ехавшим по тротуару

Петербуржец атлетического телосложения и с гладко выбритой головой сделал замечание молодым людям, которые пытались проехать по тротуару у домов 13−17 по Комендантскому проспекту Петербурга на автомобиле премиум-класса Rolls-Royce.
Обновлено в 04:19
Общество

В Совфеде допустили введение уголовного наказания за домашнее насилие

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас не исключил введения уголовной ответственности за домашнее насилие, передает ТАСС.
Обновлено в 10:53
Происшествия

Боксёра Сергея Ковалева сняли с рейса из-за домогательств

15 июля с рейса самолёта, следующего в Лос-Анджелес из Майами, был снят боксёр в полутяжелом весе Сергей Ковалев.
Обновлено в 13:01
Политика

На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit

На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Арестован начальник уголовного розыска в Приморье

Обновлено в 05:45
Футбол

Стала известна цена трансфера игрока «Барселоны» в «Зенит»

Общая стоимость трансфера футболиста «Барселоны» Малкома в петербургский «Зенит» достигнет порядка €50 млн, сообщили РБК собеседник, знакомый с ходом переговоров игрока с клубом, и источник в «Зените».
Обновлено в 09:42
Политика

Суд оставил под арестом экс-командира ПВО ДНР

Апелляционный суд Киева оставил под арестом экс-командира ПВО самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха до 25 августа.
Обновлено в 13:18
Финансы

Спрос на гособлигации Белоруссии превысил предложение в четыре раза

Спрос со стороны физлиц на облигации Белоруссии в Газпромбанке оценили в 1,5 млрд руб. Газпромбанк вместе Совкомбанком, "Открытием" и Евразийским банком развития являются организаторами размещения.
Обновлено в 13:48
Политика

Путин призвал не гонять людей на диспансеризацию за тридевять земель

Обновлено в 08:58
Футбол

Карасев извинился перед «Оренбургом» за ошибки в матче с «Зенитом»

Арбитр Сергей Карасев, который обслуживал матч 3-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Зенитом» (0:2), попросил прощения у приволжской команды и ее болельщиков.
Обновлено в 09:16
Политика

Конгресс требует от Трампа ввести новые санкции против РФ

Конгрессмены Элиот Энгел и Майкл Маккол высказали президенту США Дональду Трампу требование о необходимости ввести новые санкции в отношении РФ.
Обновлено вчера в 17:13
Общество

Четверть россиян заметили ухудшение своего материального положения

Почти 25% граждан России зафиксировали ухудшение своего материального положения в последние два-три месяца.
Обновлено в 09:26
Экономика

Росстат назвал средний размер пенсий в июне

Средний размер пенсий, назначенных в июне текущего года, составил 14 тысяч 168 рублей, что на 6,2 процента выше, чем в июне прошлого года, говорится в докладе, опубликованном на сайте Росстата.
Обновлено в 11:21
Происшествия

Пожар в Самаре распространился на восемь домов

Пожар в Железнодорожном районе Самары, где горят три частных жилых дома, распространился еще на пять нежилых построек, заявил журналистам начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко.
Обновлено в 13:30
Кино

Джейсон Момоа отомстит за убийство жены

Актёру досталась роль мужчины, который поклялся отомстить виновным в смерти его жены.
Обновлено в 05:25
Политика

Мосгоризбирком пересмотрит отказ регистрировать Митрохина кандидатом

Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие

Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности обвинил организацию в замалчивании данных о числе жертв террористов в Сирии.
Обновлено в 14:45
Здоровье

Allergan отзывает опасные грудные импланты с российского рынка

Производитель отзывает имплантаты «в связи с обновленными глобальными данными по безопасности, касающимися несчастных случаев развития анапластической крупноклеточной лимфомы, ассоциированной с имплантатами молочной железы», говорится в сообщении Росздравнадзора.
Обновлено в 05:02
Музыка

Rammstein признались в любви России после концерта в Москве

Немецкая группа Rammstein заявила о любви к России и российским фанатам после концерта в Москве.
Обновлено в 14:34
Здоровье

Россиянам посоветовали не покупать антибиотики по каждому чиху

Что касается витаминов, то Добрецова выделила витамин D, который дают детям с самого рождения по несколько капель.
Обновлено в 12:44
Политика

Украина готовится к отключению от транзита российского газа

Предстоящая зима на Украине может пройти без транзита российского газа, и подготовка к такому развитию событий уже идёт.
Обновлено вчера в 05:13
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