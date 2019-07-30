Происшествия
Собянин заявил об адекватном применении силы полицией на акции 27 июляRT на русском 09:10
Мэр Москвы Сергей Собянин считает оправданным применение силы со стороны правоохранительных органов по отношению к участникам несанкционированной акции в столице 27 июля. Об этом Собянин сообщил в прямом эфире телеканала ТВЦ.
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с чего всё началось
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал ситуацию вокруг несогласованного митинга, прошедшего в субботу в столице.ТВ Центр07:31
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Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Политика
Организаторы отозвали заявку на проведение митинга 3 августа в Москве
Либертарианская партия России отозвала заявку на проведение митинга 3 августа.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
В квартире на улице Пырьева обнаружено тело голой девушки со следами ножевых ранений.
Обновлено 28 июля в 10:55
Футбол
«Палмейрас» объявил о трансфере футболиста «Спартака» Адриано
Обновлено в 14:31
Финансы
Объем выданной в России за полгода ипотеки упал впервые с кризиса
В июне средняя ставка по ипотеке, под которую банки выдают ипотечные кредиты, упала сразу на 0,25 п.п. — с 10,53 до 10,28%.
Обновлено в 14:56
Происшествия
Полиция нашла ножи и молотки у участников протеста в центре Москвы
Замначальника полиции по оперативной работе столичного ГУ МВД Александр Половинка заявил, что у участников несогласованной акции «За честные выборы», прошедшей 27 июля в центре Москвы, были при себе ножи, молотки и баллончики с перцовым газом.
Обновлено в 13:35
Общество
Минсельхоз назвал возможные причины гибели пчел в российских регионах
В результате массовой гибели пчел летом 2019 года в 25 регионах России погибло 39,6 тыс. пчелосемей, что составляет 1,3% от их общей численности в стране (3,09 млн пчелосемей), говорится в сообщении Минсельхоза, поступившем в РБК.
Обновлено в 10:31
Экономика
Procter & Gamble потеряла $5 млрд за три месяца. Акции побили рекорд
Предыдущий рекорд был зафиксирован 16 июля; тогда одна ценная бумага стоила $116,52.
Обновлено в 11:52
Происшествия
Петербуржец дал бой трем «мажорам» из Rolls-Royce, ехавшим по тротуару
Петербуржец атлетического телосложения и с гладко выбритой головой сделал замечание молодым людям, которые пытались проехать по тротуару у домов 13−17 по Комендантскому проспекту Петербурга на автомобиле премиум-класса Rolls-Royce.
Обновлено в 04:19
Общество
В Совфеде допустили введение уголовного наказания за домашнее насилие
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас не исключил введения уголовной ответственности за домашнее насилие, передает ТАСС.
Обновлено в 10:53
Происшествия
Боксёра Сергея Ковалева сняли с рейса из-за домогательств
15 июля с рейса самолёта, следующего в Лос-Анджелес из Майами, был снят боксёр в полутяжелом весе Сергей Ковалев.
Обновлено в 13:01
Политика
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Арестован начальник уголовного розыска в Приморье
Обновлено в 05:45
Футбол
Стала известна цена трансфера игрока «Барселоны» в «Зенит»
Общая стоимость трансфера футболиста «Барселоны» Малкома в петербургский «Зенит» достигнет порядка €50 млн, сообщили РБК собеседник, знакомый с ходом переговоров игрока с клубом, и источник в «Зените».
Обновлено в 09:42
Политика
Суд оставил под арестом экс-командира ПВО ДНР
Апелляционный суд Киева оставил под арестом экс-командира ПВО самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха до 25 августа.
Обновлено в 13:18
Финансы
Спрос на гособлигации Белоруссии превысил предложение в четыре раза
Спрос со стороны физлиц на облигации Белоруссии в Газпромбанке оценили в 1,5 млрд руб. Газпромбанк вместе Совкомбанком, "Открытием" и Евразийским банком развития являются организаторами размещения.
Обновлено в 13:48
Футбол
Карасев извинился перед «Оренбургом» за ошибки в матче с «Зенитом»
Арбитр Сергей Карасев, который обслуживал матч 3-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Зенитом» (0:2), попросил прощения у приволжской команды и ее болельщиков.
Обновлено в 09:16
Политика
Конгресс требует от Трампа ввести новые санкции против РФ
Конгрессмены Элиот Энгел и Майкл Маккол высказали президенту США Дональду Трампу требование о необходимости ввести новые санкции в отношении РФ.
Обновлено вчера в 17:13
Общество
Четверть россиян заметили ухудшение своего материального положения
Почти 25% граждан России зафиксировали ухудшение своего материального положения в последние два-три месяца.
Обновлено в 09:26
Экономика
Росстат назвал средний размер пенсий в июне
Средний размер пенсий, назначенных в июне текущего года, составил 14 тысяч 168 рублей, что на 6,2 процента выше, чем в июне прошлого года, говорится в докладе, опубликованном на сайте Росстата.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Пожар в Самаре распространился на восемь домов
Пожар в Железнодорожном районе Самары, где горят три частных жилых дома, распространился еще на пять нежилых построек, заявил журналистам начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко.
Обновлено в 13:30
Кино
Джейсон Момоа отомстит за убийство жены
Актёру досталась роль мужчины, который поклялся отомстить виновным в смерти его жены.
Обновлено в 05:25
Политика
Мосгоризбирком пересмотрит отказ регистрировать Митрохина кандидатом
Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие
Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности обвинил организацию в замалчивании данных о числе жертв террористов в Сирии.
Обновлено в 14:45
Здоровье
Allergan отзывает опасные грудные импланты с российского рынка
Производитель отзывает имплантаты «в связи с обновленными глобальными данными по безопасности, касающимися несчастных случаев развития анапластической крупноклеточной лимфомы, ассоциированной с имплантатами молочной железы», говорится в сообщении Росздравнадзора.
Обновлено в 05:02
Музыка
Rammstein признались в любви России после концерта в Москве
Немецкая группа Rammstein заявила о любви к России и российским фанатам после концерта в Москве.
Обновлено в 14:34
Здоровье
Россиянам посоветовали не покупать антибиотики по каждому чиху
Что касается витаминов, то Добрецова выделила витамин D, который дают детям с самого рождения по несколько капель.
Обновлено в 12:44
Политика
Украина готовится к отключению от транзита российского газа
Предстоящая зима на Украине может пройти без транзита российского газа, и подготовка к такому развитию событий уже идёт.
Обновлено вчера в 05:13