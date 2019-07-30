Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал ситуацию вокруг несогласованного митинга, прошедшего в субботу в столице.

с чего всё началось

Мэр Москвы Сергей Собянин считает оправданным применение силы со стороны правоохранительных органов по отношению к участникам несанкционированной акции в столице 27 июля. Об этом Собянин сообщил в прямом эфире телеканала ТВЦ.

Собянин заявил об адекватном применении силы полицией на акции 27 июля

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