Политика
Собянин заявил о подготовке провокаций на акции оппозиции в МосквеРБК 08:14
Мэр Москвы Сергей Собянин заподозрил оппозицию, которая отказалась от предложенного властями места проведения митинга 3 августа, в подготовке провокаций. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «ТВ Центр».
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 10:38, Вашингтон
Политика
Муж Жасмин объявлен в международный розыск
Обновлено в 04:00
Политика
На Украине арестовали российский танкер
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Собянин заявил об адекватном применении силы полицией на акции 27 июля
Мэр Москвы Сергей Собянин считает оправданным применение силы со стороны правоохранительных органов по отношению к участникам несанкционированной акции в столице 27 июля.
Обновлено в 09:10
Политика
Медведев допустил ухудшение обстановки с пожарами в Сибири
Глава российского правительства Дмитрий Медведев, комментируя масштабные лесные пожары в Сибири, не исключил ухудшения обстановки.
Обновлено в 09:11
Общество
В Сочи появились тараканы длиной 9 сантиметров
Обновлено в 07:02
Хоккей
Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси»
В обмен на Гусева "Нью-Джерси" уступил "Вегасу" право выбора в третьем раунде драфта 2020 года и выбор во втором раунде драфта-2021.
Обновлено вчера в 14:57
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 08:42
Наука
Американские биологи обнаружили «нейронный иммунитет» кожи
О «новом виде иммунитета» ученые из Питтсбургского университета пишут в статье, опубликованной в журнале Cell.
Обновлено вчера в 03:56
Политика
Захарова прокомментировала планы Киева создать русскоязычный телеканал
Представитель МИД сообщила, что ситуация напоминает ей библейскую притчу Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook прокомментировала инициативу властей Украины открыть "всемирный русскоязычный телеканал" для "борьбы за умы украинцев" в Донбассе и Крыму, а также для борьбы "за умы россиян на территории России".
Обновлено в 03:55
Общество
Чеченского подростка заставили извиняться перед Кадыровым за критику
В Чечне 16-летнего подростка заставили публично извиниться за критику политики руководства, сообщает «КП – Северный Кавказ» (Ставрополь).
Обновлено в 05:58
Наука
Созданы увеличивающие масштаб контактные линзы
Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали контактные линзы, которыми можно управлять движением глаз.
Обновлено вчера в 08:32
Футбол
Баринов пытался помешать Чалову пробить пенальти в дерби с ЦСКА
Журналист Тимур Журавель выложил на своей странице в «Твиттере» видео, как полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов пытался помешать пробить пенальти нападающему ЦСКА Фёдору Чалову в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 01:05
Политика
Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено вчера в 08:05
Происшествия
В Подмосковье мать закрыла ребенка в камере хранения в супермаркете
Обновлено вчера в 06:20
Политика
Митрохина могут зарегистрировать кандидатом в депутаты Мосгордумы
Рабочая группа Мосгоризбиркома удовлетворила жалобу члена партии «Яблоко» Сергея Митрохина на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщается на странице партии в Twitter.
Обновлено в 07:46
Происшествия
В Белоруссии убийцу сестер-пенсионерок приговорили к расстрелу
В Белоруссии убийцу родных сестер-пенсионерок, Виктора Павлова, приговорили к высшей мере наказания — смертной казни, сообщает правозащитный портал «Весна».
Обновлено в 10:13
Общество
Долгожительница посчитала секретом здоровья 20 стаканов пива в день
Долгожительница из бельгийского поселка Мёйзен считает секретом своего долголетия пиво.
Обновлено в 00:09
Происшествия
Пожилого уральца наказали за катание на багажной ленте в аэропорту
Как рассказали в управлении на транспорте МВД России по УрФО, пассажир рейса Хабаровск - Екатеринбург прилетел в Кольцово днем 29 июля.
Обновлено в 07:35
Футбол
«Зенит» надеется оформить трансфер Малкома в ближайшие 48 часов
Отмечается, что руководство питерского клуба надеется закрыть сделку в ближайшие 48 часов.
Обновлено в 07:28
Авто
Продемонстрирована новая версия купе и кабриолета Porsche 911 Carrera
Прошло чуть более полугода с момента выхода модели Porsche 911 Carrera S, однако теперь разработчики выпустят на рынок базовые версии 911 Carrera Coupe и Carrera Cabriolet.
Обновлено в 02:53
Происшествия
В Петербурге клиент напал на брокеров с топором
В Петербурге мужчина набросился на работников финансовой компании с топором, сообщает издание «Невские новости».
Обновлено в 10:35
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся почти до десяти метров
Администрация города Тулуна Иркутской области сообщает, что уровень воды в реке Ия составляет на данный момент 990 см. Оборудование двух канализационно-насосных станций демонтировано, сооружения работают на аварийный слив, также затоплена одна из котельных.
Обновлено вчера в 23:09
Здоровье
Поликлиники Ленобласти меняют режим работы
Для удобства пациентов поликлиники Ленинградской области перейдут на новый режим работы.
Обновлено в 03:14
Происшествия
В Краснодарском крае у активистов «Открытой России» проходят обыски
Информацию об обысках подтвердили в правоохранительных органах, в отношении активистов возбуждены уголовные дела по ст. 284.1 УК РФ «Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной».
Обновлено в 04:29
Кино
Машков рассказал о возможном возвращении в кино
Худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков рассказал, при каких условиях он вернется к съемкам в кино.
Обновлено в 01:15
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян
Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов.
Обновлено в 02:57
Политика
Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма
Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
Обновлено вчера в 18:44
Общество
Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове
Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового саратовского аэропорта.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Суд арестовал Дмитрия Гудкова на 30 суток
Обновлено в 10:32