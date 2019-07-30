Политика

Собянин заявил о подготовке провокаций на акции оппозиции в МосквеРБК 08:14

Мэр Москвы Сергей Собянин заподозрил оппозицию, которая отказалась от предложенного властями места проведения митинга 3 августа, в подготовке провокаций. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «ТВ Центр».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Сергей Собянин заявил о подготовке оппозицией новой провокации в Москве

Говорит Москва09:48

Собянин заверил, что полиция не даст оппозиции устроить новую провокацию в Москве

ФАН09:00

Собянин: Либертарианская партия отказалась проводить согласованный митинг

REGNUM08:37

Собянин обвинил Либертарианскую партию в подготовке провокации

News.ru08:40

Собянин заявил о подготовке провокаций на акции оппозиции в Москве

РБК08:14

Собянин заподозрил оппозицию в подготовке новой провокации в Москве

Интерфакс - Россия08:02

Оппозиция готовит новые провокации на незаконном митинге 3 августа — Собянин

iReactor07:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 10:38, Вашингтон
Политика

Муж Жасмин объявлен в международный розыск

Обновлено в 04:00
Политика

На Украине арестовали российский танкер

На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Собянин заявил об адекватном применении силы полицией на акции 27 июля

Мэр Москвы Сергей Собянин считает оправданным применение силы со стороны правоохранительных органов по отношению к участникам несанкционированной акции в столице 27 июля.
Обновлено в 09:10
Политика

Медведев допустил ухудшение обстановки с пожарами в Сибири

Глава российского правительства Дмитрий Медведев, комментируя масштабные лесные пожары в Сибири, не исключил ухудшения обстановки.
Обновлено в 09:11
Общество

В Сочи появились тараканы длиной 9 сантиметров

Обновлено в 07:02
Хоккей

Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси»

В обмен на Гусева "Нью-Джерси" уступил "Вегасу" право выбора в третьем раунде драфта 2020 года и выбор во втором раунде драфта-2021.
Обновлено вчера в 14:57
Экономика

Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 08:42
Наука

Американские биологи обнаружили «нейронный иммунитет» кожи

О «новом виде иммунитета» ученые из Питтсбургского университета пишут в статье, опубликованной в журнале Cell.
Обновлено вчера в 03:56
Политика

Захарова прокомментировала планы Киева создать русскоязычный телеканал

Представитель МИД сообщила, что ситуация напоминает ей библейскую притчу Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook прокомментировала инициативу властей Украины открыть "всемирный русскоязычный телеканал" для "борьбы за умы украинцев" в Донбассе и Крыму, а также для борьбы "за умы россиян на территории России".
Обновлено в 03:55
Общество

Чеченского подростка заставили извиняться перед Кадыровым за критику

В Чечне 16-летнего подростка заставили публично извиниться за критику политики руководства, сообщает «КП – Северный Кавказ» (Ставрополь).
Обновлено в 05:58
Религия

В Москве началась реставрация колокольни храма Троицы в Карачарове

Обновлено в 10:00
Наука

Созданы увеличивающие масштаб контактные линзы

Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали контактные линзы, которыми можно управлять движением глаз.
Обновлено вчера в 08:32
Футбол

Баринов пытался помешать Чалову пробить пенальти в дерби с ЦСКА

Журналист Тимур Журавель выложил на своей странице в «Твиттере» видео, как полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов пытался помешать пробить пенальти нападающему ЦСКА Фёдору Чалову в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 01:05
Политика

Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено вчера в 08:05
Происшествия

В Подмосковье мать закрыла ребенка в камере хранения в супермаркете

Обновлено вчера в 06:20
Политика

Митрохина могут зарегистрировать кандидатом в депутаты Мосгордумы

Рабочая группа Мосгоризбиркома удовлетворила жалобу члена партии «Яблоко» Сергея Митрохина на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщается на странице партии в Twitter.
Обновлено в 07:46
Происшествия

В Белоруссии убийцу сестер-пенсионерок приговорили к расстрелу

В Белоруссии убийцу родных сестер-пенсионерок, Виктора Павлова, приговорили к высшей мере наказания — смертной казни, сообщает правозащитный портал «Весна».
Обновлено в 10:13
Общество

Долгожительница посчитала секретом здоровья 20 стаканов пива в день

Долгожительница из бельгийского поселка Мёйзен считает секретом своего долголетия пиво.
Обновлено в 00:09
Происшествия

Пожилого уральца наказали за катание на багажной ленте в аэропорту

Как рассказали в управлении на транспорте МВД России по УрФО, пассажир рейса Хабаровск - Екатеринбург прилетел в Кольцово днем 29 июля.
Обновлено в 07:35
Футбол

«Зенит» надеется оформить трансфер Малкома в ближайшие 48 часов

Отмечается, что руководство питерского клуба надеется закрыть сделку в ближайшие 48 часов.
Обновлено в 07:28
Авто

Продемонстрирована новая версия купе и кабриолета Porsche 911 Carrera

Прошло чуть более полугода с момента выхода модели Porsche 911 Carrera S, однако теперь разработчики выпустят на рынок базовые версии 911 Carrera Coupe и Carrera Cabriolet.
Обновлено в 02:53
Происшествия

В Петербурге клиент напал на брокеров с топором

В Петербурге мужчина набросился на работников финансовой компании с топором, сообщает издание «Невские новости».
Обновлено в 10:35
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся почти до десяти метров

Администрация города Тулуна Иркутской области сообщает, что уровень воды в реке Ия составляет на данный момент 990 см. Оборудование двух канализационно-насосных станций демонтировано, сооружения работают на аварийный слив, также затоплена одна из котельных.
Обновлено вчера в 23:09
Здоровье

Поликлиники Ленобласти меняют режим работы

Для удобства пациентов поликлиники Ленинградской области перейдут на новый режим работы.
Обновлено в 03:14
Происшествия

В Краснодарском крае у активистов «Открытой России» проходят обыски

Информацию об обысках подтвердили в правоохранительных органах, в отношении активистов возбуждены уголовные дела по ст. 284.1 УК РФ «Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной».
Обновлено в 04:29
Кино

Машков рассказал о возможном возвращении в кино

Худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков рассказал, при каких условиях он вернется к съемкам в кино.
Обновлено в 01:15
Путешествия

С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян

Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов.
Обновлено в 02:57
Политика

Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма

Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
Обновлено вчера в 18:44
Общество

Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове

Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового саратовского аэропорта.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Суд арестовал Дмитрия Гудкова на 30 суток

Обновлено в 10:32
ещё по теме
Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский политик. 3-й Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. 21 октября 2010 года наделён полномочиями мэра Московской городской думой, с 12 сентября 2013 года, после победы на выборах, вступивший в должность избранный мэр Москвы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное