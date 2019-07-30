Политика
Собянин заявил о подготовке провокаций на акции оппозиции в МосквеРБК 08:14
Мэр Москвы Сергей Собянин заподозрил оппозицию, которая отказалась от предложенного властями места проведения митинга 3 августа, в подготовке провокаций. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «ТВ Центр».
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Оппозиция готовит новую провокацию в Москве уже в начале августа, заявил Собянин
Народные новости07:48
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Космос
Орбитальный телескоп НАСА открыл три экзопланеты
Обновлено вчера в 14:27
Экономика
Совет директоров «Эталона» одобрил покупку 49% акций «Лидер-Инвест»
Совет директоров группы "Эталон" одобрил покупку оставшихся 49% акций девелопера "Лидер-Инвест", входящего в АФК "Система", за 14,6 млрд руб. Таким образом, в случае закрытия этой сделки доля "Эталона" в "Лидер-Инвест" увеличится до 100%, говорится в сообщении группы во вторник.
Обновлено в 12:18
Происшествия
В Самаре локализовали крупный пожар в частных домах
По словам начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко, сложность возгорания заключается в том, что при строительстве частных домов применялись горючие материалы, что послужило причиной активного распространения огня.
Обновлено в 14:03
Происшествия
Дмитрий Гудков отправлен на 30 суток под арест
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес
Новый возлюбленный Ани Лорак опубликовал нежное фото с певицей
Певица Ани Лорак в прошлом месяце опубликовала в Instagram трогательный снимок с 26-летним саунд-продюсером Black Star Егором Глебом.
Обновлено в 13:27
Происшествия
Земфира рассказала о преследовании агрессивного фаната
Фанат российской рок-певицы Земфиры Рамазановой разгромил ее машину, которая была припаркована возле дома исполнительницы на Фрунзенской набережной, сообщает МК.RU.
Обновлено в 13:15
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
Небензя обвинил ООН в замалчивании данных о жертвах боевиков в Сирии
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил заместителя Генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока в том, что тот не назвал число жертв среди гражданских лиц в Сирии, погибших от рук террористов.
Обновлено в 12:52
Политика
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Боксёра Сергея Ковалева сняли с рейса из-за домогательств
15 июля с рейса самолёта, следующего в Лос-Анджелес из Майами, был снят боксёр в полутяжелом весе Сергей Ковалев.
Обновлено в 13:01
Футбол
Фернандо обратился к болельщикам «Спартака»
Полузащитник Лукас Фернандо, перешедший из «Спартака» в китайский клуб «Бэйцзин Гоань», обратился к болельщикам московского клуба.
Обновлено в 14:41
Общество
Полиция Москвы призвала не участвовать в акции протеста 3 августа
Главное управление МВД России по Москве призвало не участвовать в несогласованной акции, которая пройдет в столице 3 августа из-за недопуска оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, говорится на сайте полиции.
Обновлено в 14:07
Энергетика
Путин подписал закон о контроле цен на топливо
Президент России Владимир Путин подписал закон, корректирующий с 1 июля 2019 года демпфирующий механизм на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 14:40
Шоу-бизнес
Дочь Веры Брежневой Соня Киперман покорила Сеть откровенными фото
Соня Киперман шокировала Сеть постельной фотосессией. На снимке дочь Веры Брежневой позировала только в халате.
Обновлено в 02:35
Политика
Четырёхметровый забор устанавливают у Белого дома в США
Металлическую ограду перед фронтальным видом Белого дома в Вашингтоне демонтируют, чтобы заменить на более высокую.
Обновлено в 14:47
Армия и оружие
Британские истребители сопроводили российский Ил-76 возле Эстонии
Британское министерство обороны сообщило о том, что ВВС королевства подняли в воздух несколько истребителей "Тайфун" из-за появления у границы Эстонии военно-транспортного самолета Ил-76 ВВС РФ.
Обновлено в 14:53
Финансы
Объем выданной в России за полгода ипотеки упал впервые с кризиса
В июне средняя ставка по ипотеке, под которую банки выдают ипотечные кредиты, упала сразу на 0,25 п.п. — с 10,53 до 10,28%.
Обновлено в 14:56
Политика
Отпуск по расчету: Порошенко может не вернуться на Украину
Бегство экс-президента Незалежной Петра Порошенко очевидно, полагает украинский политолог Михаил Погребинский.
Обновлено в 07:54
Политика
Конгресс требует от Трампа ввести новые санкции против РФ
Конгрессмены Элиот Энгел и Майкл Маккол высказали президенту США Дональду Трампу требование о необходимости ввести новые санкции в отношении РФ.
Обновлено вчера в 17:13
Политика
Россиянам упростили получение автомобильных номеров
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет россиянам возможность самостоятельного получения регистрационных номеров на автомобиль напрямую у их производителей.
Обновлено в 14:14
Интернет
В России нашли альтернативу зарубежным приложениям
Институт развития интернета (ИРИ) нашел альтернативы иностранным приложениям для предустановки на смартфоны в 9 из 12 категорий.
Обновлено в 13:37
Политика
Генпрокуратура начнет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура в августе по поручению президента России Владимира Путина начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил на коллегии замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 07:16
Музыка
Кэти Перри признана виновной в плагиате
Как уточняется, присяжные признали Кэти Перри виновной в умышленном или неумышленном плагиате музыки из композиции Joyful Noise, автором которой является американский рэпер Маркус Грей, более известный под псевдонимом Flame.
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес
Леди Гагу заметили на свидании со звукорежиссером
Певица Леди Гаги, которая, по некоторым данным, состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, была замечена со звукорежиссером Дэном Хортоном.
Обновлено в 12:38
Происшествия
Московским полицейским приказали изменить данные в соцсетях
Руководство московской полиции приказало сотрудникам, работавшим на митинге 27 июля, изменить свои данные в социальных сетях.
Обновлено в 14:45