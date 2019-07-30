Политика
Собянин заявил о подготовке провокаций на акции оппозиции в МосквеРБК 08:14
Мэр Москвы Сергей Собянин заподозрил оппозицию, которая отказалась от предложенного властями места проведения митинга 3 августа, в подготовке провокаций. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «ТВ Центр».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 21:26, Ашберн
Происшествия
В Петербурге мужчина с топором напал на брокерскую контору
Петербургская полиция разыскивает подозреваемого в нападении на офис финансовой организации, расположенный на площади Конституции.
Обновлено в 09:12
Политика
Суд закрыл дело Демпартии США против России
Федеральный суд в Нью-Йорке прекратил рассмотрение иска, поданного Национальным комитетом Демократической партии (DNC) против России, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 18:17
Политика
Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено в 14:56
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Кино
Идрис Эльба признался, что до конца не понимает сюжет «Кошек»
Актеру пришлось брать уроки пластики, чтобы научиться двигаться как кошка.
Обновлено в 21:12
Общество
В России хотят заблокировать BlaBlaCar
В Госдуме предложили заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar, а также сервисы бронирования, которые сотрудничают с нелегальными перевозчиками.
Обновлено в 00:48
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено в 17:35
Политика
США отказались участвовать в «нормандском формате»
Бессмертный отметил, что реакция внешнеполитического ведомства США, по его мнению «была абсолютно конкретной» – Вашингтон «дал понять», что «спецпредставителя на Украине достаточно», передает РИА «Новости».
Обновлено в 18:28
Политика
Болтон подтвердил, что США выйдут из ДРСМД
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая на форуме фонда «Молодая Америка», сказал, что США официально выйдут из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) в среду, 2 августа.
Обновлено в 21:13
Общество
Четверть россиян заметила ухудшение материального положения
Почти четверть (24%) россиян констатировала ухудшение в материальном положении своей семьи за последние месяцы.
Обновлено в 09:59
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 08:19
Экономика
Росстат назвал число россиян с доходом ниже прожиточного минимума
Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в первом квартале 2019 года выросла до 14,3 процента населения страны (20,9 миллиона человек), сообщает Росстат.
Обновлено вчера в 21:50
Транспорт
Под Тулуном перекрыли федеральную трассу «Сибирь»
Обновлено вчера в 21:47
Теннис
Медведев вышел в третий круг турнира в Вашингтоне
Россиянин Даниил Медведев переиграл немца Бьорна Фратанджело в матче второго круга турнира в Вашингтоне.
Обновлено в 18:58
Авто
Видео: КрАЗ с мотором от танка завели впервые за 30 лет
Блогеры опубликовали в Сети ролик об истории грузовика, на котором, в том числе, запечатлен момент запуска мотора после 30-летней стоянки.
Обновлено в 10:38
Происшествия
Пожилого уральца наказали за катание на багажной ленте в аэропорту
Как рассказали в управлении на транспорте МВД России по УрФО, пассажир рейса Хабаровск - Екатеринбург прилетел в Кольцово днем 29 июля.
Обновлено в 07:35
Экономика
«АвтоВАЗ» подал иски к «Автокомпоненту» после срыва поставок
Группа «АвтоВАЗ» в конце июля подала пять исков на общую сумму более 18 млн руб. к компании «Завод Автокомпонент», следует из материалов электронной картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 14:23
Политика
Россия отказалась от участия в конференции по Венесуэле
Россия не будет участвовать в конференции по Венесуэле в Лиме, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:10
Интернет
В России представили альтернативу зарубежным приложениям
Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено в 13:17
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Единоборства
Боксёра Дадашева похоронят в Санкт-Петербурге 4 августа
Обновлено в 11:43
Футбол
Роналду считает, что Неймар останется в «ПСЖ»
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал слухи о возможном переходе в туринский клуб нападающего «ПСЖ» Неймара.
Обновлено в 15:14
Авто
В интернете показали уникальный гибрид ВАЗ-2106 и 2107
Судя по снимку, экспериментальный автомобиль представлял собой стандартную «шестерку» с другой облицовкой фар, массивной радиаторной решеткой, иными капотом и бампером, заимствованными от экспортной версии модели.
Обновлено вчера в 21:30
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено в 14:30