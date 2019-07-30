Мэр Москвы Сергей Собянин заподозрил оппозицию, которая отказалась от предложенного властями места проведения митинга 3 августа, в подготовке провокаций. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «ТВ Центр».

Собянин заявил о подготовке провокаций на акции оппозиции в Москве

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