Происшествия
Собянин увольняет директора парка Горького после обрушения моста
Собянин увольняет директора парка Горького после обрушения мостаREGNUM07:27
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что после обрушения деревянного моста через каток в новогоднюю ночь в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, директор этого парка Марина Люльчук будет уволена.
REGNUM07:27
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Происшествие тщательно расследуем, виновные будут наказаны. Но уже очевидно, что администрация парка допустила серьезную недоработку. Поручил департаменту культуры уволить директора парка. Хотя, должен сказать, что это решение для меня непростое.
— Сергей Собянин, российский политикНациональная служба новостей 09:15
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Сергей Собянин навестил пострадавших в результате происшествия в Парке Горького
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы07:10
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