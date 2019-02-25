Собянин уволил глав управ двух районов МосквыREGNUM 25 февраля в 10:21

с чего всё началось

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжения об освобождении от должности глав управ двух районов Москвы. Документы опубликованы 25 февраля на официальном портале мэра столицы.

Происшествия Полиция проводит антидопинговый рейд на ЧМ в Зеефельде В рамках оперативных мероприятий было проведено семь обысков в расположении нескольких сборных команд на чемпионате по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде.

Армия и оружие ВВС Индии сбили пакистанский истребитель Индийские ВВС сбили пакистанский многоцелевой истребитель F-16, вторгшийся в индийское воздушное пространство.

Спорт Медведева вошла в состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своем официальном сайте объявила состав на чемпионат мира 2019 года, в заявку попали олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева, чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева осталась в запасе.

Политика Конгресс США опубликовал проект новых санкций против России Конгресс США опубликовал обновленный законопроект с дополнительными санкциями против России.

Музыка Четвертый коллектив отказался представлять Украину на «Евровидении» Группа заняла четвертое место в национальном отборе на "Евровидение-2019" и заранее сообщила, что отклонит предложение Национального общественного телевидения Украины (НОТУ), если оно поступит.

Происшествия Ростовские СМИ придали огласке драку полицейских с министром из Крыма Ростовские интернет-издания со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах сообщили о конфликте, участниками которого стали инспекторы ДПС и министр строительства и архитектуры Республики Крым Михаил Храмов.

Происшествия Взрыв поезда на вокзале в Каире попал на видео Камеры наблюдения зафиксировали момент взрыва поезда на вокзале Рамсис в Каире. Видеозаписи опубликовали пользователи социальных сетей.

Политика Племянник Киселева пошел под суд из-за интервью телеведущего Племянник телеведущего Дмитрия Киселева Сергей стал фигурантом уголовного дела после интервью своего дяди.

Происшествия В Рязани на ребенка упала глыба льда Трехлетний ребенок попал в реанимацию после того, как во время прогулки в центре Рязани на него упала ледяная глыба.

Общество Голикова сообщила о повышении возраста впервые рожающих россиянок На более ранний возраст приходятся только 45% первых родов, сообщила российский вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

Финансы Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Общество Москвич ради поездки за рубеж выплатил 150 млн рублей алиментов Москвичу пришлось выплатить 150 млн рублей долгов по алиментам, чтобы с него сняли ограничения на выезд за границу.

Происшествия В Петербурге школьник признался в изнасиловании годовалой сестры После допроса с пристрастием, сын признался: он несколько раз насиловал сестру.

Происшествия По делу Арашуковых задержаны ещё двое подозреваемых Ещё двоих подозреваемых задержали в рамках «дела Арашуковых». Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета России.

Происшествия СК завел дело на сотрудников скорой за продажу данных об умерших Сотрудники Московской областной станции скорой медицинской помощи (расположена в подмосковном Красногорске) «из корыстных побуждений» передавали данные о смерти жителей Балашихи сотрудникам фирмы, оказывающей ритуальные услуги, говорится в сообщении Следственного комитета.

Политика Порошенко предложил продавать украинскую электроэнергию в Евросоюз У Украины переизбыток электроэнергии, которую следует продавать в Евросоюз.

Общество Лишенный бонусных миль Алешковский подал в суд на «Аэрофлот» Алешковский лишился миль, после того как опубликовал в Twitter снимок приказа гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева о запрете сотрудникам пользоваться мобильными телефонами в офисах авиакомпании.

Происшествия Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.

Транспорт Три участка ЦКАД откроют осенью 2020 года Первый, третий и пятый участки ЦКАД будут сданы в октябре 2020 года, четвертый откроют в октябре 2021 года.

Происшествия Два БТР попали в ДТП в центре Курска Четыре легковых автомобиля и два бронетранспортера столкнулись в среду, 27 февраля, на одной из центральных улиц Курска.

Происшествия Маньяк-расчленитель Масленников выйдет на свободу в 56 лет После убийства маньяк-расчленитель купил мясорубку и начисто вымыл квартиру. Тела убитых волжанок Александр Масленников расчленил и закопал.

Политика Путин пообещал оценить работу каждого из членов правительства Президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства пообещал оценить работу каждого в рамках его задач, обозначенных в послании Федеральному собранию.

Происшествия В Москве арестовали бывшего главу управы района Дорогомилово Бывшего главу управы района Дорогомилово Алексея Чепикова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК).

Политика Обнародовано неопубликованное при жизни Малашенко интервью Издание The Bell обнародовало интервью с сооснователем НТВ Игорем Малашенко, которое не публиковалось при его жизни.