Экономика
Собянин спрогнозировал рост доли услуг в структуре экономики страныАБН 06:09
Мэр Москвы Сергей Собянин спрогнозировал рост доли рынка услуг в структуре экономики России. Такое заявление Собянин сделал в среду на Гайдаровском форуме. Мэр считает, что экономика должна «развернуться» от промышленности к человеку, передает ТАСС.
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Финансы
Рубль укрепляется к доллару и евро
На открытии торгов рубль укрепляется по отношению к доллару и евро. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Московской биржи.
Обновлено в 02:18
Экономика
В ЦБ дали прогноз по инфляции в I квартале 2019 года
Ранее сообщалось, что ЦБ дал прогноз по инфляции в России в 2019 году.
Обновлено в 06:30
Экономика
Чубайс назвал Россию энергорасточительной страной
Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс считает, что электроэнергия в России расходуется неэффективно вследствие ее дешевизны.
Обновлено в 05:09
Финансы
Эксперт увидел риски в увеличении доли юаня в резервах ЦБ
Ранее первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева заявила, что Банк России видит разные сценарии диверсификации международных резервов, например, в которых юань — более интересная валюта для вложений.
Обновлено в 06:48
Финансы
Минфин продал весь выпуск ОФЗ на первом в этом году аукционе
Минфин разместил все шестилетние ОФЗ на 15 млрд руб. на первом в этом году аукционе.
Обновлено в 06:35
Энергетика
США сохранили прогноз цены барреля нефти Brent на 2019 год
Средняя стоимость барреля нефти Brent в 2019 году составит $61, полагают эксперты Агентства энергетической информации при министерстве энергетики США.
Обновлено в 03:40
Экономика
Греф опроверг планы создания региональной авиакомпании на базе «ЮТэйр»
Про поручение правительства Сбербанку и ВТБ создать авиакомпанию для региональных перевозок стало известно в октябре.
Обновлено в 05:03
Экономика
Имущество украинского олигарха на Кипре арестовали
Окружной суд города Лимасол наложил арест на имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа.
Обновлено вчера в 20:30
Экономика
Собянин предложил не размазывать деньги по территории России
России нужно сосредоточиться на точках роста, заявил 16 января мэр Москвы Сергей Собянин на Гайдаровском форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:11
Экономика
Клиенты Сбербанка с начала 2019 года смогут выдавать займы компаниям
Сбербанк в первом квартале 2019 года собирается запустить платформу для краудлендинга, через которую клиенты банка смогут выдавать займы компаниям.
Обновлено в 03:23
Экономика
Кабмин Украины планирует продать 16 крупных компаний
Кабинет министров Украины утвердил перечень крупных государственных предприятий, которые планируется выставить на приватизацию в 2019 году.
Обновлено в 06:42
Экономика
Госдума законом регулирует цены на лекарства
Проектом закона прописывается возможность перерегистрации зарегистрированной предельной отпускной цены производителя на лекарственный препарат, включенный в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственный препаратов (ЖНВЛП), в сторону увеличения (один раз в календарном году) или в сторону снижения.
Обновлено в 04:28
Экономика
«Ростелеком» и «МегаФон» создали СП для развития 5G
«Ростелеком» и «МегаФон» завершили создание совместного предприятия (СП), которое станет единым оператором для строительства сетей 5G в России, заявил журналистам в кулуарах Гайдаровского форума глава «Ростелекома» Михаил Осеевский.
Обновлено в 06:04
Финансы
Итоги голосования по Brexit подстегнули курс британского фунта
По состоянию на 8:20 мск курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,2859 доллара с 1,2858 доллара за фунт на предыдущем закрытии.
Обновлено в 04:32
Экономика
Эксперты предложили ввести пособия по бедности на 0,5 трлн руб
Для решения проблемы детской бедности нужны дополнительные финансовые средства из федерального бюджета — на выплаты адресного пособия по бедности семьям с детьми потребуется около 520 млрд руб. ежегодно, указывают авторы доклада.
Обновлено вчера в 16:00