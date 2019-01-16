Собянин спрогнозировал рост доли услуг в структуре экономики страныАБН 06:09

Мэр Москвы Сергей Собянин спрогнозировал рост доли рынка услуг в структуре экономики России. Такое заявление Собянин сделал в среду на Гайдаровском форуме. Мэр считает, что экономика должна «развернуться» от промышленности к человеку, передает ТАСС.

Финансы Финансы Рубль укрепляется к доллару и евро На открытии торгов рубль укрепляется по отношению к доллару и евро. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Московской биржи.

Экономика Экономика В ЦБ дали прогноз по инфляции в I квартале 2019 года Ранее сообщалось, что ЦБ дал прогноз по инфляции в России в 2019 году.

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Финансы Финансы Эксперт увидел риски в увеличении доли юаня в резервах ЦБ Ранее первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева заявила, что Банк России видит разные сценарии диверсификации международных резервов, например, в которых юань — более интересная валюта для вложений.

Финансы Финансы Минфин продал весь выпуск ОФЗ на первом в этом году аукционе Минфин разместил все шестилетние ОФЗ на 15 млрд руб. на первом в этом году аукционе.

Энергетика Энергетика США сохранили прогноз цены барреля нефти Brent на 2019 год Средняя стоимость барреля нефти Brent в 2019 году составит $61, полагают эксперты Агентства энергетической информации при министерстве энергетики США.

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