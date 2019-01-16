Экономика

Собянин спрогнозировал рост доли услуг в структуре экономики страныАБН 06:09

Мэр Москвы Сергей Собянин спрогнозировал рост доли рынка услуг в структуре экономики России. Такое заявление Собянин сделал в среду на Гайдаровском форуме. Мэр считает, что экономика должна «развернуться» от промышленности к человеку, передает ТАСС.
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Собянин: Москва является примером повышения доли услуг в структуре экономики

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Собянин усомнился в росте роли малого бизнеса в экономике

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Сфера услуг должна стать одной из ключевых в развитии экономики страны

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Финансы

Рубль укрепляется к доллару и евро

На открытии торгов рубль укрепляется по отношению к доллару и евро. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Московской биржи.
Обновлено в 02:18
Экономика

В ЦБ дали прогноз по инфляции в I квартале 2019 года

Ранее сообщалось, что ЦБ дал прогноз по инфляции в России в 2019 году.
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Чубайс назвал Россию энергорасточительной страной

Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс считает, что электроэнергия в России расходуется неэффективно вследствие ее дешевизны.
Обновлено в 05:09
Финансы

Эксперт увидел риски в увеличении доли юаня в резервах ЦБ

Ранее первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева заявила, что Банк России видит разные сценарии диверсификации международных резервов, например, в которых юань — более интересная валюта для вложений.
Обновлено в 06:48
Финансы

Минфин продал весь выпуск ОФЗ на первом в этом году аукционе

Минфин разместил все шестилетние ОФЗ на 15 млрд руб. на первом в этом году аукционе.
Обновлено в 06:35
Энергетика

США сохранили прогноз цены барреля нефти Brent на 2019 год

Средняя стоимость барреля нефти Brent в 2019 году составит $61, полагают эксперты Агентства энергетической информации при министерстве энергетики США.
Обновлено в 03:40
Экономика

Греф опроверг планы создания региональной авиакомпании на базе «ЮТэйр»

Про поручение правительства Сбербанку и ВТБ создать авиакомпанию для региональных перевозок стало известно в октябре.
Обновлено в 05:03
Экономика

Имущество украинского олигарха на Кипре арестовали

Окружной суд города Лимасол наложил арест на имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа.
Обновлено вчера в 20:30
Экономика

Собянин предложил не размазывать деньги по территории России

России нужно сосредоточиться на точках роста, заявил 16 января мэр Москвы Сергей Собянин на Гайдаровском форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:11
Экономика

Клиенты Сбербанка с начала 2019 года смогут выдавать займы компаниям

Сбербанк в первом квартале 2019 года собирается запустить платформу для краудлендинга, через которую клиенты банка смогут выдавать займы компаниям.
Обновлено в 03:23
Экономика

Кабмин Украины планирует продать 16 крупных компаний

Кабинет министров Украины утвердил перечень крупных государственных предприятий, которые планируется выставить на приватизацию в 2019 году.
Обновлено в 06:42
Экономика

Госдума законом регулирует цены на лекарства

Проектом закона прописывается возможность перерегистрации зарегистрированной предельной отпускной цены производителя на лекарственный препарат, включенный в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственный препаратов (ЖНВЛП), в сторону увеличения (один раз в календарном году) или в сторону снижения.
Обновлено в 04:28
Экономика

«Ростелеком» и «МегаФон» создали СП для развития 5G

«Ростелеком» и «МегаФон» завершили создание совместного предприятия (СП), которое станет единым оператором для строительства сетей 5G в России, заявил журналистам в кулуарах Гайдаровского форума глава «Ростелекома» Михаил Осеевский.
Обновлено в 06:04
Финансы

Итоги голосования по Brexit подстегнули курс британского фунта

По состоянию на 8:20 мск курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,2859 доллара с 1,2858 доллара за фунт на предыдущем закрытии.
Обновлено в 04:32
Экономика

Эксперты предложили ввести пособия по бедности на 0,5 трлн руб

Для решения проблемы детской бедности нужны дополнительные финансовые средства из федерального бюджета — на выплаты адресного пособия по бедности семьям с детьми потребуется около 520 млрд руб. ежегодно, указывают авторы доклада.
Обновлено вчера в 16:00
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Российский политик
Российский политик. Третий Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. 21 октября 2010 года наделен полномочиями мэра Московской городской думой, с 12 сентября 2013 года, после победы на выборах, вступивший в должность избранный мэр Москвы.
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