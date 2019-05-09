Происшествия
Сергей Доренко погиб в Москве после ДТПРБК 13:56
Гибель ведущего в своем телеграм-канале подтвердил и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».
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Общество
Киселев прокомментировал смерть Доренко
Обновлено в 15:16
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Гаджеты
AMD всё же готовит 16-ядерные процессоры Ryzen 3000 на базе Zen 2
Известный источник утечек с псевдонимом Tum Apisak сообщает, что он обнаружил информацию о инженерном образце 16-ядерного процессора Ryzen 3000.
Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес
Наталью Водянову поздравляют с шестой беременностью
Подписчики снова бросились поздравлять ее с беременностью.
Обновлено в 09:03
Политика
Захарова прокомментировала смерть Сергея Доренко
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение о смерти журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 15:14
Происшествия
Доренко похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Обновлено в 15:47
Общество
В США обвинили китайских хакеров в хищении данных 78 млн человек
Минюст США сообщил, что китайской хакерской группировке предъявлено обвинение в хищении персональных данных более 78 млн человек.
Обновлено в 17:05
Происшествия
Названа причина смерти Сергея Доренко
Смерть Доренко не носит криминального характера, подчеркнул источник Другой собеседник издания добавил, что Доренко был трезв.
Обновлено в 15:38
Политика
Прокуратура Швеции объявит о решении по делу Ассанжа 13 мая
Прокуратура Швеции объявит о своем решении в связи с возможным возобновлением расследования в отношении основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа 13 мая.
Обновлено в 16:05
Происшествия
Селевой поток в Дагестане унес стадо и пять машин
Несколько автомобилей унесло селевым потоком с центральной улицы дагестанского села Нижнее Инхо, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан.
Обновлено в 15:38
Политика
Соловьёв выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Доренко
Телеведущий Владимир Соловьёв в разговоре с RT выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 14:10
Общество
Максим Виторган заявил, что праздновать День Победы неуместно
Максим Виторган выразил надежду на то, что будущие поколения будут отмечать 9 Мая не с гуляньями и парадами, а с тихими воспоминаниями о героизме и подвиге народа.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Падение Сергея Доренко с мотоцикла попало на видео
Обновлено в 13:45
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:22
Футбол
Валенсия — Арсенал 2:4
Английский футбольный клуб "Арсенал" в гостях одержал победу над испанской "Валенсией" со счетом 4:2 в ответном матче полуфинала Лиги Европы и вышел в финал турнира.
Обновлено в 16:52
Хоккей
Сборная России по хоккею огласила состав на чемпионат мира в Словакии
Тренерский штаб сборной России по хоккею объявил состав на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Обновлено вчера в 04:37
Армия и оружие
Китай выразил протест США из-за доклада Пентагона
Министерство обороны Китая выразило решительный протест и сделало строгое представление США в связи с публикацией Пентагоном доклада о военном потенциале КНР.
Обновлено в 13:18
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено в 08:40
Культура
Умер народный артист Ариф Меликов
Официальные представители Министерства культуры Азербайджана сообщили о том, что сегодня в возрасте 85 лет скончался известный композитор, народный артист Советского союза Ариф Меликов.
Обновлено в 06:45
Общество
Малахов возмущен присутствием на параде Победы бьюти-блогера
Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали публике новорожденного сына
Британская публика дождалась выхода в свет принца Гарри и его супруги Меган Маркл вместе с новорожденным сыном.
Обновлено вчера в 11:39
Политика
Сооснователь Facebook требует расчленить соцсеть
Один из основателей социальной сети Facebook Крис Хьюз призвал американские власти разделить компанию на несколько частей.
Обновлено в 10:02
Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади
Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес
Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»
Журналист и публицист Александр Невзоров в своем Instagram-аккаунте отреагировал на смерть Сергея Доренко.
Обновлено в 17:18
Происшествия
Пожар в Нотр-Даме отравил почву вокруг собора свинцом
Префектура полиции Парижа заявила о значительном превышении нормы свинца в почве около собора Парижской Богоматери, где 15 апреля произошел пожар, при этом качество воздуха вокруг собора не представляет опасности, сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 11:39
Космос
Ученые придумали, как сделать четкие снимки черной дыры
Не прошло и месяца, как Национальный научный фонд США показал первую в истории «фотографию» черной дыры, полученную благодаря алгоритму Кэтрин Боуман, а ученые уже готовятся сделать новые снимки, только на этот раз в пять раз четче.
Обновлено вчера в 04:12
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева расплатилась квартирой за возможность видеться с внуками
Три года шли судебные тяжбы между народной актрисой Татьяной Васильевой и ее бывшей невесткой Анастасией Бегуновой - первой женой ее сына Филиппа.
Обновлено вчера в 18:03