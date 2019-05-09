Сергей Доренко погиб в Москве после ДТПРБК 13:56

Гибель ведущего в своем телеграм-канале подтвердил и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».

Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП

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