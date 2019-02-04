Происшествия

Собянин соболезнует родным жертв пожара на Никитском бульвареЭкономика сегодня 05:04

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал гибель людей во время пожара в доме на Никитском бульваре. Он выразил соболезнования родным и близким жертв. Как отметил градоначальник, ситуация находится на контроле администрации.
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Собянин выразил соболезнования семьям погибших при пожаре на Никитском бульваре

ФАН04:52

Собянин соболезнует родным жертв пожара на Никитском бульваре

Экономика сегодня05:04

Собянин: угрозы жизни пострадавших при пожаре в доме на Никитском бульваре в Москве нет

ТАСС04:56

Собянин выразил соболезнования семьям погибших при пожаре на Никитском бульваре

ТВ Центр07:26

С.Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в доме на Никитском бульваре

Агентство Москва04:34

Собянин выразил соболезнования родным погибших на Никитском бульваре

Москва 2404:34

Власти выясняют причины пожара в центре Москвы – Собянин

Интерфакс03:54
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Происшествия

Число погибших при пожаре в центре Москвы возросло до семи

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Происшествия

Прокуратура объяснила засекреченность дела о гибели группы Дятлова

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Происшествия

СМИ назвали вероятную причину смерти Децла

По некоторым данным, причиной смерти российского рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) могла стать острая сердечная недостаточность.
Обновлено в 05:03
Происшествия

У 26 курсантов Ульяновского суворовского училища выявили эхинококкоз

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Как утверждают создатели, автомобиль оценивается в 5 миллионов долларов.
Обновлено в 00:02
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

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Технологии

99% водителей «Яндекс.Такси» перестали превышать скорость

По итогам двух месяцев работы новой системы 92,4% водителей, систематически превышавших скорость, стали соблюдать скоростной лимит (получив два предупреждения от сервиса), а 6,6% — после временной блокировки аккаунта в «Яндекс.Такси».
Обновлено в 03:56
Происшествия

Обвиняемому в создании бомбы аспиранту МГУ продлили задержание

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Обновлено в 10:52
Авто

Lada Vesta подешевела в начальных комплектациях

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Космос

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Обновлено в 06:04
Музыка

Вдова Децла анонсировала новое видео рэпера

Вдова рэпера Децла Юлия Толмацкая заявила в соцсетях, что в день прощания с ее мужем будет опубликовано последнее видео музыканта.
Обновлено в 10:14
Авто

BMW выпустит спецверсию купе 8-Series

Специальная версия, названная First Edition, сделана на базе самой мощной модификации — BMW M850i xDrive Coupe.
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Транспорт

Восстановлено движение по Липецкой улице в Москве

Ранее в понедельник сообщалось, что движение транспорта в районе дома 23 на Липецкой улице в сторону центра было затруднено из-за скопления воды на проезжей части.
Обновлено в 11:07
Интернет

В WhatsApp появилась новая функция для владельцев гаджетов Apple

В популярном мессенджере WhatsApp появилась новая функция безопасности для владельцев гаджетов от компании Apple.
Обновлено в 10:17
Общество

IKEA начнет сдавать мебель в аренду

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Происшествия

В ростовской больнице брали плату за использование телевизора

Пациент больницы БСМП №2 заснял и выложил в соцсети запись, на которой местный электрик собирается с них плату за пользование телевизором.
Обновлено в 07:28
Экономика

Ozon отказался от бесплатной доставки и ввел подписку на нее

Ozon предлагает клиентам оформлять «подписку» для бесплатной доставки – Ozon.Premium.
Обновлено в 07:25
Происшествия

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Обновлено вчера в 17:32
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Вдова погибшего в Сирии лётчика добилась повышения пенсии через суд

Обновлено в 08:47
Общество

Врио губернатора Петербурга уволил главу Фрунзенского района

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил от должности главу Фрунзенского района города Валерия Сапожникова за некачественную уборку улиц и неудовлетворительное благоустройство территории.
Обновлено в 09:01
Космос

Илон Маск показал испытания двигателя для межпланетного корабля

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В Саратове задержали главу комитета по управлению имуществом

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Экономика

Росстат сообщил о рекордном за шесть лет росте ВВП

В 2018 году рост ВВП в стране составил 2,3 процента, что выше прогнозов Минэкономразвития и ЦБ, сообщает Росстат.
Обновлено в 08:38
Наука

Мировой океан изменит цвет к концу XXI века

Обновлено в 06:31
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Зайцы пришли в жилые дворы Москвы

В соцсетях появились видеоролики, запечатлевшие зайцев в жилых кварталах Москвы, сообщает ТВЦ. В Мосприроде пояснили, что животные могут приходить в столичные дворы погреться на теплотрассах или за едой, добычу которой в лесах сейчас усложняет большое количество снега.
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Экономика

Михаил Прохоров поменял структуру владения группой ОНЭКСИМ

Михаил Прохоров 1 февраля 2019 года напрямую стал владельцем 100% ООО «Группа ОНЭКСИМ», свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц.
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Транспорт

«Уральские авиалинии» временно ограничат питание пассажиров на борту

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В России на некоторые модели iPhone снизили цены

Российские ретейлеры снизили цены на некоторые модели смартфонов Apple - iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max, при этом цены на официальном сайте Apple остались на прежнем уровне.
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Сергей Семёнович Собянин
Российский политик
Российский политик. Третий Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. 21 октября 2010 года наделен полномочиями мэра Московской городской думой, с 12 сентября 2013 года, после победы на выборах, вступивший в должность избранный мэр Москвы.
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