Происшествия
Собянин соболезнует родным жертв пожара на Никитском бульвареЭкономика сегодня 05:04
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал гибель людей во время пожара в доме на Никитском бульваре. Он выразил соболезнования родным и близким жертв. Как отметил градоначальник, ситуация находится на контроле администрации.
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 11:40, Ашберн
Происшествия
СМИ назвали вероятную причину смерти Децла
По некоторым данным, причиной смерти российского рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) могла стать острая сердечная недостаточность.
Обновлено в 05:03
Происшествия
У 26 курсантов Ульяновского суворовского училища выявили эхинококкоз
Обновлено вчера в 20:01
Авто
В сети показали лимузин-самолет за 5 миллионов долларов
Как утверждают создатели, автомобиль оценивается в 5 миллионов долларов.
Обновлено в 00:02
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Обновлено в 06:55
Технологии
99% водителей «Яндекс.Такси» перестали превышать скорость
По итогам двух месяцев работы новой системы 92,4% водителей, систематически превышавших скорость, стали соблюдать скоростной лимит (получив два предупреждения от сервиса), а 6,6% — после временной блокировки аккаунта в «Яндекс.Такси».
Обновлено в 03:56
Происшествия
Обвиняемому в создании бомбы аспиранту МГУ продлили задержание
В понедельник городской суд Балашихи продлил задержание аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, подозреваемого в изготовлении взрывчатки (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ).
Обновлено в 10:52
Авто
Lada Vesta подешевела в начальных комплектациях
Стоимость седана LADA Vesta в комплектации Standard начинается от 594 900 рублей, что на 20 000 рублей доступнее предыдущей конфигурации.
Обновлено в 05:06
Космос
Астронавты на МКС могут остаться без туалета на неделю
Обновлено в 09:51
Авто
Volvo отзывает в России почти 2 000 автомобилей
В России сервисная кампания затронет 1 937 автомобилей Volvo, проданных с 2017 года по настоящее время.
Обновлено в 06:04
Музыка
Вдова Децла анонсировала новое видео рэпера
Вдова рэпера Децла Юлия Толмацкая заявила в соцсетях, что в день прощания с ее мужем будет опубликовано последнее видео музыканта.
Обновлено в 10:14
Авто
BMW выпустит спецверсию купе 8-Series
Специальная версия, названная First Edition, сделана на базе самой мощной модификации — BMW M850i xDrive Coupe.
Обновлено в 07:05
Транспорт
Восстановлено движение по Липецкой улице в Москве
Ранее в понедельник сообщалось, что движение транспорта в районе дома 23 на Липецкой улице в сторону центра было затруднено из-за скопления воды на проезжей части.
Обновлено в 11:07
Интернет
В WhatsApp появилась новая функция для владельцев гаджетов Apple
В популярном мессенджере WhatsApp появилась новая функция безопасности для владельцев гаджетов от компании Apple.
Обновлено в 10:17
Общество
IKEA начнет сдавать мебель в аренду
Нидерландская группа компаний IKEA запустит программу по сдаче мебели в аренду.
Обновлено в 10:49
Происшествия
В ростовской больнице брали плату за использование телевизора
Пациент больницы БСМП №2 заснял и выложил в соцсети запись, на которой местный электрик собирается с них плату за пользование телевизором.
Обновлено в 07:28
Экономика
Ozon отказался от бесплатной доставки и ввел подписку на нее
Ozon предлагает клиентам оформлять «подписку» для бесплатной доставки – Ozon.Premium.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Найден самолет, на котором летел футболист Сала
Обновлено вчера в 17:32
Общество
Врио губернатора Петербурга уволил главу Фрунзенского района
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил от должности главу Фрунзенского района города Валерия Сапожникова за некачественную уборку улиц и неудовлетворительное благоустройство территории.
Обновлено в 09:01
Космос
Илон Маск показал испытания двигателя для межпланетного корабля
В своем Twitter Илон Маск написал, что состоялся первый прожиг ракетного двигателя Raptor, предназначенного для космического корабля Starship.
Обновлено в 00:35
Экономика
Росстат сообщил о рекордном за шесть лет росте ВВП
В 2018 году рост ВВП в стране составил 2,3 процента, что выше прогнозов Минэкономразвития и ЦБ, сообщает Росстат.
Обновлено в 08:38
Наука
Мировой океан изменит цвет к концу XXI века
Обновлено в 06:31
Общество
Зайцы пришли в жилые дворы Москвы
В соцсетях появились видеоролики, запечатлевшие зайцев в жилых кварталах Москвы, сообщает ТВЦ. В Мосприроде пояснили, что животные могут приходить в столичные дворы погреться на теплотрассах или за едой, добычу которой в лесах сейчас усложняет большое количество снега.
Обновлено в 07:03
Экономика
Михаил Прохоров поменял структуру владения группой ОНЭКСИМ
Михаил Прохоров 1 февраля 2019 года напрямую стал владельцем 100% ООО «Группа ОНЭКСИМ», свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц.
Обновлено в 06:03
Транспорт
«Уральские авиалинии» временно ограничат питание пассажиров на борту
Ранее издание «Екатеринбург Онлайн» опубликовало копию распоряжения, согласно которому при выполнении рейсов эконом-класса длительностью до двух часов питание на борту осуществляться не будет.
Обновлено в 08:49
Экономика
В России на некоторые модели iPhone снизили цены
Российские ретейлеры снизили цены на некоторые модели смартфонов Apple - iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max, при этом цены на официальном сайте Apple остались на прежнем уровне.
Обновлено в 09:18
Хоккей
Авангард — СКА 0:0 (1-й период)
Футбольный тренер Жозе Моуринью проведет стартовое вбрасывание на игре между СКА и "Авангардом", сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:06