Происшествия

Собянин соболезнует родным жертв пожара на Никитском бульвареЭкономика сегодня 05:04

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал гибель людей во время пожара в доме на Никитском бульваре. Он выразил соболезнования родным и близким жертв. Как отметил градоначальник, ситуация находится на контроле администрации.
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Собянин выразил соболезнования семьям погибших при пожаре на Никитском бульваре

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Собянин выразил соболезнования семьям погибших при пожаре на Никитском бульваре

ФАН04:52

С.Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в доме на Никитском бульваре

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Собянин выразил соболезнования родным погибших на Никитском бульваре

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