Политика
Собянин счел «адекватным» применение силы полицией на акции 27 июляКоммерсантъ 07:57
Мэр Москвы Сергей Собянин считает «адекватным» применение силы полицией в ходе несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которая прошла 27 июля в столице. Он подчеркнул, что сотрудники полиции и Росгвардии «выполняли свой долг».
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с чего всё началось
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал ситуацию вокруг несогласованного митинга, прошедшего в субботу в столице.ТВ Центр07:31
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