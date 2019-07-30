Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал ситуацию вокруг несогласованного митинга, прошедшего в субботу в столице.

с чего всё началось

Мэр Москвы Сергей Собянин считает «адекватным» применение силы полицией в ходе несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которая прошла 27 июля в столице. Он подчеркнул, что сотрудники полиции и Росгвардии «выполняли свой долг».

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