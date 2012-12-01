Экономика

Сергей Собянин: Реальные зарплаты растут
Вечерняя Москва
07:35

Как подчеркнул глава города, это самый большой показатель за последние несколько лет. В предыдущие годы рост реальной зарплаты составлял всего 1–2 процента: основную сумму съедала инфляция.
Вечерняя Москва07:35

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Сергей Собянин: Реальные зарплаты растут

Вечерняя Москва07:35

Собянин рассказал, как московская инфраструктура оживляет территории

REGNUM08:32

Рост инвестиций в основной капитал Москвы с 2010 года может составить около 75%

РИАМО08:25

Собянин рассказал Медведеву о рекордах в экономике

ТВ Центр06:47

В Москве инвестиции в основной капитал выросли на 5,6%

ТАСС06:09

С.Собянин рассказал Д.Медведеву о росте зарплаты в Москве почти на 8% и динамике в экономике в 2018 г

Агентство Москва06:02

Медведев отметил высокие показатели Москвы по инвестициям в основной капитал

Москва 2406:54
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 09:44, Ашберн
Энергетика

Страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти

Члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) согласовали договоренность о сокращении добычи нефти с не входящими в картель странами, передает Bloomberg.
Обновлено в 09:40
Экономика

Сбербанк объявил о начале выдачи кредитов в магазинах

C 2012 года Сбербанк начал выдавать POS-кредиты через свою «дочку», банк Cetelem, однако в октябре 2017 года источники газеты «Коммерсантъ» допускали отказ Сбербанка от выдачи кредитов в торговых сетях: Cetelem занимал 8% рынка вместо запланированных 25%.
Обновлено в 09:20
Экономика

АФК «Система» нашла покупателя на свой пакет акций «Детского мира»

АФК "Система" нашла покупателя на свой пакет акций "Детского мира", сделка завершится скоро, заявил РИА Новости председатель совета директоров и основной владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков.
Обновлено в 09:38
Энергетика

Россия увеличила экспорт водки в январе-октябре 2018 года на 10,9%

Экспорт водки из России в январе-октябре 2018 года в денежном выражении вырос на 10,9% и составил $116,3 млн, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).
Обновлено в 09:14
Экономика

ЦБ начал готовить банки к отключению от Visa и Mastercard

Рекомендательное письмо разослано мелким банкам, которые работают с международными платежными системами Visa и Mastercard не напрямую, а через более крупные банки-партнеры.
Обновлено в 09:38
Экономика

Авиакомпания Utair начала реструктуризацию долгов

Авиакомпания Utair заблаговременно приступила к реструктуризации долгов из-за роста цен на авиатопливо и ослабления рубля.
Обновлено в 09:06
Финансы

Международные резервы России в ноябре увеличились на $2,5 млрд

На 1 ноября международные резервы составляли $459,6 млрд. Таким образом, за месяц показатель увеличился на $2,5 млрд, или на 0,5%.
Обновлено в 09:23
Энергетика

Добыча газа в РФ в 2018 году установит рекорд

Добыча природного газа в России в текущем году превысит 700 млрд куб. м. Об этом 7 декабря на форуме «Газ России» сообщил глава департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго России Александр Гладков.
Обновлено в 07:04
Финансы

ЦБ: инфляция в России до конца года достигнет 4%

Инфляция в России к концу ноября ускорилась до 3,9% в годовом выражении и достигнет целевого уровня в 4% до конца года, сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".
Обновлено в 09:26
Экономика

Совет ЕЭК принял техрегламент о безопасности алкогольной продукции

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил технический регламент "О безопасности алкогольной продукции" Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Обновлено в 08:32
Экономика

Козак рассказал об итогах совещания с автоконцернами

Договоренность об общих параметрах господдержки российского автопрома в целом достигнута, на следующей неделе должно быть закончено установление правил, рассказал журналистам вице-премьер Дмитрий Козак по итогам совещания с автоконцернами.
Обновлено в 09:04
Экономика

Застройщики предложили свои поправки в закон о долевом строительстве

Клуб инвесторов Москвы подготовил замечания и дополнения к пакету поправок в закон о долевом строительстве, которые сейчас рассматриваются Госдумой.
Обновлено в 08:22
Экономика

Проблемными считаются 2 тыс жилых новостроек в РФ

Ещё по данным, которые есть в единой информационной системе, выявлено порядка 654 проблемных домов.
Обновлено в 09:36
Экономика

Авиакомпания «Сибирь» решила уйти от статуса публичной компании

Авиакомпания "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) - второй крупнейший авиаперевозчик РФ.
Обновлено в 09:35
Экономика

Доклад: Евросоюз теряет свыше €900 млрд в год из-за коррупции

Евросоюз ежегодно теряет €904 млрд из-за коррупции, что составляет свыше 5% его суммарного ВВП, который оценивается в 2018 году в €17 трлн.
Обновлено в 09:07
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Сергей Семёнович Собянин
Российский политик
Российский политик. Третий Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. 21 октября 2010 года наделен полномочиями мэра Московской городской думой, с 12 сентября 2013 года, после победы на выборах, вступивший в должность избранный мэр Москвы.
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