Москва преодолела кризисные явления 2014 года, заявил 7 декабря мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Стенограмма беседы опубликована на сайте правительства России.

Собянин доложил Медведеву о преодолении кризиса в Москве

Энергетика Энергетика ОПЕК и Россия согласовали сокращение добычи нефти Встреча ОПЕК завершилась соглашением по сокращению добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки, министр энергетики Александр Новак назвал сделку "хорошим сигналом".

Экономика Экономика Сбербанк начал выдавать кредиты в интернет-магазинах Пока банк предлагает сервис для веб-версии интернет-магазинов, а в 2019 году будут мобильные приложения сайтов-партнеров, а также запущена технология оформления кредитов на территории магазинов.

Экономика Экономика ЦБ начал готовить банки к отключению от Visa и Mastercard Рекомендательное письмо разослано мелким банкам, которые работают с международными платежными системами Visa и Mastercard не напрямую, а через более крупные банки-партнеры.

Экономика Экономика АФК «Система» нашла покупателя на свой пакет акций «Детского мира» АФК "Система" нашла покупателя на свой пакет акций "Детского мира", сделка завершится скоро, заявил РИА Новости председатель совета директоров и основной владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков.

Экономика Экономика В России стало меньше людей, живущих за чертой бедности Количество россиян, имеющих доход ниже прожиточного минимума, в январе-сентябре этого года снизилось на 700 тысяч человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 19,6 миллиона человек.

Энергетика Энергетика Доходы России от экспорта нефти в 2018 году выросли на 38,6% Доходы России от экспорта СПГ в январе — октябре выросли на 83,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, достигнув $4,6 млрд.

Экономика Экономика ЦБ обвинил сотрудника Сбербанка в манипулировании рынком ценных бумаг Сотрудник управляющей компании Сбербанка на протяжении почти трех лет манипулировал рынками 50 ценных бумаг, говорится в сообщении Банка России.

Экономика Экономика Авиакомпания Utair начала реструктуризацию долгов Авиакомпания Utair заблаговременно приступила к реструктуризации долгов из-за роста цен на авиатопливо и ослабления рубля.

Экономика Экономика Минстрой: последние шесть домов «СУ-155» достроят в 2019 году Последние шесть домов застройщика "СУ-155", в апреле признанного банкротом, будут достроены в 2019 году, заявил в пятницу замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

Экономика Экономика Авиакомпания «Сибирь» решила уйти от статуса публичной компании Авиакомпания "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) - второй крупнейший авиаперевозчик РФ.

Энергетика Энергетика США стали нетто-экспортером нефти впервые за полвека США впервые с 1973 года стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщил Bloomberg в четверг, 6 декабря.

Экономика Экономика Застройщики предложили свои поправки в закон о долевом строительстве Клуб инвесторов Москвы подготовил замечания и дополнения к пакету поправок в закон о долевом строительстве, которые сейчас рассматриваются Госдумой.

Экономика Экономика В Сбербанке сообщили, сколько россияне потратили в «Черную пятницу» Траты россиян в день акции "Черная пятница" по сравнению с 2017 годом увеличились на 7,5% и составили 135,5 млрд рублей.

Экономика Экономика Утилизационный сбор вернут всем автопроизводителям Вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал о том, что государство собирается и дальше компенсировать автопроизводителям утилизационный сбор и оставит субсидии на перевозку автомобилей поездами.