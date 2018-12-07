Экономика
Собянин доложил Медведеву о преодолении кризиса в Москве
Собянин доложил Медведеву о преодолении кризиса в МосквеREGNUM07:09
Москва преодолела кризисные явления 2014 года, заявил 7 декабря мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Стенограмма беседы опубликована на сайте правительства России.
REGNUM07:09
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Энергетика
ОПЕК и Россия согласовали сокращение добычи нефти
Встреча ОПЕК завершилась соглашением по сокращению добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки, министр энергетики Александр Новак назвал сделку "хорошим сигналом".
Обновлено в 12:42
Экономика
Сбербанк начал выдавать кредиты в интернет-магазинах
Пока банк предлагает сервис для веб-версии интернет-магазинов, а в 2019 году будут мобильные приложения сайтов-партнеров, а также запущена технология оформления кредитов на территории магазинов.
Обновлено в 11:57
Экономика
ЦБ начал готовить банки к отключению от Visa и Mastercard
Рекомендательное письмо разослано мелким банкам, которые работают с международными платежными системами Visa и Mastercard не напрямую, а через более крупные банки-партнеры.
Обновлено в 12:03
Экономика
АФК «Система» нашла покупателя на свой пакет акций «Детского мира»
АФК "Система" нашла покупателя на свой пакет акций "Детского мира", сделка завершится скоро, заявил РИА Новости председатель совета директоров и основной владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков.
Обновлено в 11:36
Экономика
В России стало меньше людей, живущих за чертой бедности
Количество россиян, имеющих доход ниже прожиточного минимума, в январе-сентябре этого года снизилось на 700 тысяч человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 19,6 миллиона человек.
Обновлено в 12:23
Энергетика
Доходы России от экспорта нефти в 2018 году выросли на 38,6%
Доходы России от экспорта СПГ в январе — октябре выросли на 83,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, достигнув $4,6 млрд.
Обновлено в 11:16
Экономика
ЦБ обвинил сотрудника Сбербанка в манипулировании рынком ценных бумаг
Сотрудник управляющей компании Сбербанка на протяжении почти трех лет манипулировал рынками 50 ценных бумаг, говорится в сообщении Банка России.
Обновлено в 12:03
Экономика
Авиакомпания Utair начала реструктуризацию долгов
Авиакомпания Utair заблаговременно приступила к реструктуризации долгов из-за роста цен на авиатопливо и ослабления рубля.
Обновлено в 09:40
Экономика
Минстрой: последние шесть домов «СУ-155» достроят в 2019 году
Последние шесть домов застройщика "СУ-155", в апреле признанного банкротом, будут достроены в 2019 году, заявил в пятницу замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.
Обновлено в 11:38
Экономика
Авиакомпания «Сибирь» решила уйти от статуса публичной компании
Авиакомпания "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) - второй крупнейший авиаперевозчик РФ.
Обновлено в 12:03
Энергетика
США стали нетто-экспортером нефти впервые за полвека
США впервые с 1973 года стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщил Bloomberg в четверг, 6 декабря.
Обновлено в 04:43
Экономика
Застройщики предложили свои поправки в закон о долевом строительстве
Клуб инвесторов Москвы подготовил замечания и дополнения к пакету поправок в закон о долевом строительстве, которые сейчас рассматриваются Госдумой.
Обновлено в 09:42
Экономика
В Сбербанке сообщили, сколько россияне потратили в «Черную пятницу»
Траты россиян в день акции "Черная пятница" по сравнению с 2017 годом увеличились на 7,5% и составили 135,5 млрд рублей.
Обновлено в 12:00
Экономика
Утилизационный сбор вернут всем автопроизводителям
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал о том, что государство собирается и дальше компенсировать автопроизводителям утилизационный сбор и оставит субсидии на перевозку автомобилей поездами.
Обновлено в 10:51
Экономика
ЦБ: страховой рынок — 2018 растет почти вдвое быстрее, чем год назад
Страховой рынок в РФ за девять месяцев 2018 года вырос на 13,7% (годом ранее — 8,7%) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, объем взносов достиг 1,094 трлн рублей, следует из статистики, опубликованной на сайте Банка России.
Обновлено в 12:25