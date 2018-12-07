Экономика

Собянин доложил Медведеву о преодолении кризиса в Москве
REGNUM
07:09

Москва преодолела кризисные явления 2014 года, заявил 7 декабря мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Стенограмма беседы опубликована на сайте правительства России.
REGNUM07:09

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Собянин рассказал Медведеву о росте зарплат в Москве

ТВ Центр12:11

Сергей Собянин: Реальные зарплаты растут

Вечерняя Москва07:35

Собянин рассказал, как московская инфраструктура оживляет территории

REGNUM08:32

Рост инвестиций в основной капитал Москвы с 2010 года может составить около 75%

РИАМО08:25

В Москве инвестиции в основной капитал выросли на 5,6%

ТАСС06:09

С.Собянин рассказал Д.Медведеву о росте зарплаты в Москве почти на 8% и динамике в экономике в 2018 г

Агентство Москва06:02

Медведев отметил высокие показатели Москвы по инвестициям в основной капитал

Москва 2406:54
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Энергетика

ОПЕК и Россия согласовали сокращение добычи нефти

Встреча ОПЕК завершилась соглашением по сокращению добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки, министр энергетики Александр Новак назвал сделку "хорошим сигналом".
Обновлено в 12:42
Экономика

Сбербанк начал выдавать кредиты в интернет-магазинах

Пока банк предлагает сервис для веб-версии интернет-магазинов, а в 2019 году будут мобильные приложения сайтов-партнеров, а также запущена технология оформления кредитов на территории магазинов.
Обновлено в 11:57
Экономика

ЦБ начал готовить банки к отключению от Visa и Mastercard

Рекомендательное письмо разослано мелким банкам, которые работают с международными платежными системами Visa и Mastercard не напрямую, а через более крупные банки-партнеры.
Обновлено в 12:03
Экономика

АФК «Система» нашла покупателя на свой пакет акций «Детского мира»

АФК "Система" нашла покупателя на свой пакет акций "Детского мира", сделка завершится скоро, заявил РИА Новости председатель совета директоров и основной владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков.
Обновлено в 11:36
Экономика

В России стало меньше людей, живущих за чертой бедности

Количество россиян, имеющих доход ниже прожиточного минимума, в январе-сентябре этого года снизилось на 700 тысяч человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 19,6 миллиона человек.
Обновлено в 12:23
Энергетика

Доходы России от экспорта нефти в 2018 году выросли на 38,6%

Доходы России от экспорта СПГ в январе — октябре выросли на 83,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, достигнув $4,6 млрд.
Обновлено в 11:16
Экономика

ЦБ обвинил сотрудника Сбербанка в манипулировании рынком ценных бумаг

Сотрудник управляющей компании Сбербанка на протяжении почти трех лет манипулировал рынками 50 ценных бумаг, говорится в сообщении Банка России.
Обновлено в 12:03
Экономика

Авиакомпания Utair начала реструктуризацию долгов

Авиакомпания Utair заблаговременно приступила к реструктуризации долгов из-за роста цен на авиатопливо и ослабления рубля.
Обновлено в 09:40
Экономика

Минстрой: последние шесть домов «СУ-155» достроят в 2019 году

Последние шесть домов застройщика "СУ-155", в апреле признанного банкротом, будут достроены в 2019 году, заявил в пятницу замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.
Обновлено в 11:38
Экономика

Авиакомпания «Сибирь» решила уйти от статуса публичной компании

Авиакомпания "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) - второй крупнейший авиаперевозчик РФ.
Обновлено в 12:03
Энергетика

США стали нетто-экспортером нефти впервые за полвека

США впервые с 1973 года стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщил Bloomberg в четверг, 6 декабря.
Обновлено в 04:43
Экономика

Застройщики предложили свои поправки в закон о долевом строительстве

Клуб инвесторов Москвы подготовил замечания и дополнения к пакету поправок в закон о долевом строительстве, которые сейчас рассматриваются Госдумой.
Обновлено в 09:42
Экономика

В Сбербанке сообщили, сколько россияне потратили в «Черную пятницу»

Траты россиян в день акции "Черная пятница" по сравнению с 2017 годом увеличились на 7,5% и составили 135,5 млрд рублей.
Обновлено в 12:00
Экономика

Утилизационный сбор вернут всем автопроизводителям

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал о том, что государство собирается и дальше компенсировать автопроизводителям утилизационный сбор и оставит субсидии на перевозку автомобилей поездами.
Обновлено в 10:51
Экономика

ЦБ: страховой рынок — 2018 растет почти вдвое быстрее, чем год назад

Страховой рынок в РФ за девять месяцев 2018 года вырос на 13,7% (годом ранее — 8,7%) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, объем взносов достиг 1,094 трлн рублей, следует из статистики, опубликованной на сайте Банка России.
Обновлено в 12:25
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Сергей Семёнович Собянин
Российский политик
Российский политик. Третий Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. 21 октября 2010 года наделен полномочиями мэра Московской городской думой, с 12 сентября 2013 года, после победы на выборах, вступивший в должность избранный мэр Москвы.
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