Экономика

Собянин рассказал Медведеву о росте зарплат в Москве
ТВ Центр
12:11

Москва преодолела последствия экономического кризиса почти по всем показателям. Выросли инвестиции в основной капитал, объем ввода недвижимости, реальные доходы жителей столицы. Об этом сообщил в пятницу Сергей Собянин в ходе встречи с Дмитрием Медведевым.
ТВ Центр12:11

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Собянин рассказал Медведеву о росте зарплат в Москве

ТВ Центр12:11

Сергей Собянин: Реальные зарплаты растут

Вечерняя Москва07:35

Собянин рассказал, как московская инфраструктура оживляет территории

REGNUM08:32

Рост инвестиций в основной капитал Москвы с 2010 года может составить около 75%

РИАМО08:25

В Москве инвестиции в основной капитал выросли на 5,6%

ТАСС06:09

С.Собянин рассказал Д.Медведеву о росте зарплаты в Москве почти на 8% и динамике в экономике в 2018 г

Агентство Москва06:02

Медведев отметил высокие показатели Москвы по инвестициям в основной капитал

Москва 2406:54
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 14:26, Ашберн
Энергетика

ОПЕК и Россия согласовали сокращение добычи нефти

Встреча ОПЕК завершилась соглашением по сокращению добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки, министр энергетики Александр Новак назвал сделку "хорошим сигналом".
Обновлено в 14:11
Экономика

ЦБ начал готовить банки к отключению от Visa и Mastercard

Рекомендательное письмо разослано мелким банкам, которые работают с международными платежными системами Visa и Mastercard не напрямую, а через более крупные банки-партнеры.
Обновлено в 14:15
Экономика

АФК «Система» нашла покупателя на свой пакет акций «Детского мира»

АФК "Система" нашла покупателя на свой пакет акций "Детского мира", сделка завершится скоро, заявил РИА Новости председатель совета директоров и основной владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков.
Обновлено в 14:07
Экономика

В России стало меньше людей, живущих за чертой бедности

Количество россиян, имеющих доход ниже прожиточного минимума, в январе-сентябре этого года снизилось на 700 тысяч человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 19,6 миллиона человек.
Обновлено в 14:08
Экономика

Правительство отказалось от идеи продуктовых карточек

Правительство передумало реализовывать проект по внедрению системы продуктовых карточек в 2019 году.
Обновлено в 13:46
Энергетика

Доходы России от экспорта нефти в 2018 году выросли на 38,6%

Доходы России от экспорта СПГ в январе — октябре выросли на 83,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, достигнув $4,6 млрд.
Обновлено в 11:16
Экономика

Средняя зарплата в США выросла на 3%. Фондовые рынки открылись в плюсе

В результате индексы Dow Jones и NASDAQ начали торговый день в плюсе.
Обновлено в 10:53
Экономика

Застройщики предложили свои поправки в закон о долевом строительстве

Клуб инвесторов Москвы подготовил замечания и дополнения к пакету поправок в закон о долевом строительстве, которые сейчас рассматриваются Госдумой.
Обновлено в 14:19
Экономика

ЦБ обвинил сотрудника Сбербанка в манипулировании рынком ценных бумаг

Сотрудник управляющей компании Сбербанка на протяжении почти трех лет манипулировал рынками 50 ценных бумаг, говорится в сообщении Банка России.
Обновлено в 12:03
Экономика

Авиакомпания Utair начала реструктуризацию долгов

Авиакомпания Utair заблаговременно приступила к реструктуризации долгов из-за роста цен на авиатопливо и ослабления рубля.
Обновлено в 09:40
Экономика

Козак рассказал об итогах совещания с автоконцернами

Договоренность об общих параметрах господдержки российского автопрома в целом достигнута, на следующей неделе должно быть закончено установление правил, рассказал журналистам вице-премьер Дмитрий Козак по итогам совещания с автоконцернами.
Обновлено в 14:09
Экономика

Курс биткойна обновил минимум почти за 16 месяцев

Средний курс биткойна в пятницу опустился ниже отметки в $3,3 тыс. за единицу криптовалюты, обновив минимум августа 2017 года, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.
Обновлено в 13:28
Экономика

Шесть домов «Су-155» осталось достроить в России в следующем году

Как сообщалось, "СУ-155" оставила 145 недостроенных домов по всей России.
Обновлено в 13:08
Экономика

Авиакомпания «Сибирь» решила уйти от статуса публичной компании

Авиакомпания "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) - второй крупнейший авиаперевозчик РФ.
Обновлено в 12:03
Финансы

Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 11:21
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Российский политик
Российский политик. Третий Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. 21 октября 2010 года наделен полномочиями мэра Московской городской думой, с 12 сентября 2013 года, после победы на выборах, вступивший в должность избранный мэр Москвы.
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