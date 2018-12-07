Экономика

Собянин рассказал Медведеву о росте реальных зарплат в Москве
ФАН
11:23

Мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал премьеру Дмитрию Медведеву, что Москва продолжает наращивать объем инвестиций. Собянин в ходе встречи с главой российского правительства подвел предварительные итоги 2018 года.
ФАН11:23

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Собянин рассказал Медведеву о росте зарплат в Москве

ТВ Центр12:11

Сергей Собянин: Реальные зарплаты растут

Вечерняя Москва07:35

Собянин рассказал, как московская инфраструктура оживляет территории

REGNUM08:32

Рост инвестиций в основной капитал Москвы с 2010 года может составить около 75%

РИАМО08:25

В Москве инвестиции в основной капитал выросли на 5,6%

ТАСС06:09

С.Собянин рассказал Д.Медведеву о росте зарплаты в Москве почти на 8% и динамике в экономике в 2018 г

Агентство Москва06:02

Медведев отметил высокие показатели Москвы по инвестициям в основной капитал

Москва 2406:54
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Энергетика

Страны ОПЕК сократят добычу нефти на 2,5%

Входящие в ОПЕК страны сократят добычу нефти на 2,5%, а страны, не входящие в картель, - на 2%, говорится в итоговом коммюнике конференции.
Обновлено в 18:35
Экономика

Минфин США продлил срок завершения сделок с компаниями Олега Дерипаски

Минфин США в очередной раз продлил срок, по истечению которого американские компании должны прекратить сотрудничество с «Русалом», EN+ и группой ГАЗ бизнесмена Олега Дерипаски.
Обновлено в 18:45
Экономика

Живущих за чертой бедности россиян стало меньше

Число россиян, живущих за чертой бедности, снизилось на 0,5 процента с января по сентябрь 2018 года.
Обновлено в 18:49
Экономика

АФК «Система» нашла покупателя на свой пакет акций «Детского мира»

АФК "Система" нашла покупателя на свой пакет акций "Детского мира", сделка завершится скоро, заявил РИА Новости председатель совета директоров и основной владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков.
Обновлено в 16:08
Экономика

ЦБ начал готовить банки к отключению от Visa и Mastercard

Рекомендательное письмо разослано мелким банкам, которые работают с международными платежными системами Visa и Mastercard не напрямую, а через более крупные банки-партнеры.
Обновлено в 16:25
Экономика

Сбербанк объявил о начале выдачи кредитов в магазинах

C 2012 года Сбербанк начал выдавать POS-кредиты через свою «дочку», банк Cetelem, однако в октябре 2017 года источники газеты «Коммерсантъ» допускали отказ Сбербанка от выдачи кредитов в торговых сетях: Cetelem занимал 8% рынка вместо запланированных 25%.
Обновлено в 17:21
Экономика

Средняя зарплата в США выросла на 3%. Фондовые рынки открылись в плюсе

В результате индексы Dow Jones и NASDAQ начали торговый день в плюсе.
Обновлено в 10:53
Экономика

Правительство отказалось от идеи продуктовых карточек

Правительство передумало реализовывать проект по внедрению системы продуктовых карточек в 2019 году.
Обновлено в 16:39
Экономика

Авиакомпания Utair начала реструктуризацию долгов

Авиакомпания Utair заблаговременно приступила к реструктуризации долгов из-за роста цен на авиатопливо и ослабления рубля.
Обновлено в 09:40
Экономика

Минстрой: последние шесть домов «СУ-155» достроят в 2019 году

Последние шесть домов застройщика "СУ-155", в апреле признанного банкротом, будут достроены в 2019 году, заявил в пятницу замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.
Обновлено в 13:08
Экономика

Авиакомпания «Сибирь» решила уйти от статуса публичной компании

Авиакомпания "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) - второй крупнейший авиаперевозчик РФ.
Обновлено в 12:03
Экономика

Курс биткойна обновил минимум почти за 16 месяцев

Средний курс биткойна в пятницу опустился ниже отметки в $3,3 тыс. за единицу криптовалюты, обновив минимум августа 2017 года, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.
Обновлено в 13:28
Энергетика

Премьер Молдавии рассказал об альтернативе российскому газу

Премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил, что румынский газ для республики может стать альтернативой российскому.
Обновлено в 17:10
Экономика

Козак рассказал об итогах совещания с автоконцернами

Договоренность об общих параметрах господдержки российского автопрома в целом достигнута, на следующей неделе должно быть закончено установление правил, рассказал журналистам вице-премьер Дмитрий Козак по итогам совещания с автоконцернами.
Обновлено в 14:09
Экономика

Застройщики предложили свои поправки в закон о долевом строительстве

Клуб инвесторов Москвы подготовил замечания и дополнения к пакету поправок в закон о долевом строительстве, которые сейчас рассматриваются Госдумой.
Обновлено в 14:19
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Сергей Семёнович Собянин
Российский политик
Российский политик. Третий Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. 21 октября 2010 года наделен полномочиями мэра Московской городской думой, с 12 сентября 2013 года, после победы на выборах, вступивший в должность избранный мэр Москвы.
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