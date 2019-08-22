Экономика
Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиямТАСС вчера в 09:38
Правительство Москвы планирует в ближайшее время повысить минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров. Об этом сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин при посещении Зеленограда.
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с чего всё началось
Городские доплаты к пенсиям планируется повысить. В ближайшие дни Правительство Москвы проведет необходимые расчеты и примет решение о размерах и сроках увеличения городского социального стандарта минимального дохода пенсионеров.Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 11:19
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В Москве повысят городские доплаты к пенсиям
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 11:19
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В Нижегородской области нашли пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
СК подтвердил факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян
Обновлено вчера в 05:37
Кино
Фанаты Человека-паука собрались «штурмовать» офисы Sony
Около 6 тыс. фанатов выразили готовность «штурмовать» офисы кинокомпании Sony Pictures с целью вернуть Человека-паука в «домой» в киновселенную Marvel.
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Армия и оружие
В Оренбургскую область стягивают военную технику
Военнослужащие в Оренбургской области готовятся к учениям «Центр-2019», активная фаза которых планируется на период с 16 по 21 сентября.
Обновлено вчера в 03:27
Политика
Зеленский предложил Путину место в G8 в обмен на Крым
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением по возвращению России в G8.
Обновлено вчера в 22:02
Политика
Трамп заявил о планах отменить получение гражданства по рождению в США
Белый дом изучает вопрос об отмене автоматического предоставления гражданства США всем, кто родился на территории страны, даже если их родственники не являются гражданами государства.
Обновлено вчера в 15:00
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил туристам об экзотических инфекциях
Путешествуя по экзотическим странам, россияне могут заразиться опасными инфекциями.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Неизвестный поджег мужчину на юге Москвы
Неизвестный поджег мужчину в районе Восточное Бирюлево в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено вчера в 09:23
Наука
Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%
В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено вчера в 16:34
Общество
Мединский просит Чайку наказать нерадивых подрядчиков
Задержки в строительстве гостиницы для Большого театра, музейного центра в Рязани и фондохранилища в Крыму заставили министра культуры Владимира Мединского пожаловаться генпрокурору Юрию Чайке на подрядчиков работ — ООО «Рост-Е» (стройки в Рязани и Севастополе) и ООО «Корпорация АТТА Групп» (объект для Большого театра).
Обновлено в 01:45
Общество
Павел Мамаев не оплатил налог на 434 тысячи рублей
Обновлено в 01:05
Экономика
Сбербанк начал переговоры о покупке еще одной из топ-10 компаний Рунета
2ГИС, согласно измерениям Mediascope, входит в топ-10 работающих в Рунете холдингов.
Обновлено в 02:08
Происшествия
Один человек погиб при пожаре на теплоходе в Петербурге
На теплоходе "Петр Чайковский" в Санкт-Петербурге произошел пожар.
Обновлено в 00:36
Футбол
Роналду заявил, что не против пообедать с Месси
Обновлено в 02:20
Космос
Ракета «Союз» с роботом «Федором» успешно стартовала с Байконура
Российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-14» успешно стартовала с космодрома Байконур, сообщается 22 августа на сайте Роскосмоса.
Обновлено в 00:34
Кино
Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров 2019 года
Самым высокооплачиваемым актером года стал знаменитый рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон, известный зрителю по фильмам серии «Форсаж» и ремейку «Джуманджи».
Обновлено вчера в 14:25
Кино
Умерла 79-летняя звезда «Моей прекрасной няни» Александра Назарова
Сообщение о кончине актрисы появилось на сайте театра имени Ермоловой, в котором звезда служила много лет.
Обновлено 20 августа в 17:09
Футбол
Олимпиакос — Краснодар 4:0
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
Водитель Nissan погиб в ДТП на Серовском тракте
22 августа в 04:40 на 15 километре Серовского тракта произошло ДТП, в результате которого погиб водитель иномарки Nissan.
Обновлено в 02:47
Армия и оружие
Двое американских военных погибли в Афганистане
Двое военнослужащих армии США погибли в Афганистане 21 августа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление НАТО.
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
Восемь человек пострадали в аварии с автобусом в Подмосковье
В ходе аварии пострадали восемь человек. Всем им оказывается медицинская помощь.
Обновлено в 01:00
Общество
В Хабаровском крае возросло количество подтопленных поселков
По состоянию на 22 августа, в Хабаровском крае из-за прохождения циклонов и дождевого паводка в 54 населенных пунктах был подтоплен 31 жилой дом с населением 70 человек, 468 приусадебных участков, 432 участка земли и примерно 1800 дачных участков.
Обновлено в 02:27
Экономика
Потребительские цены в России снижаются вторую неделю подряд
За неделю с 13 по 19 августа потребительские цены снизились на 0,1%, сообщает Росстат.
Обновлено вчера в 09:54
Энергетика
«Нафтогаз» предложил населению Украины впрок запастись дешёвым газом
Население Украины может наперёд оплатить газ по нынешним ценам и использовать его во время будущего отопительного сезона, заявили 21 августа в пресс-службе НАК «Нафтогаз».
Обновлено вчера в 15:38
Армия и оружие
Армия США ищет авторов для книги о войне во Вьетнаме
«Управление Армии США по заключению контрактов в Уоррене выпускает данное исследование рынка, чтобы заключить контракт с автором, который сможет взять на себя сбор информации, а также написание и редактирование исчерпывающей рукописи на тему операций Армии США в ходе войны во Вьетнаме в период с октября 1968 года по июнь 1970 года», — говорится в описании проекта «Книга о войне во Вьетнаме».
Обновлено в 00:24
Происшествия
Мэр Краснодара рассказал о расследовании ночной перестрелки
Мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал о расследовании перестрелки, которая произошла ночью 21 августа рядом с Вишняковским рынком.
Обновлено вчера в 11:26
Экономика
Центробанк получил права блокировать сайты мошенников без суда
Блокировать сайты пирамид и мошеннических финорганизаций Центробанк сможет без суда уже осенью.
Обновлено вчера в 17:56
Экономика
Держатели кредиток стали чаще покупать еду в долг
Продукты питания покупают в рассрочку по двум причинам, считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов, — либо из-за нехватки денег на еду, либо из-за финансовой выгоды, потому что некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбэк или скидки.
Обновлено в 01:05
Армия и оружие
Группа украинских силовиков подорвалась на своих минах, заявили в ДНР
Обновлено вчера в 16:32