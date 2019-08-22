Экономика
Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиямТАСС 09:38
Правительство Москвы планирует в ближайшее время повысить минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров. Об этом сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин при посещении Зеленограда.
Читать в источнике
Оценить147
с чего всё началось
Городские доплаты к пенсиям планируется повысить. В ближайшие дни Правительство Москвы проведет необходимые расчеты и примет решение о размерах и сроках увеличения городского социального стандарта минимального дохода пенсионеров.Официальный портал Мэра и Правительства Москвы11:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 18:58, Ашберн
Футбол
Леонид Федун: «Шюррле пригласил Цорн. Покупка Тила — моя инициатива»
Плюс некоторые футболисты не имеют возможности выступать в отборе в Лигу Европы — те же Ларссон и Тил.
Обновлено в 10:45
Политика
В Хельсинки начались переговоры Путина и Ниинистё
Обновлено в 10:06
Политика
Эксперты допустили вторые туры на выборах глав трех регионов
По мнению авторов доклада, врио губернатора Алтая Олегу Хорохордину приходится «разбираться с тяжелым наследием» его предшественника — Александра Бердникова, который в 2014 году набрал 50,63% и едва не «свалился» во второй тур.
Обновлено в 16:07
Политика
Лавров: Обмен удерживаемыми лицами с Украиной требует согласований
Глава российского МИД Сергей Лавров в вопросе обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной призвал не гнаться за сенсацией, а работать на результат.
Обновлено в 12:23
Наука
У гималайского Озера Скелетов обнаружили кости европейцев
Вокруг гималайского озера Роопкунд обнаружено огромное количество человеческих костей, поэтому у озера есть второе название - Озеро Скелетов.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Парашютист разбился во время прыжка в Подмосковье
Парашютист насмерть разбился во время прыжка в авиаклубе в Коломне.
Обновлено в 10:26
Происшествия
В США после массовых расстрелов задержано не менее 26 человек
Не менее 26 человек, которые подозреваются в намерениях совершить массовые убийства, были задержаны правоохранительными органами США, 21 августа передает телеканал CNN.
Обновлено в 17:59
Шоу-бизнес
Ларри Кинг разводится с седьмой женой после 22 лет брака
Американский телеведущий Ларри Кинг разводится со своей седьмой женой Шон.
Обновлено вчера в 21:13
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
С инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Борис Чернышов.
Обновлено в 01:15
Политика
США ввели санкции против трех китайцев за распространение опиоидов
США ввели санкции против трех китайских физических лиц и нескольких подконтрольных им компаний за производство и распространение синтетических опиоидов.
Обновлено в 18:11
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в матче Лиги чемпионов
Обновлено в 16:57
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Футбол
«Чайка» забила 5 голов «Интеру» из Черкесска в матче Кубка России
Игра закончилась со счетом 5:2. Следующая игра «Чайки» в Кубке России состоится 25 или 26 сентября.
Обновлено в 13:35
Армия и оружие
Россия и Китай созвали Совбез ООН из-за ракетных разработок США
Совет Безопасности ООН проведёт внеочередное заседание по вопросу ракетных разработок США, нарушающих Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 00:07
Шоу-бизнес
Внучка Александры Назаровой не приедет на ее похороны
Десятилетняя внучка скончавшейся актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня» Александры Назаровой не сможет приехать на похороны своей знаменитой бабушки.
Обновлено в 07:58
Кино
Госфильмофонд проведёт кинопоказы и экскурсии в «Ночь кино»
Госфильмофонд проведёт кинопоказы, экскурсии и видеоперформансы в рамках акции «Ночь кино» и Дня российского кино, сообщает сайт «Москва 24».
Обновлено в 15:56
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес
Сын посоветовал Максиму Галкину, где прятаться от папарацци
Сегодня в микроблоге шоумена появилось новое видео, героями которого стали Лиза и Гарри. Гарри рыл в песке на пляже глубокую яму.
Обновлено в 14:27
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено в 14:02
Общество
В Крыму нашли христианский храм Х века
«Раскопан уникальный христианский храм, который позволяет совсем по-другому взглянуть на планировку городища Эски-Кермен средневизантийского времени, начиная со второй половины X века», — пояснил ученый.
Обновлено в 07:55
Баскетбол
Боломбой не сыграет за сборную России на чемпионате мира
Центровой сборной России и ЦСКА Джоэл Боломбой выбыл из состава национальной команды, которая готовится к чемпионату мира-2019.
Обновлено в 09:52
Футбол
Анри посетовал, что в «Монако» ему не дали достаточно времени
Бывший главный тренер «Монако» Тьерри Анри рассказал, как живет после увольнения из французской команды.
Обновлено в 11:40
Происшествия
Задержаны четверо участников ночной перестрелки в Краснодаре
В Краснодаре полицейские задержали четверых участников ночной стрельбы, в результате которой погиб человек.
Обновлено в 10:53
Политика
Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения
Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 октября подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения и определиться с необходимыми источниками финансирования.
Обновлено вчера в 11:27
Армия и оружие
Группа украинских силовиков подорвалась на своих минах, заявили в ДНР
Обновлено в 16:32
Гаджеты
Xiaomi Redmi Note 8 получит NFC
Первые кадры из рекламного ролика для смартфона Redmi Note 8.
Обновлено вчера в 11:27