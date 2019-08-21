Экономика

Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиямТАСС 09:38

Правительство Москвы планирует в ближайшее время повысить минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров. Об этом сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин при посещении Зеленограда.
Читать в источнике
Комментировать243

Подробнее о событии

Власти Москвы пообещали повысить минимальную пенсию. Решение примут перед выборами в Мосгордуму

Дождь12:19

С.Собянин поддержал предложение ветеранов повысить доплаты к пенсиям

Агентство Москва09:04

В Москве повысят городские доплаты к пенсиям

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы11:19

Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям

ТАСС09:38

Минимальную пенсию поднимут в Москве

Интерфакс - Россия09:21

Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям

Москва 2409:17

Власти пообещали перед выборами в МГД рассмотреть вопрос о повышении минимальной пенсии неработающих пенсионеров

Эхо Москвы12:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 17:14, Ашберн
Происшествия

В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку

Обновлено в 17:03
Футбол

21 августа «Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом»

Матч состоится в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20 в Греции.
Обновлено в 01:30
Армия и оружие

Россия и Китай созвали Совбез ООН из-за ракетных разработок США

Совет Безопасности ООН проведёт внеочередное заседание по вопросу ракетных разработок США, нарушающих Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 00:07
Шоу-бизнес

Внучка Александры Назаровой не приедет на ее похороны

Десятилетняя внучка скончавшейся актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня» Александры Назаровой не сможет приехать на похороны своей знаменитой бабушки.
Обновлено в 07:58
Происшествия

В Австрии во время тренировки умер белорусский паралимпиец-колясочник

В Австрии трагически погиб паралимпиец-колясочник из Белоруссии Дмитрий Рышкевич, сообщает Tag24.
Обновлено в 14:19
Политика

Путин сравнил протестные акции в Москве с митингами в других странах

Обновлено в 12:16
Политика

Меркель и Джонсон выступили против возвращения России в G7

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Борисом Джонсоном обсудили возможность воссоединения G8, выступив против возвращения России в международный клуб на текущем этапе.
Обновлено в 14:05
Политика

Мефедов рассказал Захаровой о реальной ситуации с получением паспорта

Освобожденный из украинского СИЗО Евгений Мефедов в комментариях под постом официального представителя МИД России Марии Захаровой в Facebook рассказал, как в действительности обстоят дела с возвращением ему российского паспорта через генконсульство в Одессе.
Обновлено в 14:11
Политика

Трамп назвал себя избранным и пообещал заключить сделку с Китаем

Президент США Дональд Трамп в общении с журналистами заявил что, рано или поздно Вашингтон и Пекин заключат торговую сделку, но на выгодных для первого условиях.
Обновлено в 13:30
Общество

«Яндекс» рассказал о способах поиска забытых фильмов

Обновлено в 06:13
Гаджеты

Xiaomi Mi Mix 4 выйдет под другим названием. Xiaomi больше не может использовать торговую марку Mix

В сопроводительном описании ситуации указано, что под названием Mix в Китае работает какой-то сервис, владельцы которого потребовали в судебном порядке запретить Xiaomi использовать эту торговую марку.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Создатель Музея русской иконы погиб в Греции

Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.
Обновлено в 06:34
Политика

Трамп назвал недостаточными расходы Дании на НАТО

Дания не в полной мере финансирует НАТО, хотя это «богатая страна», заявил в Twitter президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 16:37
Происшествия

Мать рассказала о состоянии девочки, пострадавшей на курорте в Турции

Обновлено в 05:17
Политика

В США пообещали $5 млн за поиск трех главарей ИГ

В США пообещали $5 млн за поиск трех лидеров террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).
Обновлено в 16:01
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Наука

Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%

В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено в 16:34
Футбол

«Чайка» забила 5 голов «Интеру» из Черкесска в матче Кубка России

Игра закончилась со счетом 5:2. Следующая игра «Чайки» в Кубке России состоится 25 или 26 сентября.
Обновлено в 13:35
Интернет

Chrome и Firefox запретят властям Казахстана следить за пользователями

Компании Google и Mozilla намерены добавить в свои браузеры Chrome и Firefox функции, которые позволят пользователям из Казахстана избежать слежки со стороны властей.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие

Катакомбы сирийских джихадистов показали на видео

Обновлено в 02:08
Кино

Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде

Обновлено вчера в 13:09
Армия и оружие

Армия Израиля по ошибке обстреляла израильский гражданский самолет

Израильские военные на Голанских высотах ошибочно открыли огонь по гражданскому летательному аппарату, приняв его за сирийский, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 15:20
Происшествия

Мосгорсуд оставил в СИЗО члена «Яблока» по делу о массовых беспорядках

Мосгорсуд оставил в СИЗО активиста партии "Яблоко" Валерия Костенка – 12-го обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, подавшего жалобу на арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:55
Происшествия

СК подтвердил факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян

Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес

Наташа Королева и Тарзан отметили годовщину свадьбы

21 августа влюбленные отпраздновали 16-ю годовщину свадьбы. Об этом в своем Instagram рассказал танцор.
Обновлено в 12:07
Наука

Неинвазивная стимуляция смогла навредить опухоли мозга

Один сеанс транскраниальной электростимуляции мозга снизил интенсивность кровообращения в опухоли головного мозга на треть.
Обновлено в 02:40
Политика

Завершилось третье тестовое голосование перед выборами в Мосгордуму

В среду в столице состоялся третий этап открытого тестирования системы электронного голосования, которую впервые в стране будут применять на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес

На свое 48-летие Стас Костюшкин показал себя обнаженным

20 августа исполнилось 48 лет певцу Стасу Костюшкину.
Обновлено вчера в 16:50
Кино

Райан Рейнольдс ответил, выйдет ли фильм с Дэдпулом и Человеком-пауком

Американский актер Райан Рейнольдс, известный по роли Дэдпула из комиксов Marvel, ответил на вопрос подписчика в Твиттере, выйдет ли совместный фильм с его персонажем и Человеком-пауком.
Обновлено в 08:47
Музыка

Spotify завесил небоскреб в Нью-Йорке в поддержку альбома Тейлор Свифт

Тейлор Свифт и стриминговый сервис Spotify запустили кампанию по продвижению предстоящего седьмого альбома певицы "Lover", релиз которого назначен на 23 августа.
Обновлено в 11:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное