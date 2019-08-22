Экономика

Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиямТАСС вчера в 09:38

Правительство Москвы планирует в ближайшее время повысить минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров. Об этом сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин при посещении Зеленограда.
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с чего всё началось

В Москве повысят городские доплаты к пенсиям

Городские доплаты к пенсиям планируется повысить. В ближайшие дни Правительство Москвы проведет необходимые расчеты и примет решение о размерах и сроках увеличения городского социального стандарта минимального дохода пенсионеров.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 11:19

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Власти Москвы пообещали повысить минимальную пенсию. Решение примут перед выборами в Мосгордуму

Дождьвчера в 12:19

Власти пообещали перед выборами в МГД рассмотреть вопрос о повышении минимальной пенсии неработающих пенсионеров

Эхо Москвывчера в 12:30

В Москве повысят городские доплаты к пенсиям

Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 11:19

Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям

ТАССвчера в 09:38

Минимальную пенсию поднимут в Москве

Интерфакс - Россиявчера в 09:21

Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям

Москва 24вчера в 09:17

С.Собянин поддержал предложение ветеранов повысить доплаты к пенсиям

Агентство Москвавчера в 09:04
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Общество

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«После тяжёлой болезни в ночь на 20 августа 2019 года в Москве на 89 году жизни скончался академик РАН Сергей Александрович Федотов», — сообщили в институте.
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Происшествия

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Обновлено вчера в 17:27
Армия и оружие

В США предложили включить в СНВ-3 «все новое оружие России»

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Президент Украины Владимир Зеленский на странице в Facebook прокомментировал возможность возвращения России в G8.
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Футбол

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Напомним, после матча с «Ахматом» Семак позволил себе назвать арбитров козлами.
Обновлено вчера в 11:27
Общество

Колыма: Вся богатая история, настоящее и будущее отражены в триколоре

Вся богатая история, настоящее и будущее отражены в триколоре.
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На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»

Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.
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Энергетика

«Нафтогаз» предложил населению Украины впрок запастись дешёвым газом

Население Украины может наперёд оплатить газ по нынешним ценам и использовать его во время будущего отопительного сезона, заявили 21 августа в пресс-службе НАК «Нафтогаз».
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Общество

Уровень Амура у Хабаровска стабилизировался

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Создатель Музея русской иконы погиб в Греции

Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.
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Эксперты допустили вторые туры на выборах глав трех регионов

По мнению авторов доклада, врио губернатора Алтая Олегу Хорохордину приходится «разбираться с тяжелым наследием» его предшественника — Александра Бердникова, который в 2014 году набрал 50,63% и едва не «свалился» во второй тур.
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Агент Проворова о 10 млн долларов в год: «Не хочу комментировать бред и вбросы»

Марк Гандлер, агент защитника Ивана Проворова, отказался комментировать информацию о том, что игрок намерен зарабатывать 10 миллионов долларов в год по новому контракту с «Филадельфией».
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Кому нельзя есть малину

Малину рекомендуют для поддержания тонуса кожи. Врачи говорят, что переедать нельзя, и стоит соблюдать диету.
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В МИД РФ прокомментировали возможность возвращения в G8

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Первоначальные результаты указывают на черную дыру и нейтронную звезду.
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В рамках нисходящего тренда продолжает снижение "Сбербанк", по целям он может уйти в район 210 рублей, при пробое он может уйти в район глобальной поддержки, которая находится в районе 200 рублей.
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Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними

Обновлено вчера в 19:30
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Полиция задержала готовившего нападение на гостиницу в США

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В Китае зафиксировали случай заражения птичьим гриппом H5N6

Случай заражения человека птичьим гриппом H5N6 зафиксировали в Пекине.
Обновлено вчера в 10:15
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Четыре человека пострадали в ДТП с тремя машинами на севере Петербурга

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Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур, с ее помощью на околоземную орбиту выйдет корабль «Союз МС-14», который доставит на МКС антропоморфного робота Федора (Skybot F-850), а также ряд грузов, трансляция велась на YouTube-канале «Роскосмоса».
Обновлено вчера в 23:39
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