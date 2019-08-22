Экономика

В Москве повысят городские доплаты к пенсиямОфициальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 11:19

Как пенсионеру оформить доплату к пенсии Как оформить право на бесплатный проезд и лекарства для пенсионеров в Москве По словам Сергея Собянина, доходы бюджета позволяют повысить доплаты к пенсиям.
Читать в источнике
Комментировать450
с чего всё началось

В Москве повысят городские доплаты к пенсиям

Городские доплаты к пенсиям планируется повысить. В ближайшие дни Правительство Москвы проведет необходимые расчеты и примет решение о размерах и сроках увеличения городского социального стандарта минимального дохода пенсионеров.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 11:19

Подробнее о событии

Власти Москвы пообещали повысить минимальную пенсию. Решение примут перед выборами в Мосгордуму

Дождьвчера в 12:19

Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям

ТАССвчера в 09:38

В Москве повысят городские доплаты к пенсиям

Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 11:19

Власти пообещали перед выборами в МГД рассмотреть вопрос о повышении минимальной пенсии неработающих пенсионеров

Эхо Москвывчера в 12:30

Минимальную пенсию поднимут в Москве

Интерфакс - Россиявчера в 09:21

Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям

Москва 24вчера в 09:17

С.Собянин поддержал предложение ветеранов повысить доплаты к пенсиям

Агентство Москвавчера в 09:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 05:33, Ашберн
Общество

Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Политика

Меркель и Джонсон возражают против возвращения России в G7

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказались против возможного воссоединения G8 на данном историческом этапе.
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия

Россияне устроят народный сход после массовой драки с цыганами

В селе Подгорное Кемеровской области пройдет народный сход в связи с конфликтом между цыганами и местными жителями.
Обновлено в 03:23
Политика

Украинские неонацисты продают «манифест» стрелка из Крайстчёрча

Правительство Новой Зеландии намерено связаться с властями Украины из-за случаев продажи на территории страны «манифеста» Брентона Тарранта, который устроил бойню в мечетях города Крайстчёрч.
Обновлено в 03:47
Происшествия

Суд в третий раз арестовал Галямину

Тверской суд Москвы в третий раз арестовал муниципального депутата и незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Юлию Галямину.
Обновлено в 05:20
Общество

Сегодня отмечается День государственного флага России

Сегодня в России отмечается День государственного флага.
Обновлено в 03:14
Здоровье

Врачи рассказали, кому нельзя есть малину

Малина содержит большое количество витаминов. Ягода считается полезной, но есть категории людей, которым ее не советуют употреблять.
Обновлено в 04:43
Общество

Новая книга Пелевина оказалась химерой

Из новой книги Пелевина узнаешь интересное о различиях между «гаргойлями» (именно в такой транскрипции слово употребляет живой классик) и химерами.
Обновлено в 04:10
Происшествия

В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку

Обновлено вчера в 19:21
Культура

Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними

Продюсер и композитор Игорь Крутой прокомментировал в интервью "АиФ" слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о конфликте, который произошел между ними из-за фестиваля "Новая волна".
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия

«Грани.ру» назвали настоящее имя информатора силовиков по делу «Нового величия» Руслана Д.

«Грани.ру» пишут, что в материалах дела была распечатка переписки Куницыной и этого арендатора.
Обновлено в 04:11
Игры

Разработчик Codemasters подтвердил внешний вид девкитов PlayStation 5

Старший художник студии Codemasters Мэттью Стотт прокомментировал появившийся в Сети патент на девкит консоли PlayStation 5. В своём Twitter он подтвердил внешний вид устройства, добавив, что такие же находятся в офисе разработчиков.
Обновлено в 04:27
Космос

Рогозин: «Рокосмосу» не хватает денег на создание солнечного паруса

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал журналистам, что у возглавляемой им организации на данный момент нет достаточных финансовых средств для того, чтобы создать работающий солнечный парус, который позволил бы космическим аппаратам перемещаться при помощи солнечного ветра.
Обновлено 20 августа в 06:43
Политика

В Британии снимут документальный фильм о Путине

Британский телеканал Channel 4 объявил о начале съемок документального фильма о президенте России Владимире Путине.
Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес

Лолита отказалась выплачивать долг ТСЖ

Популярная певица выиграла суд после того, как подала аппеляцию. Ранее суд обязал Лолиту выплатить ТСЖ 720 тысяч рублей.
Обновлено в 00:26
Происшествия

В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек

По предварительным данным, погиб один человек — механик, в чьей каюте и случился пожар.
Обновлено в 01:12
Интернет

Chrome и Firefox запретят властям Казахстана следить за пользователями

Компании Google и Mozilla намерены добавить в свои браузеры Chrome и Firefox функции, которые позволят пользователям из Казахстана избежать слежки со стороны властей.
Обновлено вчера в 07:56
Политика

Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Общество

Московский метрополитен подал иск к оппозиционерам

Ранее иски на 13 млн руб. к оппозиционерам подали ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги» и ООО «Анкор», владелец ресторана «Армения».
Обновлено в 05:04
Киберспорт

Rainbow Six Siege вышла в Epic Games Store

Онлайновый командый шутер Tom Clancy’s Rainbow Six Siege от разработчиков из компании Ubisoft вышел в Epic Games Store, где прямо сейчас все издания игры можно купить со скидкой в 50%, а абонемент четвёртого сезона — со скидкой в 20%.
Обновлено в 02:57
Происшествия

Работник «Магнита» умер на совещании от передозировки наркотиков

Инспектор по пожарной безопасности в сети магазинов «Магнит» умер на рабочем совещании от передозировки наркотиков.
Обновлено в 03:26
Происшествия

В Челябинской области девочка погибла от удара током, спасая брата

Во время прогулки мальчик взял в руку провод, его ударило током. Сестра пыталась отвести брата от опоры, но тоже получила электротравму.
Обновлено в 01:55
Политика

Над Донецком подняли флаги России

Обновлено в 03:24
Общество

Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»

Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.
Обновлено в 01:01
Политика

Более ста ученых потребовали освободить фигурантов «дела 27 июля»

112 российских ученых, работающих в российских вузах и за рубежом, потребовали освободить фигурантов "дела 27 июля", которых обвиняют в участии в массовых беспорядках, и прекратить их уголовное преследование.
Обновлено в 04:55
Политика

Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России

Украине нужно подготовиться к "объявлению войны" России — прежде всего следует полностью разорвать все отношения с ней.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия

В Екатеринбурге неизвестные избили актеров «Коляда-театра»

Обновлено в 02:23
Политика

В США губернатор штата Вашингтон вышел из предвыборной гонки

Обновлено вчера в 22:41
Кино

Сергей Соловьев планирует открыть свой театр в Москве

Народный артист РФ, режиссер Сергей Соловьев, которому 25 августа исполнится 75 лет, планирует открыть в Москве свой театр.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес

У Лидии Федосеевой-Шукшиной в Болгарии случился сердечный приступ

Обновлено вчера в 04:44
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное