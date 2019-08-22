Экономика
В Москве повысят городские доплаты к пенсиямОфициальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 11:19
Как пенсионеру оформить доплату к пенсии Как оформить право на бесплатный проезд и лекарства для пенсионеров в Москве По словам Сергея Собянина, доходы бюджета позволяют повысить доплаты к пенсиям.
Читать в источнике
Оценить188
с чего всё началось
Городские доплаты к пенсиям планируется повысить. В ближайшие дни Правительство Москвы проведет необходимые расчеты и примет решение о размерах и сроках увеличения городского социального стандарта минимального дохода пенсионеров.Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 11:19
Подробнее о событии
Показать все источники
В Москве повысят городские доплаты к пенсиям
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 11:19
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 05:33, Ашберн
Общество
Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Политика
Меркель и Джонсон возражают против возвращения России в G7
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказались против возможного воссоединения G8 на данном историческом этапе.
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия
Россияне устроят народный сход после массовой драки с цыганами
В селе Подгорное Кемеровской области пройдет народный сход в связи с конфликтом между цыганами и местными жителями.
Обновлено в 03:23
Политика
Украинские неонацисты продают «манифест» стрелка из Крайстчёрча
Правительство Новой Зеландии намерено связаться с властями Украины из-за случаев продажи на территории страны «манифеста» Брентона Тарранта, который устроил бойню в мечетях города Крайстчёрч.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Суд в третий раз арестовал Галямину
Тверской суд Москвы в третий раз арестовал муниципального депутата и незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Юлию Галямину.
Обновлено в 05:20
Общество
Сегодня отмечается День государственного флага России
Сегодня в России отмечается День государственного флага.
Обновлено в 03:14
Здоровье
Врачи рассказали, кому нельзя есть малину
Малина содержит большое количество витаминов. Ягода считается полезной, но есть категории людей, которым ее не советуют употреблять.
Обновлено в 04:43
Общество
Новая книга Пелевина оказалась химерой
Из новой книги Пелевина узнаешь интересное о различиях между «гаргойлями» (именно в такой транскрипции слово употребляет живой классик) и химерами.
Обновлено в 04:10
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено вчера в 19:21
Культура
Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними
Продюсер и композитор Игорь Крутой прокомментировал в интервью "АиФ" слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о конфликте, который произошел между ними из-за фестиваля "Новая волна".
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия
«Грани.ру» назвали настоящее имя информатора силовиков по делу «Нового величия» Руслана Д.
«Грани.ру» пишут, что в материалах дела была распечатка переписки Куницыной и этого арендатора.
Обновлено в 04:11
Игры
Разработчик Codemasters подтвердил внешний вид девкитов PlayStation 5
Старший художник студии Codemasters Мэттью Стотт прокомментировал появившийся в Сети патент на девкит консоли PlayStation 5. В своём Twitter он подтвердил внешний вид устройства, добавив, что такие же находятся в офисе разработчиков.
Обновлено в 04:27
Космос
Рогозин: «Рокосмосу» не хватает денег на создание солнечного паруса
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал журналистам, что у возглавляемой им организации на данный момент нет достаточных финансовых средств для того, чтобы создать работающий солнечный парус, который позволил бы космическим аппаратам перемещаться при помощи солнечного ветра.
Обновлено 20 августа в 06:43
Политика
В Британии снимут документальный фильм о Путине
Британский телеканал Channel 4 объявил о начале съемок документального фильма о президенте России Владимире Путине.
Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес
Лолита отказалась выплачивать долг ТСЖ
Популярная певица выиграла суд после того, как подала аппеляцию. Ранее суд обязал Лолиту выплатить ТСЖ 720 тысяч рублей.
Обновлено в 00:26
Происшествия
В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
По предварительным данным, погиб один человек — механик, в чьей каюте и случился пожар.
Обновлено в 01:12
Интернет
Chrome и Firefox запретят властям Казахстана следить за пользователями
Компании Google и Mozilla намерены добавить в свои браузеры Chrome и Firefox функции, которые позволят пользователям из Казахстана избежать слежки со стороны властей.
Обновлено вчера в 07:56
Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Общество
Московский метрополитен подал иск к оппозиционерам
Ранее иски на 13 млн руб. к оппозиционерам подали ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги» и ООО «Анкор», владелец ресторана «Армения».
Обновлено в 05:04
Киберспорт
Rainbow Six Siege вышла в Epic Games Store
Онлайновый командый шутер Tom Clancy’s Rainbow Six Siege от разработчиков из компании Ubisoft вышел в Epic Games Store, где прямо сейчас все издания игры можно купить со скидкой в 50%, а абонемент четвёртого сезона — со скидкой в 20%.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Работник «Магнита» умер на совещании от передозировки наркотиков
Инспектор по пожарной безопасности в сети магазинов «Магнит» умер на рабочем совещании от передозировки наркотиков.
Обновлено в 03:26
Происшествия
В Челябинской области девочка погибла от удара током, спасая брата
Во время прогулки мальчик взял в руку провод, его ударило током. Сестра пыталась отвести брата от опоры, но тоже получила электротравму.
Обновлено в 01:55
Политика
Над Донецком подняли флаги России
Обновлено в 03:24
Общество
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»
Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.
Обновлено в 01:01
Политика
Более ста ученых потребовали освободить фигурантов «дела 27 июля»
112 российских ученых, работающих в российских вузах и за рубежом, потребовали освободить фигурантов "дела 27 июля", которых обвиняют в участии в массовых беспорядках, и прекратить их уголовное преследование.
Обновлено в 04:55
Политика
Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России
Украине нужно подготовиться к "объявлению войны" России — прежде всего следует полностью разорвать все отношения с ней.
Обновлено вчера в 21:29
Политика
В США губернатор штата Вашингтон вышел из предвыборной гонки
Обновлено вчера в 22:41
Кино
Сергей Соловьев планирует открыть свой театр в Москве
Народный артист РФ, режиссер Сергей Соловьев, которому 25 августа исполнится 75 лет, планирует открыть в Москве свой театр.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес
У Лидии Федосеевой-Шукшиной в Болгарии случился сердечный приступ
Обновлено вчера в 04:44