Правительство Москвы планирует в ближайшее время повысить минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров. Об этом сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин при посещении Зеленограда.

Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям

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