Экономика
Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиямТАСС 09:38
Правительство Москвы планирует в ближайшее время повысить минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров. Об этом сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин при посещении Зеленограда.
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Политика
Президент Финляндии заговорил с Путиным по-русски
Президент Финляндии Саули Ниинистё заговорил на русском языке во время встречи с Владимиром Путиным.
Обновлено в 14:37
Политика
Меркель и Джонсон выступили против возвращения России в G7
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Борисом Джонсоном обсудили возможность воссоединения G8, выступив против возвращения России в международный клуб на текущем этапе.
Обновлено в 14:05
Происшествия
Врачей архангельской больницы обманули по поводу безопасности работы с пострадавшими при взрыве под Северодвинском
Врачей Архангельской областной больницы обманули по поводу безопасности работы с пострадавшими при взрыве под Северодвинском.
Обновлено в 15:00
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром дерби с ЦСКА
Обновлено в 09:33
Происшествия
Фюзеляж аварийно севшего в Подмосковье A321 приподняли с грунта
Фюзеляж аварийно севшего в Московской области в поле самолета Airbus А321 приподняли с грунта, сообщили в штабе по ликвидации последствий авиапроисшествия.
Обновлено в 04:57
Политика
Трамп назвал покупку Гренландии «только идеей»
Президент США Дональд Трамп заявил, что покупка Гренландии была лишь идеей.
Обновлено в 12:41
Происшествия
В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома
Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Вертолет упал в реку под Вологдой
Обновлено в 13:46
Кино
Названо место прощания с актрисой Александрой Назаровой
79-летняя Актриса Александра Назарова скончалась в Москве во вторник, 20 августа. Причиной смерти стало осложнение болезни легких.
Обновлено в 15:18
Шоу-бизнес
Сын посоветовал Максиму Галкину, где прятаться от папарацци
Сегодня в микроблоге шоумена появилось новое видео, героями которого стали Лиза и Гарри. Гарри рыл в песке на пляже глубокую яму.
Обновлено в 14:27
Шоу-бизнес
Актриса Яна Гладких отказалась делать аборт, узнав о заболевании сына
Актриса Яна Гладких рассказала, что врачи советовали ей сделать аборт.
Обновлено в 14:32
Общество
В Самаре у дома должника установили говорящую «пирамиду позора»
В Самаре коммунальщики впервые установили у дома должника бетонную пирамиду, которая озвучивает адрес и сумму долга абонента.
Обновлено в 07:56
Футбол
Леонид Федун: «Шюррле пригласил Цорн. Покупка Тила — моя инициатива»
Плюс некоторые футболисты не имеют возможности выступать в отборе в Лигу Европы — те же Ларссон и Тил.
Обновлено в 10:45
Политика
Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными
Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.
Обновлено в 11:09
Происшествия
В Австрии во время тренировки умер белорусский паралимпиец-колясочник
В Австрии трагически погиб паралимпиец-колясочник из Белоруссии Дмитрий Рышкевич, сообщает Tag24.
Обновлено в 14:19
Шоу-бизнес
Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус
Австралийский актер Лиам Хемсворт подал документы на развод со своей женой Майли Сайрус.
Обновлено в 15:21
Происшествия
Слова сестер Хачатурян о домогательствах отца подтвердили следователи
Следователи подтвердили факты насилия в отношении сестер Хачатурян со стороны своего отца - это сексуальное и моральное насилие, об этом пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 00:48
Армия и оружие
В Пентагоне ответили на обвинения России по запрещенным ДРСМД ракетам
Обновлено вчера в 14:12
Происшествия
В Мадриде задержали подозреваемого в непристойной съемке сотен пассажирок метро
Обновлено в 14:49
Футбол
Олимпиакос — Краснодар 1:0 (2-й тайм)
ФК «Краснодар» отправляется в греческий город Пирей, где проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 05:16
Шоу-бизнес
Один в один: сестру Ольги Бузовой затравили за подражательство
Анна Бузова повторила образ знаменитой сестры. Не секрет, что сестры Бузовы — Ольга и Анна — с недавних пор конфликтуют.
Обновлено в 15:30
Политика
Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве
Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Футбол
«Уфа» поздравила Кругового с возвращением в команду
Ранее «Чемпионат» первым сообщил о договорённости между «Уфой» и «Зенитом», согласно которой Круговой проведёт сезон-2019/20 в своей предыдущей команде на правах аренды.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие
Новый компактный пистолет для спецслужб появится в России
Новый компактный пистолет для сотрудников спецслужб создается в России.
Обновлено в 05:29
Технологии
Археологи нашли в Пскове «холодильник» XVII века
Археологи во время раскопок в историческом центре Пскова нашли «холодильник» XVII века.
Обновлено в 15:32
Политика
США отказали во въезде девушке премьера Британии Джонсона
Обновлено в 05:15
Политика
Трамп заявил, что США могут отменить право гражданства по рождению
Президент США Дональд Тамп заявил, что власти рассматривают возможность отмены права предоставления американского гражданства по рождению на территории страны.
Обновлено в 13:18