Экономика
Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиямТАСС 09:38
Правительство Москвы планирует в ближайшее время повысить минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров. Об этом сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин при посещении Зеленограда.
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с чего всё началось
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что на следующей неделе пройдет обсуждение вопроса об увеличении пенсии для неработающих пожилых людей. Он заявил об этом во время встречи с представителями окружного Совета ветеранов в Зеленограде.Москва.Центр09:55
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 12:41, Ашберн
Наука
Таинственное внутреннее ядро Земли может быть наконец объяснено наукой
Глубоко под поверхностью планеты раскаленное внутреннее ядро Земли находится в расплавленном жидком внешнем ядре, отделенном от вышележащей мантии и коры над ней.
Обновлено вчера в 12:06
Происшествия
В шахте в Свердловской области обвалом породы заблокировало рабочего
Рабочего заблокировало в шахте в Свердловской области при обрушении горной породы.
Обновлено в 09:55
Гаджеты
Xiaomi Redmi Note 8 получит NFC
Первые кадры из рекламного ролика для смартфона Redmi Note 8.
Обновлено вчера в 11:27
Кино
Скончалась актриса Александра Назарова
Ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено вчера в 14:24
Политика
Трамп поддержал возвращение России в G8
Следует отметить, что предложение американского президента поддержал тогдашний премьер-министр Италии Джузеппе Конте — возвращение России в G8, по его мнению, "отвечает общим интересам", передает ФАН.
Обновлено вчера в 16:56
Политика
Премьер-министр Дании отреагировала на отказ Трампа от визита в страну
Напомним, ранее сегодня стало известно о решении Дональда Трампа отменить запланированную на начало сентября встречу с Метте Фредериксен из-за того, что она отказалась обсуждать предложение США о покупке Гренландии.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Генпрокуратура собирается взыскать 6,3 млрд рублей с семьи Черкалина
Генпрокуратура собирается через суд изъять в доход государства имущество семьи бывшего начальника отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве.
Обновлено в 08:44
Армия и оружие
Су-57Э положит конец монополии F-35
Как написало в своей публикации крупнейшее китайское интернет СМИ «Sohu», появление на рынке вооружений российского истребителя пятого поколения Су-57 уничтожит монополию американских F-35 «Lightning II».
Обновлено в 07:31
Политика
Путин назвал списки «мертвых душ» от кандидатов в МГД фальсификацией
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Финляндии назвал фальсификацией представление в Мосгоризбирком списков "мертвых душ" кандидатами в депутаты.
Обновлено в 11:51
Кино
Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel
Одна из самых громких новостей минувшей ночи - помимо названия нового фильма про Джеймса Бонда и возвращения Киану Ривза в "Матрицу" - расставание Человека-паука с Киновселенной Marvel.
Обновлено в 03:20
Наука
В России ученые обнаружили новый способ борьбы с раком легких
Обновлено 19 августа в 01:36
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Наука
Энергоэффективный сон оказался опасен для перелетных птиц
Обновлено 19 августа в 11:00
Наука
Бросившие курить снижают риск болезней сердца на 40% за 5 лет
Масштабное по объёмам исследование показало, что отказ от курения снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний почти на 40% всего за 5 лет.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
В ЛНР заявили о сбитом беспилотнике украинских силовиков
Народная милиция Луганской народной республики сбила у линии соприкосновения ударный беспилотный летательный аппарат украинских силовиков, передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашенной республики Якова Осадчего.
Обновлено в 12:34
Футбол
Оскорбившего судью Семака дисквалифицировали
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак дисквалифицирован за оскорбление судей после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
Обновлено в 11:41
Общество
Девушка устроила селфи-фотосессию в метро Нью-Йорка и прославилась
Девушка устроила селфи-фотосессию прямо в вагоне поезда метрополитена Нью-Йорка.
Обновлено в 09:08
Происшествия
СК подтвердил факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян
Следственный комитет выяснил, что показания сестер Хачатурян о насилии со стороны отца были правдивы.
Обновлено в 05:37
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в поджоге мужчины
Полиция задержала двух человек, которых подозревают в поджоге мужчины на юге столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 10:35
Баскетбол
Сборная России предстала со стикерами в поддержку Дэвида Блатта
Игроки и тренеры сборной России предстали со стикерами в поддержку бывшего главного тренера команды Дэвида Блатта.
Обновлено в 06:39
Транспорт
Два первых маршрута МЦД соединят семь столичных вокзалов
Обновлено в 10:28
Происшествия
В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома
Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.
Обновлено в 08:03
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Футбол
Старридж подписал контракт с «Трабзонспором»
Английский нападающий Дэниэл Старридж подписал контракт с «Трабзонспором».
Обновлено в 11:26
Хоккей
Кубок ЛЖД. «Ак Барс» обыграл «Автомобилист», на счету Галиева 4 очка
Казанский "Ак Барс" уверенно победил у "Автомобилиста" со счетом 5:2. Дублем отметился Станислав Галиев, также голы на счету Артема Галимова, Даниса Зарипова и Эмиля Галимова.
Обновлено в 04:32
Футбол
21 августа «Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом»
Матч состоится в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20 в Греции.
Обновлено в 01:30
Общество
Терминатор и Джокер стали частью сезонного пропуска Mortal Kombat 11
Как обычно, обладатели сезонного пропуска получат доступ к героям за неделю до их появления в продаже отдельно: Т-800 из «Терминатор: Тёмные судьбы» — 8 октября Синдел — 26 ноября Джокер — 28 января Спаун — 17 марта.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Сын Пугачевой и Галкина показал отцу, где спрятаться от папарацци
В самом начале видео Максим Галкин спрашивает маленького сына о том, чем он занимается, показывая, как мальчик копается с лопаткой в песке.
Обновлено в 05:28