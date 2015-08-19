Экономика

Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиямТАСС 09:38

Правительство Москвы планирует в ближайшее время повысить минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров. Об этом сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин при посещении Зеленограда.
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с чего всё началось

Собянин одобрил предложение ветеранов повысить доплаты к пенсиям

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что на следующей неделе пройдет обсуждение вопроса об увеличении пенсии для неработающих пожилых людей. Он заявил об этом во время встречи с представителями окружного Совета ветеранов в Зеленограде.
Москва.Центр09:55

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Минимальную пенсию поднимут в Москве

Интерфакс - Россия09:21

Власти пообещали перед выборами в МГД рассмотреть вопрос о повышении минимальной пенсии неработающих пенсионеров

Эхо Москвы12:30

В Москве повысят городские доплаты к пенсиям

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы11:19

Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям

ТАСС09:38

Власти Москвы пообещали повысить минимальную пенсию. Решение примут перед выборами в Мосгордуму

Дождь12:19

Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям

Москва 2409:17

С.Собянин поддержал предложение ветеранов повысить доплаты к пенсиям

Агентство Москва09:04
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Су-57Э положит конец монополии F-35

Как написало в своей публикации крупнейшее китайское интернет СМИ «Sohu», появление на рынке вооружений российского истребителя пятого поколения Су-57 уничтожит монополию американских F-35 «Lightning II».
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Путин назвал списки «мертвых душ» от кандидатов в МГД фальсификацией

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Финляндии назвал фальсификацией представление в Мосгоризбирком списков "мертвых душ" кандидатами в депутаты.
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Наука

Бросившие курить снижают риск болезней сердца на 40% за 5 лет

Масштабное по объёмам исследование показало, что отказ от курения снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний почти на 40% всего за 5 лет.
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Армия и оружие

В ЛНР заявили о сбитом беспилотнике украинских силовиков

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак дисквалифицирован за оскорбление судей после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
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В Москве задержали подозреваемых в поджоге мужчины

Полиция задержала двух человек, которых подозревают в поджоге мужчины на юге столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
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Игроки и тренеры сборной России предстали со стикерами в поддержку бывшего главного тренера команды Дэвида Блатта.
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Два первых маршрута МЦД соединят семь столичных вокзалов

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В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома

Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.
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Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
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В самом начале видео Максим Галкин спрашивает маленького сына о том, чем он занимается, показывая, как мальчик копается с лопаткой в песке.
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