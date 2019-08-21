Экономика

Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиямТАСС 09:38

Правительство Москвы планирует в ближайшее время повысить минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров. Об этом сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин при посещении Зеленограда.
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Собянин одобрил предложение ветеранов повысить доплаты к пенсиям

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что на следующей неделе пройдет обсуждение вопроса об увеличении пенсии для неработающих пожилых людей. Он заявил об этом во время встречи с представителями окружного Совета ветеранов в Зеленограде.
Москва.Центр09:55

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Минимальную пенсию поднимут в Москве

Интерфакс - Россия09:21

Власти пообещали перед выборами в МГД рассмотреть вопрос о повышении минимальной пенсии неработающих пенсионеров

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В Москве повысят городские доплаты к пенсиям

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Власти Москвы пообещали повысить минимальную пенсию. Решение примут перед выборами в Мосгордуму

Дождь12:19

Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям

Москва 2409:17

С.Собянин поддержал предложение ветеранов повысить доплаты к пенсиям

Агентство Москва09:04
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