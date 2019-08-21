Экономика
Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиямТАСС 09:38
Правительство Москвы планирует в ближайшее время повысить минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров. Об этом сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин при посещении Зеленограда.
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с чего всё началось
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что на следующей неделе пройдет обсуждение вопроса об увеличении пенсии для неработающих пожилых людей. Он заявил об этом во время встречи с представителями окружного Совета ветеранов в Зеленограде.Москва.Центр09:55
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Политика
Путин пообещал ответ на новую угрозу со стороны США
Испытание в США наземной версии ракеты "Томагавк", которые можно запускать с установок, уже размещенных в Румынии и планируемых к размещению в Польше, создает новый угрозы для России, и эти угрозы не останутся без ответа.
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Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
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Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.
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Армия и оружие
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Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
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Обновлено в 04:16
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Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel
Одна из самых громких новостей минувшей ночи - помимо названия нового фильма про Джеймса Бонда и возвращения Киану Ривза в "Матрицу" - расставание Человека-паука с Киновселенной Marvel.
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Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Футбол
Данил Круговой перешел в «Зенит»
Обновлено в 06:59
Общество
Назван самый высокооплачиваемый актер года
Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров за последние 12 месяцев.
Обновлено в 12:24
Политика
Макрон по-русски написал о европейской России
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о роли России в Европе на русском языке.
Обновлено вчера в 07:07
Происшествия
В Петербурге на улице Дыбенко взорвалась труба с горячей водой
Около станции метро на улице Дыбенко произошел разрыв трубы с горячей водой в ходе работ по подготовке к отопительному сезону, сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Обновлено в 09:24
Гаджеты
Xiaomi Redmi Note 8 получит NFC
Первые кадры из рекламного ролика для смартфона Redmi Note 8.
Обновлено вчера в 11:27
Хоккей
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Криштиану Роналду: Могу завершить карьеру уже в следующем году
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Трамп назвал «неподходящей» реакцию Дании на идею покупки Гренландии
Президент США Дональд Трамп завил, что покупка Гренландии была просто идея, и в отношении США должно быть проявлено уважение.
Обновлено в 12:24
Происшествия
Заблокированный в шахте рабочий в Свердловской области погиб
В городе Североуральске Свердловской области завершились аварийно-спасательные работы после обвала горной породы в шахте.
Обновлено в 12:37
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в поджоге мужчины
Полиция задержала двух человек, которых подозревают в поджоге мужчины на юге столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 10:35
Экономика
Лизинговый портфель «Европлана» превысил 62 млрд рублей по МСФО
Лизинговый портфель «Европлана» на 30 июня превысил 62 млрд рублей, увеличившись на 10% с начала текущего года.
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Политика
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Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.
Обновлено в 11:09
Общество
В 2019 году кадастровую стоимость недвижимости установят в 65 регионах
В 2019 году 65 регионов России приступили к проведению государственной кадастровой оценки согласно 237-ФЗ.
Обновлено в 03:25
Футбол
Тульский «Арсенал» подписал защитника «Вердера» Роберта Бауэра
Тульский «Арсенал» объявил о трансфере защитника «Вердера» Роберта Бауэра.
Обновлено вчера в 11:49