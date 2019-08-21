Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что на следующей неделе пройдет обсуждение вопроса об увеличении пенсии для неработающих пожилых людей. Он заявил об этом во время встречи с представителями окружного Совета ветеранов в Зеленограде.

с чего всё началось

Правительство Москвы планирует в ближайшее время повысить минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров. Об этом сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин при посещении Зеленограда.

Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям

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