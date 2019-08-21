Экономика
Собянин пообещал повысить минимальную пенсию москвичамИзвестия 10:06
Власти Москвы планируют повысить минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров в ближайшее время, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения Зеленограда в среду, 21 августа.
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Мы обязательно в ближайшее время рассмотрим увеличение минимальной пенсии, минимального дохода. Насколько - еще раз посчитаем и буквально, наверно, на следующей неделе в правительстве рассмотрим и примем решение.
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Собянин поддержал решение о повышении городских доплат к пенсиям
Информационный центр Правительства Москвы09:32
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