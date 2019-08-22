Экономика

Собянин поддержал решение о повышении городских доплат к пенсиямИнформационный центр Правительства Москвы вчера в 09:32

Городские власти рассмотрят вопрос о повышении региональной надбавки к пенсиям неработающим пенсионерам. Об этом на встрече с членами окружного совета ветеранов в Зеленограде заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Читать в источнике
Комментировать500
с чего всё началось

В Москве повысят городские доплаты к пенсиям

Городские доплаты к пенсиям планируется повысить. В ближайшие дни Правительство Москвы проведет необходимые расчеты и примет решение о размерах и сроках увеличения городского социального стандарта минимального дохода пенсионеров.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 11:19

Подробнее о событии

Власти Москвы пообещали повысить минимальную пенсию. Решение примут перед выборами в Мосгордуму

Дождьвчера в 12:19

С.Собянин поддержал предложение ветеранов повысить доплаты к пенсиям

Агентство Москвавчера в 09:04

В Москве повысят городские доплаты к пенсиям

Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 11:19

Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям

ТАССвчера в 09:38

Минимальную пенсию поднимут в Москве

Интерфакс - Россиявчера в 09:21

Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям

Москва 24вчера в 09:17

Власти пообещали перед выборами в МГД рассмотреть вопрос о повышении минимальной пенсии неработающих пенсионеров

Эхо Москвывчера в 12:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 09:00, Ашберн
Кино

Сербскому актеру Биковичу запретили въезд на Украину

Российско-сербскому продюсеру и актеру Милошу Биковичу сообщил, что Киев запретил ему въезд на украинскую территорию из-за «угрозы безопасности».
Обновлено в 07:56
Происшествия

В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами

Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.
Обновлено в 05:53
Политика

Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года

Президент России Владимир Путин, проводя встречу с финским президентом Саули Ниинистё в очередной раз ответил на вопрос о том, что планирует делать после 2024 года.
Обновлено вчера в 15:17
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в «Матрице 4»

По последним данным, свое согласие на участие в проекте уже дали Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс (они вернутся к своим ролям Нео и Тринити соответственно), а также режиссёр Лана Вачовски.
Обновлено 20 августа в 22:34
Культура

Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле

Обновлено в 04:30
Политика

Зеленский обсудил с Джонсоном идею возвращения России в G8

Украинский лидер Владимир Зеленский и премьер Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор, во время которого отметили невозможность возвращения России в G8, пока она «нарушает нормы международного права», заявили в пресс-службе президента Украины.
Обновлено в 08:03
Происшествия

Сотрудник «Магнита» умер на совещании от передозировки наркотиками

Инспектор по пожарной безопасности торговой сети «Магнит» скончался от передозировки наркотиками. Об этом сообщает «Пятый канал».
Обновлено в 07:14
Происшествия

Врачей Архангельской больницы не предупредили о том, что пострадавшие при взрыве в Белом море заражены радиацией

Как пишет «Медуза» уже во время операции пришли дозиметристы, которые обнаружили повышение показателей излучения.
Обновлено вчера в 23:02
Политика

Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России

Украине нужно подготовиться к "объявлению войны" России — прежде всего следует полностью разорвать все отношения с ней.
Обновлено вчера в 21:29
Общество

Московским школьникам не запретят пользоваться мобильными телефонами

Московским школьникам не запретят пользоваться мобильными телефонами во время учебного процесса, рассказал журналистам заместитель руководителя столичного департамента образования и науки города Александр Молотков.
Обновлено в 05:25
Фигурное катание

Танцор из России ударил свою партнершу на чемпионате по танго

Выступление российской пары на чемпионате мира по танго в Аргентине завершилось скандалом. Танцор за кулисами кулаком ударил свою партнершу.
Обновлено в 08:47
Армия и оружие

Сирийская армия заняла Хан-Шейхун

Обновлено в 04:51
Политика

Трое задержанных на Украине россиян готовятся к обмену

Задержанные на Украине граждане России Одинцов, Баранов и Мефедов готовятся к юридической процедуре обмена.
Обновлено в 03:53
Здоровье

В нескольких регионах России бушует мышиная лихорадка

В последнее время сразу несколько российских регионов страдают от довольно коварного вируса.
Обновлено в 08:38
Происшествия

На Урале полицейских задержали за групповое изнасилование

Обновлено в 08:47
Политика

Над Донецком подняли флаги России

Обновлено в 03:24
Общество

Исследователи рассказали о повреждениях «Титаника»

Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях "Титаника". Об этом сообщается на сайте Atlantic Productions.
Обновлено в 02:38
Общество

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Политика

Путин призвал обеспечить шахтёрам РФ безопасные условия труда

Президент указал на недопустимость погони «за миллионами тонн добычи в ущерб природе» и призвал власти угледобывающих регионов отслеживать, есть ли в регионах работа для членов семей работников угледобывающей отрасли, как обстоит дело с дошкольными учреждениями, с учреждениями здравоохранения, образования, с благоустройством шахтёрских городов.
Обновлено в 08:25
Происшествия

СК и МАК завершили работу на месте аварийной посадки А321

СК России и комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершили работу на месте аварийной посадки самолёта Airbus А321 в Московской области, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Уральских авиалиний».
Обновлено в 08:38
Общество

В России предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей

В России предложили увеличить стандартный налоговый вычет и снизить подоходный налог для работающих многодетных матерей с 13 до 4%. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Виктор Зубарев.
Обновлено вчера в 23:14
Шоу-бизнес

Бузову обокрала обезьяна на Бали

Певицу и ведущую Ольгу Бузову обокрала обезьяна. Это произошло на Бали, во время съемок нового проекта телезвезды.
Обновлено вчера в 15:52
Космос

Американские астронавты вышли в открытый космос с МКС

Астронавты NASA Ник Хейг и Эндрю Морган вышли в открытый космос с борта МКС в среду, 21 августа.
Обновлено вчера в 08:53
Общество

Правильное расположение цветов на флаге России знают 50% граждан

Чаще других без ошибок назвали цвета флага и их расположение молодые люди от 18 до 24 лет (72%), неверный порядок указали преимущественно люди старше 60 лет (45%).
Обновлено в 04:17
Происшествия

Состояние 5-летней Зарины Авгоновой врачи оценивают как тяжелое

Состояние девочки врачи оценивают как тяжелое, - сообщает министерство здравоохраненияр Нижегородской области.
Обновлено в 01:15
Политика

Дмитрий Медведев прибыл в Казань на открытие WorldSkills

Контекст Премьер-министр РФ встретится со сборной России примет участие в торжественной церемонии открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству.
Обновлено в 08:22
Космос

Россия впервые запустила в космос робота «Федора»

Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

Уволено все Управление экономической безопасности МВД Петербурга

Все 340 сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти были уволены в связи с реорганизацией.
Обновлено в 07:42
Происшествия

На улице Савушкина задержали виновника ДТП с пострадавшим ребенком

Предполагаемого виновника ДТП задержали сотрудники Росгвардии— мужчину повалили на землю, он кричал и пытался вырваться.
Обновлено в 08:12
Кино

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное