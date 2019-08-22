Городские доплаты к пенсиям планируется повысить. В ближайшие дни Правительство Москвы проведет необходимые расчеты и примет решение о размерах и сроках увеличения городского социального стандарта минимального дохода пенсионеров.

с чего всё началось

Городские власти рассмотрят вопрос о повышении региональной надбавки к пенсиям неработающим пенсионерам. Об этом на встрече с членами окружного совета ветеранов в Зеленограде заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин поддержал решение о повышении городских доплат к пенсиям

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