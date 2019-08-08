Общество
Собянин предупредил москвичей о надвигающейся на столицу непогодеИзвестия 14:34
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил жителей столицы о надвигающейся на мегаполис непогоде. В своем микроблоге в Twitter он напомнил, что с вечера четверга, 8 августа, в течение суток в городе действует «чрезвычайно серьезное» штормовое предупреждение.
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