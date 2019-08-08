Общество
Собянин предупредил москвичей о надвигающейся на столицу непогодеИзвестия 14:34
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил жителей столицы о надвигающейся на мегаполис непогоде. В своем микроблоге в Twitter он напомнил, что с вечера четверга, 8 августа, в течение суток в городе действует «чрезвычайно серьезное» штормовое предупреждение.
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Общество
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Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге после объявления Финляндией о новых требованиях к документам на получение шенгенских виз.
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ДТП с комплексом С-300 произошло в Белоруссии
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Украина впустила в свое воздушное пространство российский самолет
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В МИД Грузии отреагировали на встречу глав России и Абхазии
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Армия и оружие
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Около тысячи сторонников задержанного в четверг экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пришли на центральную площадь Бишкека, сообщает корреспондент "Интерфакса".
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Кадыров назвал организаторов вторжения в Дагестан
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Армия и оружие
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