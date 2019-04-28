Религия

Дмитрий Медведев поздравил православных христиан с ПасхойНародные новости вчера в 20:48

Глава российского правительства Дмитрий Медведев поздравил православных христиан с Пасхой. Премьер-министр написал на своей страничке в Twitter: "Христос Воскресе!".
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Путин и Медведев поздравили православных христиан с Пасхой

Московский Комсомолец03:01

Собянин поздравил православных христиан с Пасхой

Москва 24вчера в 21:44

Собянин поздравил православных христиан с Пасхой

РИА Новостивчера в 19:49

Собянин поздравил христиан с Пасхой

Life.ruвчера в 20:36

Сергей Собянин поздравил православных христиан с Пасхой

Вечерняя Москвавчера в 20:29

Медведев поздравил православных христиан с Пасхой

Аргументы и Фактывчера в 20:29

Дмитрий Медведев поздравил православных христиан с Пасхой

Народные новостивчера в 20:48
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 12:08, Ашберн
Происшествия

Пожар в Нотр-Даме спровоцировал загрязнение свинцом

Обновлено в 11:51
Путешествия

Застрявшие в Гуанчжоу российские туристы вылетели в Москву

В транзитной зоне находились 27 человек, в их числе один ребенок. Россияне летели из Таиланда и Индонезии в Москву транзитом через Китай.
Обновлено в 11:06
Культура

Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 11:31
Общество

В соцсетях публикуют доказательства накруток голосования в пользу дочери Алсу

Обновлено вчера в 05:00
Футбол

«Зенит» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов

Благодаря победе над «Крыльями Советов» (4:2) футбольный клуб «Зенит» обеспечил себе призовое место по итогам сезона 2018/19 и участие в Лиге чемпионов.
Обновлено в 12:03
Политика

Путин обещает упрощенное гражданство РФ для всех украинцев

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Москве думают над тем, чтобы предоставлять гражданство в упрощенном порядке не только жителям непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, но и всем украинцам.
Обновлено вчера в 05:01
Общество

На Свердловскую область обрушились метели и снегопады

Обновлено в 12:01
Хоккей

Россия победила США в полуфинале юниорского ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 12:41
Происшествия

В Ростовской области при падении машины в реку погибли пять человек

В Ростовской области устанавливаются обстоятельства гибели водителя и четырех пассажиров во время падения автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 09:45
Общество

Официальный представитель Алсу высказалась об итогах «Голоса»

Обновлено в 10:36
Автоспорт

Боттас стал победителем этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана

Обновлено в 09:55
Авто

Автоэксперт рассказал, как можно сэкономить на визите в автосервис

Известный автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал изданию iReactor, когда можно сэкономить на обслуживании автомобиля, а в каких случаях, наоборот, лучше переплатить.
Обновлено вчера в 10:47
Происшествия

На трассе в Ростовской области застрелили дальнобойщика

Водителя большегруза застрелил неизвестный на трассе М-4 в Ростовской области. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес

Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста

Обновлено в 06:24
Культура

Выставка работ создателя Спаса-на-Крови открылась в Петербурге

Выставка «Впервые Парланд», посвященная работам архитектора Спаса-на-Крови, открылась в Музее Академии художеств в Петербурге.
Обновлено в 00:41
Происшествия

На набережной в Санкт-Петербурге прогремел взрыв

Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес

Лобода отказалась от участия в «Голосе»

Во время обоих выступлений десятилетняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, набрала больше всего голосов и одержала победу.
Обновлено вчера в 09:53
Шоу-бизнес

Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) чувствует себя лучше, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Обновлено вчера в 15:54
Энергетика

Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России

В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
Обновлено в 08:24
Футбол

«Спортинг» обыграл «Кайрат» и стал победителем Лиги чемпионов

У "Кайрата" голом отметился Дуглас Жуниор. Ранее "Барселона" в матче за третье место обыграла другой испанский клуб "Интер" (3:1).
Обновлено в 11:47
Происшествия

«Подруга Саакашвили» попала в ДТП на Минском шоссе

Елена Бурчак, которая рассказывала об отношениях с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, попала в ДТП на Минском шоссе в Москве.
Обновлено в 09:04
Гаджеты

Представлен игровой смартфон Nubia Red Magic 3

Обновлено в 05:56
Политика

В турецком отеле рассказали об отдыхе Зеленского

Обновлено в 08:27
Происшествия

Манекенщик на Неделе моды в Сан-Паулу упал на подиуме и умер

Ужасный инцидент произошел ночью на Неделе моды в Сан-Паулу: 26-летнему манекенщику Талесу Котте стало плохо во время показа.
Обновлено в 06:58
Музыка

Победа дочери Алсу на шоу «Голос» обошлась ее фанатам в 7 млн рублей

Обновлено в 09:53
Футбол

Неймар может быть наказан за удар болельщика по лицу

Нападающий ПСЖ Неймар может быть дисквалифицирован за удар болельщика после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено в 11:56
Происшествия

В Казани сбили женщину, перебегавшую магистраль с коляской

Обновлено в 08:43
Недвижимость

В России увеличилась стоимость съемного жилья

В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.
Обновлено в 08:41
Религия

Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:21
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