Религия
Дмитрий Медведев поздравил православных христиан с ПасхойНародные новости вчера в 20:48
Глава российского правительства Дмитрий Медведев поздравил православных христиан с Пасхой. Премьер-министр написал на своей страничке в Twitter: "Христос Воскресе!".
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 12:08, Ашберн
Происшествия
Пожар в Нотр-Даме спровоцировал загрязнение свинцом
Обновлено в 11:51
Путешествия
Застрявшие в Гуанчжоу российские туристы вылетели в Москву
В транзитной зоне находились 27 человек, в их числе один ребенок. Россияне летели из Таиланда и Индонезии в Москву транзитом через Китай.
Обновлено в 11:06
Культура
Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 11:31
Общество
В соцсетях публикуют доказательства накруток голосования в пользу дочери Алсу
Обновлено вчера в 05:00
Футбол
«Зенит» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов
Благодаря победе над «Крыльями Советов» (4:2) футбольный клуб «Зенит» обеспечил себе призовое место по итогам сезона 2018/19 и участие в Лиге чемпионов.
Обновлено в 12:03
Политика
Путин обещает упрощенное гражданство РФ для всех украинцев
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Москве думают над тем, чтобы предоставлять гражданство в упрощенном порядке не только жителям непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, но и всем украинцам.
Обновлено вчера в 05:01
Общество
На Свердловскую область обрушились метели и снегопады
Обновлено в 12:01
Хоккей
Россия победила США в полуфинале юниорского ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия
В Ростовской области при падении машины в реку погибли пять человек
В Ростовской области устанавливаются обстоятельства гибели водителя и четырех пассажиров во время падения автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 09:45
Авто
Автоэксперт рассказал, как можно сэкономить на визите в автосервис
Известный автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал изданию iReactor, когда можно сэкономить на обслуживании автомобиля, а в каких случаях, наоборот, лучше переплатить.
Обновлено вчера в 10:47
Происшествия
На трассе в Ростовской области застрелили дальнобойщика
Водителя большегруза застрелил неизвестный на трассе М-4 в Ростовской области. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.
Обновлено в 08:15
Культура
Выставка работ создателя Спаса-на-Крови открылась в Петербурге
Выставка «Впервые Парланд», посвященная работам архитектора Спаса-на-Крови, открылась в Музее Академии художеств в Петербурге.
Обновлено в 00:41
Происшествия
На набережной в Санкт-Петербурге прогремел взрыв
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес
Лобода отказалась от участия в «Голосе»
Во время обоих выступлений десятилетняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, набрала больше всего голосов и одержала победу.
Обновлено вчера в 09:53
Шоу-бизнес
Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) чувствует себя лучше, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Обновлено вчера в 15:54
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России
В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
Обновлено в 08:24
Футбол
«Спортинг» обыграл «Кайрат» и стал победителем Лиги чемпионов
У "Кайрата" голом отметился Дуглас Жуниор. Ранее "Барселона" в матче за третье место обыграла другой испанский клуб "Интер" (3:1).
Обновлено в 11:47
Происшествия
«Подруга Саакашвили» попала в ДТП на Минском шоссе
Елена Бурчак, которая рассказывала об отношениях с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, попала в ДТП на Минском шоссе в Москве.
Обновлено в 09:04
Гаджеты
Представлен игровой смартфон Nubia Red Magic 3
Обновлено в 05:56
Политика
В турецком отеле рассказали об отдыхе Зеленского
Обновлено в 08:27
Происшествия
Манекенщик на Неделе моды в Сан-Паулу упал на подиуме и умер
Ужасный инцидент произошел ночью на Неделе моды в Сан-Паулу: 26-летнему манекенщику Талесу Котте стало плохо во время показа.
Обновлено в 06:58
Футбол
Неймар может быть наказан за удар болельщика по лицу
Нападающий ПСЖ Неймар может быть дисквалифицирован за удар болельщика после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено в 11:56
Недвижимость
В России увеличилась стоимость съемного жилья
В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.
Обновлено в 08:41
Религия
Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя
Президент России Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:21